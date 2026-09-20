'대통령의 친구' 향한 이 대통령의 호소 "멸칭·폭언, 개혁의 장애물"

큰사진보기 ▲질문받는 이재명 대통령 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이제라도 혐오와 비아냥, 감정적 비난은 버리고, 사실과 애정에 기반한 합리적인 비판, 품격 있는 설득과 따뜻한 호소에 나서주시기 바랍니다."

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이재명 대통령이 19일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 지지자들에게 서로를 향한 멸칭과 비난을 멈춰달라고 다시 호소했다. "제가 어제 X(트위터) 친구 글을 인용한 것을 계기로 빚어진 논란은 여러 면에서 아쉽고 안타깝다"며 올린 글이다.논란의 전후사정은 다음과 같다. 이 대통령이 본인의 개혁 성과를 정리해 올린 한 지지자의 게시물을 리트윗 하면서 "감사하다. 위로가 많이 된다"고 적었다. 하지만 해당 지지자가 과거 민주개혁진영 내 다른 정치인과 지지층 등에 대한 멸칭·비난을 담은 글을 써 왔던 점이 문제가 됐다.이는 이 대통령이 지난 18일 현안 기자회견 당시 지지층 내 혐오·멸칭 문제에 "누군가를 멸칭하거나 혐오하거나 증오하지 않으셨으면 좋겠다"고 했지만, 이를 볼 때 그 진의를 믿을 수 없다는 논란으로 이어졌다.이에 대해 이 대통령이 직접 설명에 나선 것. 이 대통령은 "트위터에서 누군가의 글을 인용할 때 글 작성자의 과거 글과 표현을 일일이 확인할 수는 없다"며 "익명 글의 인용은 표현된 글 자체를 인용하는 것이지 글 작성자의 모든 주장과 글을 지지 옹호, 동조 공감하는 것은 아니다"고 해명했다.이어 "그럼에도 불구하고, 인용글 작성자의 다른 글로 상처받는 분들이 있다면 유감을 표하며 몇 말씀 드리겠다"면서 지지층 내 멸칭·혐오 표현을 말아달라고 호소했다.무엇보다 "대통령의 친구 여러분, 우리는 서로를 통해 각자의 꿈을 이루려고 의지하며 함께 행동하는 동지들"이라며 "그러기 때문에 여러분이 바로 이재명이고, 여러분이 바로 대통령이라고 생각하고 행동해 주시기 바란다"고 강조했다.특히 이 대통령은 "대통령이 웃으며 대화하는 사람이, 평소 폭언에 멸칭, 비아냥을 일삼는 사람이라면 국민의 눈에 그 대통령이 어떻게 비칠까요?"라며 "결과적으로 개혁과 통합에 도움되는 것이 아니라 오히려 장애물을 높인다"고 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "인천 계양구 국회의원 선거때 가장 치명적인 네거티브는 '이재명 지지자'라고 몸에 써붙인 채 길거리 아무데서나 유권자들에게 폭언하고 행패 부리던 폭력배들이었다"고 지적했다.이어 "대통령 친구의 거친 태도는 지지와 공감을 확대하는 것이 아니라 결국 대통령을 향한 혐오 선동의 소재, 비난의 이유와 명분이 된다"며 "이는 오히려 대통령을 곤경에 빠트리는 것으로, 진영내를 분열시키고 싶어하는 이들이 원하는 바이기도 할 것"이라고 했다.이 대통령은 "건전한 논쟁과 합리적 비판이 아닌 폭언과 비아냥, 멸칭과 혐오로 갈등과 적대를 키우는 것은 우군을 줄이고 적을 늘린다"면서 과거 이 대통령의 온라인 지지층 그룹이었던 '손가혁(손가락혁명군)'을 해산했던 이유를 다시 한 번 생각해 보면 좋겠다고도 했다.마지막으론 '대통령의 친구'로서 통합과 개혁의 성공을 위해 책임 있게 행동해 달라고 호소했다.이 대통령은 "저는 모든 국민을 섬겨야하는 통합의 대통령이고, 더 나은 세상을 바라는 모든 이들의 힘을 모아 함께 꾸는 꿈을 실현해야 할 개혁의 대통령"이라며 "그리고 함께 하는 여러분은 그 대통령의 목표를 손잡고 이뤄갈 대통령의 친구들"이라고 했다.아울러 "우리는 이제 싸워 이겨야 하는 대통령 후보가 아니라 이미 세상을 무한 책임져야 하는 대통령"이라고 강조했다.