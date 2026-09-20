주말마다 야외 음악회 열리는 계족산 황톳길

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큰사진보기 ▲계족산 황톳길 야외음악당에서 음악회가 열리고 있다. ⓒ 김병모 관련사진보기

대전시 장동산림욕장 주차장에 간신히 주차 후, 황톳길 입구 쪽으로 서두른다. 마치 시간의 늪에서 헤쳐 나온 사람처럼 신발을 벗고 황톳길에 들어선다. 지난 19일, 가장 인기 있는 코스로 알려진 산림욕장 입구에서 임도 삼거리(4.7Km)까지 황톳길을 걸었다.계족산 황톳길, 맨발 걷기가 시작된다. 각자 자신만의 걸음걸이로 치유의 숲, 황톳길을 걷는다. 세상의 굴레에서 벗어난 느낌이다. 황토 고유의 서늘한 기운, 촉촉한 감각이 발끝에서 밀어온다. 황톳길을 걸을수록 마음의 편안함을 느낀다. 어린 꼬마들 조잘거리는 소리, 연로하신 어르신들도 눈에 띈다.나뭇잎 사이로 비친 햇살이 초가을답게 설핏하고 바람까지 신선하여 발걸음도 가볍다. 한여름에 핀 계족산의 자랑 꼬리조팝나무꽃이 지고, 연보라색 벌개미취꽃이 붉은 물봉선 야생화와 함께 넘실거린다. 어느 지점에 이르자 세월이 새겨놓은 나무의 결 사이로 'S라인 황톳길, 걸으면 내 몸도 S라인' 푯말이 보인다. 차마 혼자 걸을 수 없는 황톳길. 그래서인가 가을 이야기가 흐르는 황톳길.아름드리 나뭇잎 사이로 흩어진 햇살이 황톳길 위에서 춤을 춘다. 메뚜기도 한철답게 여기저기 널뛴다. 황톳길 걷는 연인들 사이로 잠자리 시샘하듯 날아들고, 굴참나무에 붙어 울어대는 매미 소리마저 우렁차다.황톳길 귀퉁이를 돌아서자 맨발 걷기 효능 간판이 눈에 띈다. 황톳길 맨발 걷기를 하면 혈액순환이 개선되고, 치매 예방과 기억력 향상을 가져온다고 한다. 소화 기능이 개선되고 불면증까지 해소된다고 한다.대전시 소재 선양소주 회사 조웅래 회장이 2006년 4월 어느 날 우연히 계족산 길을 맨발로 걸은 후, 숙면했던 경험이 계기가 되어 황톳길을 만들었다고 한다. 그는 사재로 전북 김제와 익산 쪽에서 양질의 황토를 가져와 14.5Km 황톳길을 조성하여 20여 년 이상 동안 유지해 오고 있다고 한다. 그것이 바로 계족산 황톳길이다. 계족산 황톳길 관리만큼은 비용이 과다하게 들더라도 계속 대를 이어가겠다고 한다.산새 소리 들으며 좀 더 깊숙이 황톳길을 걷는다. 어느 곳에 이르자 팔각정 옆 우체통이 보인다. 계족산 맨발 우체국으로 우편 엽서까지 비치되어 있다. 마음을 담아 손 편지를 쓰고 있는 사람들도 있다. 그들은 무슨 사연을 담아 손 편지를 쓰고 있을까.맨발 우체국 바로 앞에는 야외음악회장도 보인다. 사람들이 듬성듬성 앉아 이야기꽃을 피우고 있다. 야외 음악회를 기다리고 있는 듯하다. 계족산 황톳길 음악회장에서는 매년 4월에서 10월까지 매주 토요일과 일요일 오후 2시 30분에 '뻔뻔한(Fun Fun) 클래식, 계족산 황톳길 음악회'를 개최한다.흥미롭게도 어린이들이 맨 앞자리를 잡고 있다. 공연 시간이 다가오자 다소 불편해 보이는 자연석 자리 배치임에도 사람들이 몰려든다. 전자 피아노 선율에 맞춘 노래가 마술과 함께 시작된다. 어린이 관객들을 배려해서 준비한 모양이다. 다소 서투른 성악가들의 마술조차 멋져 보인다.'오 솔레 미오(O sole mio, 오 나의 태양)' 노래가 우렁차다. "얼마나 아름다운 날인가. 폭풍이 지나고, 이 상쾌한 공기는 축복받는 기분이구나" 가사가 선율을 타고 울려 퍼진다. 마치 계족산 황톳길 공기를 노래한 듯하다. 그렇게 계족산 황톳길엔 클래식 노래가 흐르고 있었다. 5인조 성악가들이 "문어의 꿈" 노래를 부르자, 어린이들이 유독 좋아한다. 계족산 황톳길은 누구나 와서 힐링하는 공간 같다."삶이 그대를 속일지라도" 엔딩 노래를 뒤로하고 내려오는데, 어느 백발 노신사가 황톳길 밴-치에 앉아 책을 읽고 있다. 가을을 알리는 그림 같다. 순간, 황톳길 따라 걷던 발걸음마저 조심스러워진다. 스쳐 지나가는 새들도 조용히 날아간 듯하다.황톳길 입구로 돌아오자 발 씻는 수돗가엔 맨발 걷기를 마치고 발을 씻는 사람들로 가득하다. 틈을 비집고 앉아 그동안 쌓인 마음의 떼까지 씻겨낸다. 집으로 돌아오는 길 내내 노신사의 책 읽는 모습이 눈에 아른거린다. 그는 황톳길 벤치에 앉아 무슨 책을 그렇게 몰두하고 있었을까.