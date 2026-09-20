우리에게 삶의 일부였던 집, 누군가에게는 재테크였다

큰사진보기 ▲서울 강남구와 송파구 일대 아파트 단지. ⓒ 권우성 관련사진보기

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2002년 한일월드컵이 열리던 해였다. 우리 부부는 신혼의 단꿈이 채 가시기도 전에 전주로 이사하기 위해 짐을 꾸렸다. 건강하시던 아버지가 갑작스럽게 암 투병을 시작하셨기 때문이다. 차남이었지만 아픈 아버지를 모셔야겠다는 생각에 주저할 이유가 없었다.두 가구가 함께 살아야 했기에 당시로서는 무리를 해서라도 비교적 큰 평수의 아파트를 마련했다. 주변에서는 '좋은 아파트'라며 부러워했지만, 오랜 투병 끝에 아버지가 세상을 떠나시고 나니 그 넓은 집에는 짙은 그리움만 남았다.세월이 흘러 아이들이 자라면서 우리에게 집의 의미도 달라졌다. 아이들의 교육 환경도 고려해야 했고, 함께 살던 어머니도 분가하셨다. 이제는 굳이 예전처럼 큰 평수의 집을 계속 유지할 필요가 없었다. 10여 년을 살아온 아파트를 처분하고 평수를 줄여 이사하려던 참이었다.그런데 막상 집을 팔려고 보니 예상하지 못한 현실의 벽에 부딪혔다.우리가 10여 년 살던 아파트의 가격은 처음 샀을 때와 크게 달라지지 않은 반면, 그사이 다른 지역의 아파트값은 훌쩍 올라 있었던 것이다. 예전 같으면 지금 살던 집을 팔아 비슷한 수준의 아파트로 옮길 수 있었을 텐데 현실은 냉혹했다. 평수를 크게 줄여 이사하려 해도 오히려 지금 집을 팔고 두 배 가까운 돈을 더 보태야 하는 기막힌 상황이 벌어졌다.결국 여러 재산을 영끌하듯 처분하고 우여곡절 끝에 지금의 집을 마련했다. 지인들이 부러워할 만큼 괜찮은 주거환경을 갖춘 아파트였다. 아이들은 이곳에서 초등학교부터 고등학교까지 차례로 다녔고, 어느새 군대까지 다녀와 복학생이 됐다.이제 두 아이들이 모두 성인이 됐다. 예전처럼 학교나 학군, 도심의 생활 편의를 가장 먼저 생각할 이유도 사라졌다. 그러자 문득 이런 생각이 들었다.'이제는 우리 부부가 살고 싶은 곳으로 이사를 해도 되겠지?'그래서 어제(20일) 주말을 맞아 전주시를 벗어나 인근 완주군으로 이사할 가능성을 알아보기 위해 부동산을 찾았다. 사실 전주에서도 여러 곳을 알아봤지만, 솔직히 말해 지금 살고 있는 아파트를 팔아야 그 돈으로 들어갈 수 있는 신규 아파트는 거의 없었다. 그렇다고 새 아파트를 분양받듯 쉽게 결정할 수 있는 형편도 아니었다. 결국 우리가 눈을 돌린 곳이 완주였다.그런데 막상 가보니 지금 집을 팔고 평수도 줄이고 일부 재산을 정리해야 하는 것은 마찬가지였다. 그럼에도 전주처럼 현실적으로 감당하기 어려운 수준은 아니었다. 무엇보다 마음을 사로잡은 것은 주거환경이었다. 그동안 우리 부부는 부모님을 위해, 그리고 아이들을 위해 집을 선택하며 살아왔다.그래서인지 이번에 본 아파트들은 우리에게 조금 특별하게 다가왔다. 무엇보다 주변이 한적하고 여유로웠다. 고층 아파트 사이로 불어오는 바람이 꼭 협곡 사이를 지나온 것처럼 시원하고 신선하게 느껴져, 현재 뇌경색 후유증으로 몸이 아픈 나에게는 그 쾌적함이 더욱 고맙게 다가왔다.물론 출퇴근 시간은 지금보다 조금 더 걸릴 것이다. 하지만 매일 출퇴근의 수고로움을 조금 내어주는 대신 집에 돌아와 조금 더 조용하고 여유로운 저녁 시간을 보낼 수 있다면 그것도 꽤 근사하겠다는 생각이 들었다.매물 아파트들을 소개하던 공인중개사는 전주시에서 완주군으로 왜 이사를 생각하게 됐는지 우리에게 물었다. 그 말을 듣자 나도 모르게 그동안 느꼈던 답답함을 하소연하듯 털어놓고 말았다."10년을 한 곳에서 살다가 이사를 하려고 하면, 매번 당시에는 좋은 아파트라고 생각했던 집을 팔아도 갈 수 있는 곳이 없더라고요"내 푸념을 가만히 듣던 공인중개사가 대수롭지 않다는 듯 말했다."요즘 사람들은 집을 단순히 사는 곳으로만 생각하지 않아요. 몇 년 살다가 집값이 오르면 갈아타는 식으로, 아파트를 재테크 수단으로 접근하는 분들도 많죠."아직까지 그것도 모르고 살았냐는 듯한 그 말을 듣는 순간, 우리 부부에게 아파트는 부모님을 모시기 위한 공간이자 아이들을 키우며 살아온 보금자리였다는 생각이 문득 허탈하게 느껴졌다. 물론 이러한 세태를 아주 모르는 바는 아니었다.그저 일부 투기꾼들만의 이야기인 줄로만 알았지, 요즘 세상이 집을 바라보는 시선 전반이 이렇게 바뀐 줄은 몰랐던 것이다. 우리는 집을 그저 살아가는 삶의 일부로 생각했을 뿐, 집값이 오를지 내릴지를 계산하며 사고팔 생각은 한 번도 해본 적이 없었다.그런데 돌이켜보니 우리가 한 집에서 오랜 시간을 살아가는 동안, 누군가는 집을 끊임없이 사고팔며 다음 집으로 '이동할' 준비를 하고 있었던 셈이다. 어쩌면 우리 부부가 너무 순진하게도 집을 단순 거주 공간으로만 생각했던 것인지도 모른다.그러나 집은 어느새 삶을 담는 공간을 넘어, 재테크의 수단이자 자산의 가치로 바라보는 대상이 되어 있었다. 그러고 보니 수도권 집값이 왜 그렇게 움직이는지도 이제는 조금 이해할 수 있을 것 같았다.물론 집값에는 정책이나 공급, 금리 등 여러 요인이 작용하겠지만, 집을 바라보는 사람들의 생각이 이미 이렇게 달라져 있다면 정부의 정책만으로 부동산 문제를 풀어내는 데는 한계가 있지 않을까. 집을 '사는 곳'이 아니라 '사고파는 자산'으로 바라보는 시선이 바뀌지 않는 한, 집값을 안정시키는 일 역시 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들었다.부동산을 둘러보고 집으로 돌아와 TV를 켜니 서울과 수도권 아파트값이 또 올랐다는 뉴스가 흘러나왔다. 어느 지역의 집값이 얼마나 올랐고 최고가 경신이 눈앞이라는 소식을 접했을 때, 솔직히 비수도권에 살면서도 마음 한구석이 불안했던 것이 사실이다. 남들보다 뒤처지는 것은 아닌가 싶어 괜히 마음을 졸이기도 했다. 하지만 이내 내 안에서 한마디가 스쳐 지나갔다.'그러던지 말던지.'나와 상관없는 일이라 무관심하게 방관한다기보다는, 이제는 그들이 만들어낸 '아파트 재테크' 같은 문화의 속도와 비교에 더 이상 휘둘리지 않기로 했다. 그간 부모님을 모시던 집, 아이들을 키우던 집을 지나 이제는 우리 부부의 남은 삶을 온전히 담을 공간을 마련하기 위해 다시 움직여보려 한다.물론 억울할 수는 있다. 지난 세월 집을 자산으로 바라보지 않고 그저 가족과 함께 살아가는 공간으로만 생각했던 탓에, 남들처럼 집을 사고팔며 자산을 불리지 못한 아쉬움도 있다. 하지만 이제 와서 그 시간을 후회하고 싶지는 않다. 오랜 시간 한곳에서 부모님을 모셨고, 아이들을 키웠다. 그 추억만으로도 가격이 오르지 않던 그 집에서 살아온 시간은 충분히 값졌다고 생각한다.앞으로 대한민국의 집값이 얼마나 오를지는 모른다. 부동산 시장이 어떻게 변할지도 알 수 없다. 다만 이제는 우리 부부만을 위한 집을 생각해보려 한다. 조금은 한적하고 작아진 완주에서 다시 시작하더라도, 우리 부부가 처음으로 '우리만을 위한 집'을 찾아가는 설렘을 즐기고 싶다.지금까지 내 이야기를 듣고 "수도권에 사는 우리와 당신의 처지가 다르다"고 말할 분들도 계시겠지만, 이 좁은 땅덩어리에서 굳이 복잡한 밀집 지역에 들어가 숨 가쁘게 살기보다는, 한 걸음 물러나 우리만의 속도와 여유를 누리며 살아가는 것도 꽤 괜찮은 삶의 방식 아닐까 싶다.지금 아내는 두 아이들에게 모든 사정을 설명하고 흔쾌히 이사에 동의해 준 아들들과 함께 지금 살고 있는 집 앞 부동산에 아파트를 내놓고 있다. 그간 짊어지고 있던 삶의 무게를 홀가분하게 벗어버린 듯, 아내의 얼굴에는 오랜만에 환한 미소가 번지고 있었다.평수가 줄어도, 시에서 군으로 이사를 가도 저리 좋을까 싶지만, 생각해 보면 그 미소는 집의 크기나 가격이 아닌 '비로소 시작된 우리 부부만의 삶'을 향한 기대감 때문일 것이다. 오랫동안 가족을 위해 묵묵히 헌신해 온 아내에게 완주에서 펼쳐질 다음 장은 분명 인생에서 가장 따뜻하고 환한 계절이 되어줄 것이라 믿는다.