세종 소녀상 지킴이들, 이번엔 '호르무즈 파병 반대' 손 팻말 들었다

큰사진보기 ▲세종여성회 소녀상지킴이단이 19일 호르무즈 파병반대 피켓시위를 하고 있다. ⓒ 세종여성회 관련사진보기

AD

"세종여성회가 소녀상 지킴이 활동을 하는 것은 전쟁 반대, 평화, 인권이 우리의 중요한 사업이기 때문이에요. 전쟁이 끝난 나라가 아니라 전쟁을 쉬고 있는 나라죠."

큰사진보기 ▲19일 토요일 소녀상지킴이단이 세종 호수공원 평화의 소녀상 주변을 청소하고 있다. ⓒ 세종여성회 관련사진보기

"모두가 세종여성회 회원이 될 수는 없잖아요. 그러면 누구든 같이할 수 있는 공동행동으로 지킴이 활동을 해보자고 한 거예요."

"제가 너무 모르는 게 많았어요. 처음에는 알고 싶어서 교육에 갔어요. 그런데 이혜선 대표님이 같이 지킴이 활동을 해보지 않겠느냐고 하셨어요. 모르지만 조그마한 힘이라도 보탬이 된다면 해보겠다고 했죠."

"모르는 일을 해야 하는데 단장을 맡으니까 처음에는 압박감이 심했어요."

"작년까지만 해도 누가 질문할까 봐 뒤에서 주춤주춤하고 머뭇머뭇했어요."

"올해는 제가 답변을 하고 있더라고요. 그걸 보면서 좀 뿌듯했어요. 더 알고 싶다는 생각도 들었고요."

"처음에는 저한테 주어진 일이니까 해야겠다고 생각했어요. 지금은 내가 하지 않으면 더 확산되지 않겠구나 하는 생각이 들어요. 주변 시민들이나 아직 잘 모르는 분들도 함께했으면 좋겠다는 마음까지 왔어요."

"예전에는 그냥 먹고살기 바빴어요. 엄마로서의 삶에 충실했고요. 지극히 개인적이었어요. 가족이라는 테두리 밖을 보지 않았어요. 오로지 가족을 위해 사는 게 제 삶이겠거니 했죠."

"주변 사람들을 위해 뭔가 내가 보탬이 될 수 있는 게 없을까 하는 데까지 생각하게 되는 것 같아요. 여기에서 조금씩 발전해 가는 저를 발견하고 있어요."

"아직도 부족해요. 그래도 좋은 분들과 같이하면서 좋은 영향을 받고 조금씩 채워지는 것 같아요."

"지킴이 활동은 일반 시민들도 같이 와서 하면 좋겠어요. 그렇게 참여하다 보면 평화의 소녀상이나 일본군 '위안부' 피해자 문제에도 관심을 갖게 되지 않을까요."

19일 세종시 어진동 평화의 소녀상 앞에 '호르무즈 해협 파병 반대' 손 팻말이 등장했다.피켓을 든 사람들은 매달 이곳에서 평화의 소녀상을 돌보는 세종여성회 소녀상 지킴이단이었다. 평소처럼 소녀상 주변을 정리한 이들은 이날 활동을 마친 뒤 손 팻말을 들고 파병 반대 뜻을 밝혔다.세종여성회에 따르면 호르무즈 해협 파병 문제와 관련해 세종에서 진행한 첫 공개 행동이다.파병 반대 행동은 이미 다른 지역에서 이어지고 있다. 지난 12일 서울에서는 참여연대와 자주통일평화연대 등 종교·시민사회단체 540여 개가 참여한 '호르무즈 파병 반대 시민대행진'이 열렸다. 같은 날 대전에서도 시민사회단체가 집회와 거리행진을 벌였다. 19일 서울에서는 2차 시민대행진이 진행됐다.하루 전인 18일 이재명 대통령은 기자회견에서 호르무즈 해협 파병 논란과 관련해 "전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다"고 밝혔다. 다만 상선과 원유 수송로, 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 최소한의 활동은 필요하다며 현재 파견 중인 청해부대의 활동을 강화하는 방안을 검토하고 있다고 설명했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 지난 7일 한국어로 올린 입장문에서 다른 국가가 페르시아만과 호르무즈 해협에 군사적으로 주둔하거나 작전에 참여하는 것을 침략 당사자에 대한 직접적 지원으로 간주한다는 입장을 밝혔다.전쟁에 관여·개입하는 파병은 하지 않겠다는 한국 정부와, 호르무즈 해협에서의 군사적 주둔이나 작전 참여에도 경고를 보내는 이란.그렇다면 일본군 '위안부' 피해자를 기억하며 소녀상을 지켜온 사람들은 왜 이날 파병 반대 피켓을 들었을까.이혜선 세종여성회 대표는 두 활동을 따로 보지 않았다.19일 서울에서는 2차 파병 반대 시민대행진이 열렸다. 세종여성회 회원들은 매달 해오던 소녀상 지킴이 활동이 예정돼 있어 서울 집회 대신 세종에서 손 팻말을 들기로 했다.이 대표는 전투병이 아니더라도 호르무즈 해협에서 군사적 활동에 참여하는 것에 반대한다는 입장을 밝혔다.이날 소녀상 앞에서 파병 반대 손 팻말을 든 것은 과거의 전쟁 피해를 기억하는 활동을 현재의 전쟁과 평화 문제로 이어간 행동인 셈이다.세종의 소녀상 지킴이 활동은 처음부터 '지킴이단'이라는 이름을 갖고 시작한 것은 아니었다.이 대표에 따르면 세종여성회가 준비위원회였던 시절 소녀상 앞에서 사진전을 열었고, 이후 회원 세 명이 한 달에 한 번이라도 꾸준히 소녀상을 찾아가기로 했다."처음에는 '풀이라도 뽑자'고 했어요. 지킴이단을 공식적으로 출범시킨 게 아니라 세종여성회의 일상 활동으로 시작했어요."소녀상 주변을 정리하고 사진전을 여는 활동이 이어지면서 아이들과 시민들도 하나둘 관심을 보이기 시작했다.소녀상 훼손을 경험한 뒤에는 활동의 성격도 달라졌다.이 대표는 어느 해 3·1절 행사를 위해 소녀상을 찾았다가 겨울 동안 입혀놓았던 망토 등이 칼에 훼손된 것을 발견했다고 말했다. 이후 세종시에 소녀상 관리 문제를 제기하고, 관련 조례에 따른 관리와 시민 교육에도 관심을 기울이기 시작했다는 설명이다.현재 정기 지킴이 활동에는 대체로 5명에서 10명 정도가 꾸준히 참여한다.그런데 이들 모두가 처음부터 일본군 '위안부' 문제나 시민사회 활동에 익숙했던 것은 아니다.윤정순 소녀상 지킴이단장은 약 2년 전 일본군 '위안부' 문제를 다룬 교육에 참여했다가 지킴이 활동을 시작했다.처음 참여한 이유는 '잘 알아서'가 아니었다. 오히려 몰랐기 때문이었다.그렇게 시작했다가 소녀상 지킴이단 단장까지 맡았다.부담이 컸다.특히 시민들을 만나는 사진전에서는 질문을 받을까 걱정했다.그래서 공부했다. 교육과 사진전에 참여하면서 모르는 것을 하나씩 알아갔다.그러다 어느 날 자신의 변화를 발견했다. 지난 8월 세종시청 사진전을 찾은 한 시민이 일본군 '위안부' 피해 문제에 관해 질문했을 때였다. 예전 같으면 뒤로 물러섰을 윤 단장이 자신이 공부한 내용을 설명하고 있었다.처음 지킴이 활동을 할 때는 맡았으니 해야 한다는 책임감이 컸다. 지금은 조금 다르다.윤 단장이 느끼는 변화는 일본군 '위안부' 문제를 더 많이 알게 됐다는 것만은 아니다.자신이 바라보는 세상의 범위가 달라졌다고 했다.지금은 주변을 보기 시작했다.윤 단장은 인터뷰 내내 자신이 아직 부족하다고 말했다. 그렇기 때문에 오히려 계속 배우고 싶다고 했다.윤나영씨 역시 처음부터 소녀상 지킴이 활동을 했던 것은 아니다. 평화의 소녀상과 수요시위 등에 대해서는 알고 있었지만 자신이 어떻게 참여할 수 있는지는 몰랐다. 우연히 이혜선 대표를 알게 되면서 활동에 참여하기 시작했다.작은도서관 관장이기도 한 윤씨는 공립도서관 등 공공 영역에서도 시민들이 소녀상 문제를 접할 수 있는 프로그램을 시도해 보면 좋겠다고 말했다.19일, 이들은 평소처럼 소녀상 주변을 정리한 뒤 이번에는 '호르무즈 해협 파병 반대'라고 적힌 손 팻말을 들었다.과거의 전쟁 피해를 기억하는 일과 지금 벌어지는 전쟁에 목소리를 내는 일.이날 소녀상 지킴이들에게 두 일은 서로 떨어져 있지 않았다.