49년 만에 논산 찾은 덴마크 입양인 "엄마, 저는 잘 지내고 있어요"

큰사진보기 ▲라일라 요르겐센(한국명 조미숙)이 지난 19일 충남 논산에서 자신의 입양 과정과 친어머니를 찾기 위해 한국을 방문한 이유를 이야기하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"어머니를 만나면 제가 잘 지내고 있다고 말해주고 싶어요. 그리고 어머니도 그동안 잘 지내셨는지 묻고 싶습니다."

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"아버지를 어떻게 만나셨는지, 서류에 적힌 이야기가 사실인지 알고 싶어요. 왜 저를 보낼 수밖에 없었는지도 묻고 싶습니다."

큰사진보기 ▲좌측은 1977년 논산에서 태어난 라일라 요르겐센의 신생아 때 모습. 우측은 입양되어 유아기때 모습. 입양 관련 기록에는 한국 이름이 ‘조미숙’, 친모는 당시 22세였던 ‘조 모씨’로 적혀 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"한국에 와보니 한국인이라는 것이 자랑스러워졌어요."

큰사진보기 ▲라일라 요르겐센(한국명 조미숙)이 지난 19일 충남 논산시 내동의 한 카페에서 자신의 삶을 이야기하고 있다. 그는 49년 전 끊어진 가족의 흔적을 찾기 위해 출생지인 논산을 다시 찾았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"좋은 답을 얻지 못하더라도 너무 실망하거나 상처받지 않았으면 좋겠다."

"엄마, 저는 잘 지내고 있어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

49년 전 충남 논산에서 태어나 생후 몇 달 만에 덴마크로 입양된 라일라 요르겐센(한국명 조미숙·49)이 자신을 낳아준 어머니를 찾아 논산시에 왔다. 신생아 때 한국을 떠난 그에게 고향에 대한 기억은 없지만, 입양기록에 남은 출생지 '논산'과 친모의 이름을 따라 반세기 가까운 시간을 거슬러 고향을 찾았다.지난 19일 논산시 내동의 한 카페에서 만난 요르겐센은 "내 뿌리와 연결되고 싶고, 내가 태어난 나라와 문화도 더 알고 싶다"며 "나 자신을 위해서이기도 하지만 두 딸을 위해서도 해야 할 일이라고 생각했다"고 말했다. 친어머니를 만난다면 가장 먼저 "나는 잘 지내고 있다"는 말을 전하고 싶다고 했다.요르겐센이 갖고 있는 입양 관련 기록에는 그가 1977년 12월 26일 새벽 3시 당시 충남 논산군(현 논산시)에서 태어난 것으로 적혀 있다. 친모는 당시 22세였던 조모씨로, 1955년 또는 1956년생으로 추정된다. 미혼 상태에서 아이를 혼자 키우기 어려워 친권을 포기했다는 내용도 담겨 있다.다만 요르겐센은 기록에 적힌 내용을 모두 사실이라고 단정하지 않는다. 친모가 직접 작성한 것이 아니라 당시 입양기관이 관련 내용을 정리해 남긴 것으로 보이기 때문이다. 인터뷰에 동행한 관계자도 기록이 작성된 경위 등을 고려하면 내용이 어디까지 정확한지는 확인하기 어렵다고 설명했다.요르겐센이 친어머니를 찾는 이유도 여기에 있다. 얼굴을 한번 보고 싶은 것이 아니라 자신이 태어났을 때 어떤 일이 있었는지, 기록에 남은 이야기는 사실인지, 자신을 떠나보낸 뒤 어머니는 어떤 삶을 살아왔는지를 직접 듣고 싶어서다.무엇보다 어머니가 지난 세월을 평안하게 살아왔기를 바란다고 했다. 자신을 입양 보낸 뒤 오랫동안 죄책감이나 아픔을 안고 살아온 것은 아닌지도 마음에 걸린다고 덧붙였다.요르겐센은 덴마크인 양부모의 딸로 작은 마을에서 성장했다. 양어머니는 아이들을 돌보는 일을 했고 양아버지는 기술 분야에서 일했다. 양부모는 입양 사실을 숨기지 않았고, 한국에서 자신을 어떻게 데려왔는지 이야기해주며 관련 서류와 사진도 보여줬다.그래서 그는 입양 사실을 언제 처음 알았는지 정확히 기억하지 못할 정도로 어린 시절부터 자신의 출생 배경을 알고 있었다. 양부모가 자신을 가족으로 맞기 위해 거쳐야 했던 과정도 자연스럽게 들으며 자랐고, 어린 시절에는 자신이 조금 특별한 아이라고 생각하기도 했다.그러나 성장하면서 자신과 주변 사람들의 '다름'이 눈에 들어오기 시작했다. 그가 자란 곳은 주민 1만 명가량의 마을로 아시아인을 찾아보기 어려웠다. 친구들과 다른 자신의 얼굴을 보면서 '나는 왜 금발이 아닐까', '왜 다른 아이들과 똑같이 생기지 않았을까'를 생각하곤 했다.인종 때문에 불편한 일을 겪은 적도 있다. 심각한 차별이 계속된 것은 아니었지만, 사실상 마을에서 유일한 아시아인으로 성장하면서 자신의 정체성을 두고 적지 않은 고민을 했다. 현재는 노르웨이 수도 오슬로에 살면서 그런 일을 거의 겪지 않는다고 했다.입양인을 바라보는 사회의 시선도 부담이었다. 주변에서는 종종 "입양됐으니 행복해야 한다"거나 "좋은 가정을 만났으니 감사해야 한다"고 말했다.요르겐센은 좋은 양부모의 사랑을 받으며 성장했다는 사실을 부정하지 않지만, 해외입양인의 삶을 '행운'이나 '감사'만으로 설명해서는 안 된다고 했다. 새로운 가족을 얻은 것과 별개로 태어난 나라와 가족, 언어와 문화를 떠나 전혀 다른 사회에서 성장하며 겪는 상실감과 정체성의 혼란도 있기 때문이다.성인이 된 요르겐센은 노르웨이로 삶의 터전을 옮겼다. 덴마크에서 공부한 뒤 2003년부터 노르웨이에 정착해 현재 오슬로에서 남편과 12세, 15세인 두 딸과 살고 있다. 소프트웨어 관련 회사에 다니며 직장생활을 하고 있다.자신의 뿌리를 바라보는 시선은 한국을 직접 찾으면서 달라졌다. 서구 사회에서 성장한 그는 한때 자신이 백인이 아니라는 사실을 의식하며 살았고, 다른 사람에게 자신을 소개할 때도 자연스럽게 '덴마크인'이라고 말했다.지난해 11월 해외입양인을 대상으로 한 프로그램에 참여해 처음 한국을 찾은 것이 변화의 계기가 됐다. 그는 당시를 떠올리며 "여러 감정이 한꺼번에 밀려와 힘들기도 했다"고 말했다. 자신에게 한국은 낯선 나라였지만, 동시에 자신이 태어난 곳이라는 사실을 처음으로 몸으로 느낀 시간이었다.이제는 자신을 덴마크인이라고 소개하기보다 '한국계 덴마크인'이라고 말한다. 첫 한국 방문을 계기로 자신의 뿌리를 바라보는 시선도 달라진 것이다.한국 음식 가운데서는 잡채와 불고기를 특히 좋아한다. 잡채에 들어가는 당면을 좋아하고, 채소와 고기가 어우러지면서도 깔끔하고 건강하게 느껴지는 한국 음식의 맛이 마음에 든다고 했다.이번 한국행은 지난해와 목적이 달랐다. 한국을 알아가기 위한 방문을 넘어 출생기록을 따라 친어머니의 흔적을 직접 찾아보기 위해서였다.요르겐센은 (사)해외입양인연대가 진행하는 프로그램에 참여해 한국을 찾았다. 이번 일정에는 해외입양인 16명이 함께했으며, 참가자들은 각자의 출생지와 입양에 얽힌 장소를 찾아 가족의 흔적을 확인하고 있다. 요르겐센도 논산경찰서와 논산시청 등을 찾아 친어머니로 이어질 단서가 남아 있는지 알아봤다.하지만 49년이라는 세월을 뛰어넘기는 쉽지 않았다. 1977년 당시의 제한된 기록만으로 한 사람의 현재 삶을 찾아내야 하는 데다 행정구역과 주소 체계도 달라졌다. 입양기록 역시 어디까지 정확한지 확인해야 하는 상황이어서 당시 친모인 조모씨를 알았거나 출산과 입양 과정을 기억하는 사람들의 제보가 가족을 찾는 중요한 단서가 될 수 있다.요르겐센은 이번 방문에서 친어머니를 만나지 못하더라도 찾기를 이어갈 생각이다. 내년 여름에는 남편과 두 딸 등 가족과 함께 다시 한국을 방문할 계획이다. 두 딸에게 자신이 태어난 나라와 외할머니의 흔적이 남아 있을지 모르는 고향을 직접 보여주고 싶어서다.그의 양부모는 모두 세상을 떠났다. 생전 양어머니에게 친어머니를 찾아보고 싶다는 뜻을 밝힌 적이 있는데, 양어머니는 딸의 선택을 지지하면서도 한 가지를 걱정했다고 한다.딸이 자신의 뿌리를 찾아가는 과정에서 또 다른 상처를 입지 않기를 바랐던 양어머니의 당부였다.요르겐센은 자신의 경험을 이야기하며 해외입양을 좋은 가정을 만난 아이의 '행복한 이야기'로만 바라보지 않았으면 한다고 했다. 특히 미혼모가 아이를 직접 키울 수 있도록 사회적 여건과 지원이 뒷받침돼야 한다고 강조했다. 아이가 자신처럼 태어난 나라와 문화에서 떨어져 성장하면서 오랫동안 정체성을 고민하는 일이 되풀이되지 않았으면 한다는 뜻이다.그렇다고 자신의 삶을 불행했다고 여기지는 않는다. 양부모의 사랑 속에서 성장했고 이제는 남편과 두 딸을 둔 어머니이자 직장인으로 자신의 삶을 꾸려가고 있다.그가 49년 만에 논산까지 찾아와 알고 싶은 것은 결국 자신을 낳은 한 사람의 이야기다. 어머니는 어디에서 어떤 삶을 살아왔는지, 1977년 겨울 세상에 내놓은 딸을 지금도 기억하고 있는지 묻고 싶다.그리고 어머니를 만나게 된다면 꼭 전하고 싶은 말이 있다.라일라 요르겐센(한국명 조미숙)을 알고 있거나 친모 조모씨, 또는 1977년 당시 출생·입양과 관련한 정보를 알고 있는 사람은 (사)해외입양인연대(G.O.A.'L) 02-325-6585 또는 010-3806-6585로 연락하면 된다. 요르겐센은 가족을 찾기 위해 관련 정보와 연락처를 공개하는 데 동의했다.