[단독] 100일 넘게 봉쇄된 '올공', 소방시설 정상 작동 여부조차 모른다

큰사진보기 ▲지난 6월 16일 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 봉쇄 농성을 벌이고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 관련 개표소 봉쇄시위가 진행중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 8일 오전 경찰의 협조를 받은 대한체육회 산하 종목단체(핸드볼협회, 펜싱협회, 산악연맹, 우슈협회 등) 직원들이 업무에 필요한 물품을 챙겨 나왔다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한체육회 산하 9개 종목 단체 관계자들이 지난 9월 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼 경기장에 진입해 장비 및 행정 자료 PC 등을 반출했다. 6·3 지방선거 당시 개표소로 사용된 올림픽공원 핸드볼 경기장은 석 달째 봉쇄 시위가 이어져 경기장에 입주한 9개 종목 단체 업무에 차질을 빚었다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크라이브아레나) 개표소 봉쇄 시위가 100일을 넘긴 가운데, 경기장 내 소화·경보·피난구조 설비 등 소방시설의 정상 작동 여부도 100일 넘게 파악되지 않고 있는 것으로 확인됐다. 경기장 운영 주체와 소방 측이 봉쇄 시위로 경기장 내부에 진입하지 못하면서다.특수한 상황이지만 소방은 현재 별도 매뉴얼 없이 일반 화재 발생 시와 동일하게 대응한다는 방침이다. 이 때문에 화기 예방이 안되거나 화재 발생 시 '초기 대응이 늦어질 수 있다'는 우려가 나온다. 다만 소방은 현재 봉쇄 시위 중인 경기장 주변을 정기 순찰 중이며, 9월 18일 오후까지 접수된 화재 신고는 없었다고 밝혔다.지난 18일 김용만 더불어민주당 의원실이 올림픽공원 핸드볼경기장 운영 주체인 한국체육산업개발(아래 체육산업개발)로부터 제출받은 자료에 따르면, 경기장에 대한 올해 소방시설 법정 점검(종합 점검)은 6월 8~9일 진행될 예정이었다. 그러나 국민 참정권 침해 집회 관련 경기장 접근 제한으로 연기 신청된 상태다(관할 송파소방서).체육산업개발의 '핸드볼경기장 2025년 소방시설 작동·종합 점검표'에 따르면 마지막 소방 점검은 지난해 11월이었다(직전은 2025년 5월 점검). 경기장엔 소화기 등 옥내 소화전 설비, 스프링클러 등 각종 소화설비, 자동 화재탐지기 등 경보설비, 유도등 등 피난 구조 설비, 소화 용수 및 소화 활동 설비 등 각종 소방시설이 존재한다.이중 자동화재탐지설비 및 시각경보기(경보설비)와 유도등(피난구조설비)의 점검은 '불량' 결과를 받은 상태였다. 2026년 9월 현재까지 점검이 이뤄지지 않아 불량 이력이 있는 시설의 올해 법정 점검이 이뤄지지 않고 있는 실정이다.지난 8월 체육산업개발은 이번 시위로 인한 경기장 파손 복구 비용을 약 4억 2800원으로 추정한 바 있다. 이와 관련해 체육산업개발 관계자는 지난 15일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "진입이 불가해 소방시설 점검을 못했다"면서 "내부 화재 감지기 등 소방시설은 장기 방치에 따른 손상이 있을 것으로 보이며 추후 점검 시 복구 비용은 추가될 수 있다"고 설명했다.이 관계자는 또 "소방시설 법정 점검은 미뤄놓은 상태"이며 "향후 점검 시점이 구체적으로 정해진 건 없다. 시위가 언제 끝날지 모르기 때문"이라고 덧붙였다. '봉쇄된 경기장 내부에서 화재가 발생할 경우 대응 매뉴얼이 있는지'를 묻는 말엔 "진짜로 화재가 발생한다면 강제로라도 소방이 내부에 진입하지 않겠느냐"라고 답했다.송파소방서 측은 같은 날 통화에서 '경기장을 어떻게 점검하고 있는지'를 묻는 말에 "시위 발생 이후 (경기장 외부에) 소방력을 근접 배치(현장 인근에 상주하게 하는 것)하다가 9월 3일부터는 정기 순찰하는 중"이라며 "정기 순찰은 매일 오전 9시부터 자정까지 3시간마다 30분~1시간씩 진행된다"고 설명했다.'경기장 내 화재 시 대응 매뉴얼'에 대한 질문엔 "별도 대응 매뉴얼은 없고 평상시처럼 '신고 접수-소방력 편성-출동' 식으로 대응한다"고 답변했다. 그러나 경기장 봉쇄 상황에서 기존 방식만으로 초기 대응이 원활할지는 미지수다. 다만 송파소방서는 "현재까지 화재 신고 접수는 없었"고 "119 안전센터가 경기장 1.5km 거리에 있다"라고 부연했다.한편 6월 5일 시작된 봉쇄 시위는 21일 기준 109일째를 맞았다. 체육산업개발에 따르면 6월부터 12월 사이 핸드볼경기장에 잡혀 있던 행사는 총 31건이었다. 9월 18일 기준 취소가 확정된 행사는 16건, 취소 요청 행사는 3건, 올림픽공원 내 다른 장소로 변경된 행사는 2건이다. 그밖에 연말까지 대관 예약된 다른 행사는 진행 여부를 확정하지 못한 상태다.7월과 9월 사이 취소가 확정된 행사는 '2026년 유노윤호 콘서트'(7월 13~19일 1만500명), '2026 엔플라잉 단독콘서트'(7월 28일~8월 2일 1만260명), '2026 세븐틴 디노 팬콘서트'(8월 17일~24일 1만500명), '2026년 JAYPARK 콘서트'(8월 25~30일 1만 800명), '제18차 천주교 서울 대교구 울뜨레야'(9월 1일~5일, 3500명), '2026 아이치-나고야 하계아시아경기대회 결단식'(9월 8~9일, 1000명), '핸드볼 3개국 초청대회'(9월 12~13일, 300명) 등이다.9월 말 10월 초로 예정된 가수 도경수 콘서트(9월 29일~10월 4일, 12만372명)와 가수 이창섭 콘서트(10월 5일~11일, 9887명)은 '취소 요청' 행사로 분류돼 있다.