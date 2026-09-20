트럼프, CNN 등 백악관 출입 금지... 언론사들 반발

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지 시간) 백악관 집무실에서 취재진 질문에 답변하고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 정부와 공화당에 비판적 보도를 해온 언론사 기자들의 백악관 출입을 금지했다.CNN방송과 MS나우, 폴리티코는 19일(현지시각) 자사 기자들이 백악관에 들어가려 했으나 출입이 막혔다고 보도했다.백악관 담당 기자인 CNN의 베치 클라인과 MS나우의 아케일라 가드너는 백악관에 도착했을 때 출입증이 비활성화된 것을 생중계로 전했고, 곧이어 폴리티코의 샤이엔 헤이즐럿 기자도 출입증을 압수당했다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어를 통해 이들 매체가 끊임없이 '가짜뉴스'를 보도해 왔다면서 백악관 출입을 금지하겠다고 밝혔다. 그러면서 "CNN을 보면 전부 가짜뉴스라서 시청률이 안 좋다. MS나우와 폴리티코도 마찬가지"라며 "가짜뉴스를 보는데 질렸다"라고 적었다.그는 기자들과의 질의응답에서 <뉴욕타임스>와 <워싱턴포스트>도 가짜뉴스라고 비난하면서 앞으로 백악관에 이들 신문을 비치하지 않을 수 있다고 말했다.트럼프 대통령은 소셜미디어나 브리핑에서 자신을 비판하는 언론사나 기자들을 직접적으로 공격해 왔다. 집권 1기 때도 CNN 백악관 담당 기자였던 짐 아코스타의 백악관 출입을 금지했다가 CNN이 법적 대응에 나서자 이를 해제했다.작년에도 AP통신이 멕시코만을 미국만으로 표기하라는 트럼프 대통령의 지침을 따르지 않았다는 이유로 대통령 집무실과 전용기에서 AP의 취재를 금지했고, AP가 소송에 나서면서 법적 다툼이 진행 중이다.그러나 기자들의 백악관 출입 금지는 표현과 언론의 자유를 보장하며 정부가 이를 침해하지 못하도록 엄격히 금지하는 수정헌법 1조에 어긋난다는 논란이 일고 있다.이번에도 언론사들은 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다. CNN은 성명을 통해 "백악관과 다른 정부 시설에 대한 물리적 접근을 제한하거나, 우리의 취재 활동을 방해하려는 그 어떤 시도에도 정부에 대한 보도를 계속할 것"이라고 밝혔다.MS나우도 "수정헌법 제1조에 보장된 권리와 민주주의에서 독립 언론의 필수적인 역할을 수호하기 위해 필요한 모든 조처를 할 것"이라고 강조했다.미디어법 전문가인 에이미 크리스틴 샌더스 펜실베이니아주립대 교수는 AP에 "트럼프 대통령이 언론 자유를 탄압하고 독립 언론의 정당성을 훼손하려는 노력은 역대 어떤 미국 대통령보다도 훨씬 심각하다"라며 "언론사와 기자들에 대한 그의 적대적인 행동이 전 세계 표현의 자유를 위축시키는 효과가 있다고 해도 과언이 아니다"라고 지적했다.미국 백악관출입기자협회(WHCA)는 성명에서 "일부 언론사 기자들의 백악관 출입을 거부한 것은 수정헌법 1조에 위배되는 것"이라며 즉각적인 출입증 복원을 촉구했다.또한 "이번 조치의 파장은 이들 언론사에만 국한되지 않는다. 특정 언론사의 보도 내용 때문에 해당 언론사를 배제하는 데 사용된 기준이 앞으로 모든 언론사에 적용될 수 있다"라며 "미국 국민은 자유롭고 독립적인 언론을 통해 정부의 입장과 관계없이 권력자들을 감시할 수 있어야 한다"라고 강조했다.