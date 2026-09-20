'화성통합국제공항' 건립 찬성 주민들 "함께 성장하는 새로운 발전축 될 것"

▲제2회 화성통합국제공항 세미나 개회사, 김애화 화성 화옹지구 서부발전협의회장 로컬라이프

AD

큰사진보기 ▲세미나에서 김애화 화성 화옹지구 서부발전협의회장이 개회사를 하고 있다. ⓒ 로컬라이프 관련사진보기

큰사진보기 ▲세미나에서 찬성 시민들이 유치를 촉구하는 발언을 이어가고 있다. ⓒ 로컬라이프 관련사진보기

큰사진보기 ▲세미나 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 로컬라이프 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)에도 실립니다.

'화성통합국제공항' 건립을 촉구하는 지역주민들의 목소리가 한 곳에 모였다.'화성 화옹지구 서부발전협의회'는 19일, '제2회 화성통합국제공항 세미나'를 열고 국제공항 건립 필요성을 강조했다.이날 세미나에는 공항 건립에 찬성하는 화성시민 300여 명이 참석해 성황을 이뤘다.특히, 이날 세미나에서는 '화성통합국제공항 화성시민 유치선언서' 낭독과 각 권역별 찬성 주민 대표들의 발언이 이어졌다.선언서에서는 화성통합국제공항 유치를 화성의 균형발전과 지속적인 성장을 위한 중요한 미래 과제로 제시하고, 시민들의 뜻을 모아 공항 유치를 위한 활동에 적극 참여하겠다는 의지를 밝혔다.이어진 구호 제창과 발언에서 참석자들은 공항 유치를 위한 시민들의 의지를 모으고, 공항 유치를 통한 화성의 새로운 성장동력을 마련과 지역 간 균형발전을 기여할 것을 결의했다.이 자리에서 김애화 화성 화옹지구 서부발전협의회장은 인사말을 통해 "오늘 300여 명의 화성시민이 한자리에 모여 화성통합국제공항 유치를 한목소리로 외친 것은 매우 뜻깊은 일이다"라며 "이제 공항 유치는 특정 지역이나 일부 주민의 요구가 아니라 화성시 전체의 미래와 백년대계를 결정할 중요한 선택이 됐다"라고 강조했다.이어 "화성은 수도권에서 가장 역동적으로 성장하고 있는 도시 가운데 하나지만 동부권과 서부권 사이에는 여전히 발전 격차가 존재한다"라며 "화성통합국제공항을 중심으로 교통 물류산업 관광을 하나로 연결하면 화성시 전체가 함께 성장하는 새로운 발전축을 만들 수 있다"라고 밝혔다.또한 "화성통합국제공항은 어느 한 지역의 이해관계만으로 판단할 사업이 아니다"라며 "화성시의 미래 경쟁력을 높이고 다음 세대에게 더 큰 성장 기반을 물려주기 위한 장기적인 관점에서 접근해야 한다"라고 말했다.아울러 "오늘 화성시민 유치선언을 통해 확인된 시민들의 뜻을 바탕으로 앞으로 더 많은 시민들이 공항 유치의 필요성을 이해하고 참여할 수 있도록 지속적인 활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.이번 세미나와 관련해 협의회 관계자는 "화성시의 균형발전과 서부권의 새로운 성장동력의 확보를 위해 화성통합국제공항의 필요성과 발전 방향을 시민들과 함께 모색하고, 공항 유치를 위한 화성시민들의 의지를 하나로 결집하는 데 의미가 있다"라며 "단순한 세미나를 넘어 화성시민들이 직접 공항 유치 의지를 확인하고 결집하는 시민 참여의 장으로 진행됐다"라고 자평했다.이어 "이번 세미나는 전문가 중심의 공항 논의에서 한 걸음 더 나아가 시민들이 직접 화성의 미래를 논의하고 유치 의지를 표명했다는 점에서 의미를 더했다"라며 "오늘 세미나는 화성시민의 뜻을 하나로 모으는 출발점이다. 앞으로 화성통합국제공항이 화성시 전체의 균형발전과 미래 발전을 이끌 수 있도록 시민들과 함께 지속적으로 목소리를 내겠다"라고 강조했다.특히, "화성 동서남북 4대 권역 찬성 주민대표와 시민들이 한자리에 모여 공항 유치의 필요성과 화성시의 균형발전에 대한 의견을 공유함으로써 화성통합국제공항에 대한 시민사회 차원의 공감대를 확대하는 계기가 됐다"라고 밝혔다.한편, 화성 화옹지구 서부발전협의회는 앞으로도 지역 주민과 시민사회, 전문가 등과 함께 화성통합국제공항 유치의 필요성을 알리고, 시민들의 공감대를 확대하기 위한 다양한 활동을 이어갈 예정이다.