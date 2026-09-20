짓는데 30만명 동원, 세계 최대의 종교 건축물

큰사진보기 ▲일몰전의 앙코르와트 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영화 <톰 레이더>의 배경이 된 따프롬사원의 모습. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲따프롬사원에 가면 인간이 만들어낸 역사와 자연이 만들어낸 기괴한 모습에 다들 놀란다. 유적을 둘러싸고 자란 나무 앞에서 기념촬영하는 관광객들 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲무너진 유적을 둘러싼 채 자라고 있는 나무 모습. 거대한 뱀 아나콘다가 유적을 감싸고 있는 것 같다. 인간이 자연을 이길까? ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲바이욘사원으로 들어가는 입구에 세워진 바이욘상. 10여년전에는 자비로운 미소가 선명했는데 지금은 이끼가 많이 끼어 불분명해졌다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲결혼기념으로 앙코르와트를 찾은 신혼부부가 흔쾌히 사진촬영에 응해줬다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲바이욘상이 보이는 다리 난간(왼쪽)에 세워진 40여개의 조각상 중 대부분의 머리가 잘려나가고 서너개만 남았다. 인간의 헛된 욕심이 빚은 씁쓸한 모습이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲따프롬사원으로 가는 길목에는 크메르 내전 당시 지뢰를 밟아 부상당한 지체 장애자들이 식구들의 생계와 아이들을 학교에 보내기 위한 도움을 요청하고 있었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

캄보디아 북서쪽에 위치한 시엠립은 캄보디아 관광의 핵심으로 주의 수도 이름은 시엠립이다. 시엠립은 동남아시아 최대 호수인 똔레삽호수를 끼고 북쪽에 위치한다. 시엠립은 시엄족(태국민족)을 물리쳤다는 뜻으로 17세기 태국과의 전쟁에서 승리한 것을 뜻한다.시엠립주는 총 10,299평방킬로미터의 면적을 가지고 있으며 동쪽으로는 쁘레아뷔히어와 깜퐁톰, 남쪽으로는 똔레삽호수, 서쪽으로는 반떼민쩨이, 북쪽으로는 오다민쩨이와 접하고 있다.캄보디아에서 현존하는 최고의 예술품으로 평가받는 앙코르와트는 1992년 12월 14일 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다. 앙코르와트라는 명칭은 16세기부터 불리기 시작했다. '와트'는 태국어로 '사원'을 뜻하며, 앙코르는 산스크리트어로 '도시'를 뜻한다.결국, 앙코르와트는 사원의 도시라는 뜻이다. 시엠립 외곽에는 200개가 넘는 앙코르 유적이 400㎢에 걸쳐 퍼져 있다. 앙코르 시대가 시작된 802년부터 태국 아유타야 왕국에 밀려 수도를 프놈펜으로 옮긴 1431년까지를 앙코르 제국시대라고 부른다.이 기간 동안 28명의 왕이 있었다. 앙코르 시대를 연 자야바르만 2세, 앙코르와트를 지은 수리야바르만 2세, 앙코르톰을 건설하고 가장 강성한 앙코르 제국을 만들었던 자야바르만 7세가 대표적 인물이다.대부분의 앙코르 유적 사원에는 힌두교의 3대 신인, 쉬바, 브라흐만, 비쉬누를 비롯한 많은 신이 등장한다. 그러다 대승불교를 믿는 수리야바르만 1세가 즉위하며 불교를 받아들인다.불교가 크게 융성한 것은 자야바르만 7세가 즉위하면서다. 철저한 불교 신자였던 그는 앙코르톰 중앙에 불교 사원인 바이욘 사원을 세우고 그 안에 54개의 탑과 200개가 넘는 관음보살상을 만들었다. 자신을 백성들에게 자비를 베푸는 부처라고 생각하며 많은 불교 사원을 짓고 입구 사면에는 어김없이 관음보살상을 세웠다.그러나 뒤이어 즉위한 왕부터는 다시 힌두신을 신봉하며 불교 사원을 파괴했다. 이때부터 사원은 불교와 힌두교가 혼합된 형태로 나타난다. 수리야바르만 2세가 지은 앙코르와트는 힌두교 사원인데 그 안에 힌두신상과 불상이 공존하는 것이 대표적인 예다.앙코르와트를 짓기 위해 30만명이 동원되었다. 그중 상당수는 전쟁포로였다. 앙코르와트는 60만개의 돌로 만들어졌으며 그 돌은 45㎞ 떨어진 프놈쿨렌 산에서 가져왔다. 강을 따라 운반하고 6천 마리의 코끼리를 동원했다. 기둥이 총 1532개인데 기둥 한 개가 7톤이나 되는 것도 있다.앙코르와트 건물에는 수많은 이야기가 있다. 신의 이야기도 있고 크메르족의 삶의 이야기가 있다. 어떤 것은 수리야바르만 2세 자신의 이야기가 있다. 앙코르와트를 들어가려면 길이 1.3㎞ x 1.5㎞, 폭 200m의 해자를 건너야 한다.적의 침입을 막기 위해 만들어진 해자는 신의 세계와 인간의 세계를 구분하는 경계선의 의미가 더 크다. 해자를 건너 만나는 세 개의 탑문 중 중앙은 신이나 왕이 들어가는 문이며 그 옆은 신하들의 문이다.앙코르톰은 하나의 건물을 뜻하는 것이 아닌 거대한 도시를 지칭하는 말이다. 캄보디아 말의 '톰'은 '크다'라는 뜻이기 때문이다. 도시 한 가운데에는 바이욘 사원이 자리 잡고 있으며 왕궁을 비롯한 수많은 사원이 있다.성벽으로 둘러싸인 앙코르톰은 동서남북 4개 문과 왕이 직접 나와 출정하는 군사들을 격려했던 코끼리 테라스 광장으로 나가는 승리의 문 등 5개의 문이있다. 5개의 문 중 남문은 가장 잘 보존되어 있다.사암으로 만들어진 바이욘 사원은 부처가 되기를 원했던 자야바르만 7세의 작품이다. 그는 자신을 백성에게 자비를 베푸는 존재로 봤다. 바이욘 사원은 20만개가 넘는 돌로 만들어졌으며 54개의 탑과 200개가 넘는 부처상이 있다. 캄보디아 사람들은 이 부처상을 '바이욘의 미소'라고 부른다.바이욘의 미소를 보면서 씁쓸함을 느낀 건 왜일까? 바이욘상으로 향하는 다리 난간에 설치된 40여개 쯤 되는 석상 머리가 몇 개만 남고 모두 잘려 나갔다. 인간의 헛된 욕심이 만든 흔적이다. 어디 그것뿐인가? 미소 짓는 부처상은 200만명을 학살한 크메르 루즈의 광기를 어떻게 설명할 수 있을까?