신석정 시인이 사랑한 예쁜 우리말, 읽으니 좋다

'지재고산유수(志在高山流水), 산의 의연함과 거침없는 흐르는 물처럼 높은 지조를 변함없이 지니고 살겠다.'

큰사진보기 ▲석정문학관기획전시실문학관에서는 상설전시실 외에 기획전시실을 마련했다.2026.7.15-12.30 ⓒ 박향숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신석정시인이 사랑한 예쁜우리말 10선탐방한 문인들이 각각 10종의 작은엽서를 가져오며 설렜다. ⓒ 박향숙 관련사진보기

소년아,

인제 너는 백마를 타도 좋다.

백마를 타고 그 황막한 우리 목장을 내달려도 좋다.



(중략)



소년아,

너는 백마를 타고

너는 구름같이 흰 양 떼를 더불고

이 언덕길에 서서 웃으며 이야기하며 이야기하며 웃으며,

황막한 그 우리 목장을 찾아 다시 오는 봄을 기다리자.

어머니

당신은 그 먼 나라를 알으십니까?

서리가마귀 높이 날아 산국화 더욱 곱고

노란 은행잎이 한들한들 푸른 하늘에 날리는

가을이면 어머니! 그 나라에서

양지밭 과수원에 꿀벌이 잉잉거릴 때

나와 함께 고 새빨간 능금을 또옥 따지 않으시렵니까?

덧붙이는 글 | 사진 속 인물들은 기사에 얼굴이 나오는 것을 모두 허락했습니다.

한국 시문학의 거장 신석정 선생(1907-1974)의 좌우명이다. 지난 19일 가을문학여행지로 '군산을 사랑했던 시인 신석정'을 테마로 '석정문학관'을 찾았다. 이곳은 시인의 삶과 문학 세계를 기리기 위해 그의 고향이자 생가가 있는 전북 부안군에 건립된 문화 공간이다. 내가 운영하는 책방 '봄날의 산책'에서 열렸던 강좌 '우리 시 참말로 좋고말고요' 시리즈에서 첫 번째로 만났던 신석정 시인이기에 문학관으로의 여행을 기획한 것.신석정 선생은 전북 부안의 '산자수명'(山紫水明, 산은 자줏빛이고 물은 맑다는 뜻으로, 산수의 경치가 매우 아름답다는 뜻)한 자연이 낳은 시인이다. '생거부안(부안이 산, 들, 바다가 어우러져 인심 좋고 살기 좋은 곳이라는 의미)'이란 말이 있을 정도니 아마도 시인에게는 시의 보고(寶庫)였을 것이다.일제강점기와 미완성의 해방, 한국전쟁과 군사독재정부에 이르기까지 이 나라 이 시대의 어두운 역사를 온몸으로 관통해온 시인이다. 그럼에도 부안이라는 천혜의 자연 아래 평생 동안 지조를 굽히지 않고 살아온 교육자이자 시인이었다. 때로는 목가 전원의 촛불을, 때로는 시대 구명의 촛불을 켜며 살아오신 분이다.석정문학관은 올 7월부터 상설전시회와 함께 특별기획 '우리는 어떻게 한 편의 시가 되는가'를 주제로 한 전시를 열고 있다. 여행에 함께 동행한 박태건 시인(신석정문학박사)은 신석정 시인의 일대기부터 시 작품, 지인들, 신석정 고택인 청구원, 그리고 시인의 묘소에 까지 장 시간에 걸쳐 시인에 대한 다양한 얘기를 들려주었다.상설전시실에는 시인의 대표 시집 5권 대표 시집 <촛불>, <슬픈 목가>, <빙하>, <산의 서곡>, <대바람 소리>과 유고 시집 <내 노래하고 싶은 것은>, 유고 수필집 <난초 잎에 어둠이 내리면> 등, 그리고 지인 관계 전시물, 친필 원고, 생활 유품 등 5000여 점의 방대한 자료가 놓여있다.특별기획전시실(2026년 7월 15일 ~ 2026년 12월 30일)에서는 '비교 문학적으로 다시 보는 신석정의 시 세계'를 설명하고 있었다. 시 문학파의 일원으로 활동하며 우리말의 아름다움을 시에 담고, 자연의 아름다움을 노래하면서도 어두운 시대 앞에서 결코 붓을 꺽지 않았던 시인의 문학세계를 들려주고 있다.전시의 주요 특징으로 신석정 시인의 시가 지닌 인간 보편의 감수성과 세계 문학과의 접점을 탐구한다고 했다. 또한 기획전시회 공간을 보편성, 특수성, 참여 등 3가지 구역으로 나누고 자연과의 교감, 희망의 메시지 등을 입체적으로 전달하는 휘장형 공간 배치도 인상적이었다.신석정 시인이 사랑한 '예쁜 우리말 10선'이라는 코너에서는 우리말이 써 있는 작은 엽서가 준비되어 있었는데 동행자들이 모두 기꺼운 마음으로 엽서를 가져왔다. '산드랗게', '살포시', '시나브로', '담쑥', '사운대다'라는 보편어와 '어무차다', '아스므라하다', '촐촐하다', '오보록이', '말긋말긋'이라는 특이어가 있었다. 점점 국적 없는 외래어와 축약어가 대세인 오늘날, 이런 말을 소리 내어 읽어보는 것만으로도 글쓰기 하는 사람들에겐 의미있는 여행이었다.신석정 묘소에 들어서자 시인의 대표 시 <그 먼 나라를 알으십니까>와 <소년을 위한 목가(牧歌)>가 있어서 채영숙 낭송가의 목소리로 시낭독을 들었다.나를 포함해서 동행한 지인들-시인과 시인을 동경하는 사람들-이 시인의 묘소에서 술을 따르고 절을 하는 예를 갖추니, 왠지 추석을 앞두고 찾아온 이 시간이 마치 필연처럼 느껴지고 정말 군산을 사랑했던 신석정 시인이라는 생각이 들었다.또 부안 문학 기행에서 빼놓을 수 없는 문인으로 조선 시대 기생이자 천재 시인이었던 이매창(梅窓, 1573~1610)이 있다. 점심 후 문학관과 멀지 않은 곳에 있는 매창공원을 방문해서 대표작인 시조 '이화우(梨花雨) 흩날릴 제'를 비롯한 애달픈 정한을 담은 한시들을 낭독하기도 했다. 어디에서나 문인에 대한 예를 다하는 안상학 시인, 박태건 시인 그리고 방문객들의 모습은 정말 존경스럽다.책방이 지역에서 할 수 있는 모습 가운데 문학기행을 시도하는 일은 참으로 멋진 일이다. 신석정 시인은 '멋'이란 말을 중요하게 여겼다고 하는데, 함께한 지인들도 멋을 알고 멋있는 삶을 추구하는 사람들이라, 아마도 시인이 보시기에 '참 멋진 사람들'이 왔구나 했을 것이다.진짜 가을이다. 가는 곳마다 낙엽이 흩날리고, 하늘은 무궁히 파랗다. 그 가을 풍경 아래 지역의 멋진 시인을 찾아가서 그의 시 세계를 서로 공부하고 시를 낭독하고 후담을 나누는 일이야말로 가장 멋진 가을여행이 될 것이다. 신석정 시인의 시 <그 먼 나라를 알으십니까> 중에서 이 구절을 소리 내어 낭독해보는 이 밤이 참 좋다.