보건복지부 차관이 말하는 '노인일자리'란?

큰사진보기 ▲현수엽 보건복지부 1차관이 지난 6월 11일 대구광역시를 방문해 지방정부의 고독사 예방 정책 추진 현황을 점검하고 현장 의견을 청취하였다. 이번 방문은 노인일자리 사업과 인공지능(AI)을 활용한 지방정부의 고독사 예방 사례를 현장에서 직접 살펴보고, 위기가구 대응에 참여하고 있는 지역사회 인적 안전망의 노고를 격려하기 위해 진행됐다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"노인일자리는 어르신 개인에게 소득 보장은 물론, 사회참여의 보람과 고립 예방, 건강 증진 등 다양한 삶의 활력을 드리는 소중한 기회입니다."

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큰사진보기 ▲우수 수행기관 사례 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 노인일자리 주간 안내 포스터 ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

현수엽 보건복지부 차관의 말이다. 그는 20일 '2026 노인일자리 주간' 개막을 알리며 노인일자리 사업의 사회적 가치와 확대 의지를 강조했다.특히 현 차관은 "노노케어(老老Care, 어르신이 어르신을 돌본다)를 통한 돌봄 체계 강화, 아동발달 지원 등 우리 사회의 복지 빈 곳을 따뜻하게 채워주는 뜻깊은 사업"이라며 "정부는 노인일자리를 올해 115만 개에서 내년 118만 개로 확대해 더 많은 어르신에게 일할 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.보건복지부는 노인일자리 지원사업에 대한 성과를 공유하고 정책에 대한 국민적 공감대를 넓히기 위해 오는 21일부터 25일까지 닷새간 '2026 노인일자리 주간'을 운영한다. 올해 주제는 '일하는 즐거움, 당당한 어르신, 활기찬 대한민국'이다. 이번 행사에서는 우수기관 시상식과 정책 심포지엄, 국민참여관 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.주간 첫날 열린 기념식에서는 노인일자리 사업에 기여한 유공자 22명과 18개 기관·기업에 보건복지부장관 표창 및 상장이 수여된다.올해 우수 수행기관으로는 경산시니어클럽의 '행복 노노케어', 영주시니어클럽의 '아동발달지원', 고양시니어클럽의 '할머니와 재봉틀' 등이 선정됐다. 노인일자리가 단순히 어르신에게 일자리를 제공하는 데 그치지 않고 지역사회 돌봄과 아동 지원, 자원순환 등 다양한 사회적 역할을 수행하고 있다는 점을 보여주는 사례다.이어 같은날 열리는 정책 심포지엄에서는 '사회정책 전환과 노인일자리의 새로운 역할'을 주제로 인구·사회구조 변화 속에서 노인일자리 정책이 나아갈 발전 방향을 논의한다.시민들이 노인일자리 사업을 직접 체험할 수 있는 현장 행사도 마련된다. 21일부터 22일까지 서울광장에서는 '노익짱 페스티벌' 국민참여관이 운영된다.현장에는 다양한 일자리 사례를 소개하는 테마관과 노인일자리 생산품 전시·판매관, 취업 상담을 제공하는 정보관이 들어서 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 온라인 국민참여관은 오는 25일까지 계속된다.