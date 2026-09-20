우체국 집배원, '농식품 바우처' 사각지대 찾아간다

큰사진보기 ▲이종원 제천우체국 집배원이 지난 8월 28일 충북 제천시의 한 임대아파트에서 홀로 살고 있는 어르신들에게 전달할 '안부살핌 우편서비스' 물품을 배송 차량에서 꺼내고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정철중 우정사업본부 우편사업단장(오른쪽)이 지난 18일 서울aT센터에서 기운도 한국농수산식품유통공사(aT) 유통이사와 농식품 바우처 지원을 위한 업무협약을 체결하고 있다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

농식품 바우처(이용권)를 받을 수 있지만 제도를 몰라 신청하지 못하는 취약 계층을 우체국 집배원이 직접 찾아가 안내한다. 전국 곳곳을 누비는 집배원의 우편 배달망을 활용해 복지 사각지대를 줄이겠다는 취지다.20일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 지난 18일 한국농수산식품유통공사(aT)와 '농식품 바우처 복지우편' 지원사업을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약에 따라 집배원은 농식품 바우처 지원 대상 가구를 직접 방문해 복지우편을 전달하고, 농식품 바우처 사업 내용과 신청 방법 등을 안내한다. 단순히 우편물을 전달하는 데 그치지 않고 제도를 알지 못하거나 정보 접근이 어려운 가구에 필요한 복지 정보를 직접 전달하는 역할을 맡는 것이다.농식품 바우처 사업은 생계급여 수급가구 가운데 임산부·영유아·아동·청년이 포함된 가구를 대상으로 과일·채소류, 흰우유, 잡곡류 등을 구입할 수 있는 전자바우처카드를 지원하는 공공 복지 제도다.취약계층의 식품 접근성을 높이고 지속가능한 농식품 소비체계를 구축해 국민 먹거리 안전망을 확충하는 것이 사업의 목적이다. 하지만 지원 대상에 해당하더라도 관련 정보를 접하지 못해 신청하지 못하는 경우가 있어, 이번에는 집배원이라는 생활밀착형 전달망을 활용하기로 했다. 특히 집배원은 지역의 가구를 직접 찾아가 우편물을 전달하는 만큼 기존 행정망에서 놓치기 쉬운 취약계층에게 사업 정보를 전달하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.우정사업본부는 앞서 에너지바우처와 문화누리바우처 등에서도 복지우편 사업을 진행하며 정보 접근이 어려운 취약계층을 찾아가 맞춤형 복지정보를 안내해왔다. 이번 협약을 통해 농식품 분야로도 우체국의 사회적 복지 안정망 역할을 넓히게 됐다.정철중 우정사업본부 우편사업단장은 "이번 협약을 통해 정보 접근이 어려운 취약계층에게 집배원이 맞춤형 안내를 제공하고 농식품 바우처 신청률과 행정 효율을 동시에 높일 수 있을 것"이라며 "앞으로도 우체국 네트워크를 활용한 다양한 공공서비스를 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.