'사재기' 논란 이기주, 진짜 비판해야 할 문제는 다른 곳에 있다

큰사진보기 ▲언어의 온도책 표지 ⓒ 말글터 관련사진보기

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인간은 얄팍한 면이 있어서 / 타인의 불행을 자신의 행복으로 종종 착각한다. // 하지만 그런 감정은 안도감이지 행복이 아니다. / 얼마 못 가 증발하고 만다. -303p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

독서의 계절이라 불려온 가을인데 출판계가 웃지를 못한다. 한국 출판, 또 서점가의 현실을 적나라하게 내보이는 뉴스들이 연달아 들이친 건 가뜩이나 말라비틀어진 출판계 현실 가운데서 견뎌내기 어려운 사건이다. 문학 출판 선두주자 문학동네 대주주가 제 지분을 내놓았다. 아는 이는 알고 있을 카페꼼마와의 회계상 관련성은 이 역사 깊은 출판사가 매물로 나온 원인 중 하나일 테다. 이를 두고 한국 출판시장에서 더는 희망을 구할 수 없다는 신호라고 해석하는 이들이 많다. 대형카페가 한국을 대표하는 출판사보다 미래가치가 크다고 여겨진다. 해외 고전명작의 번역출판으로 승부하던 민음사는 유튜브며 마케팅으로써 화제가 되고, 서울국제도서전에 참가한 출판사들의 굿즈 판매량은 도서판매보다 훨씬 나은 수익을 기록한다. 아, 출판과 문학은 울고 있다!그리고 다른 한 가지 뉴스를 빼놓을 수 없다. 그나마 열 일 하던 출판사들의 힘을 쫘악 빠지게 한 소식. 한국 에세이 분야에서 전설적 성공을 거둔 작가 이기주가 책 사재기 혐의로 재판에 넘겨졌단 얘기다. 공공연한 비밀이던 일부 작가 및 출판사의 자기 책 매입, 또 한국 베스트셀러 선정과정의 치부가 고스란히 까발려지며 양심적인 작가 및 출판사의 낙담이 깊어졌다.이기주 작가의 대표작 <언어의 온도>를 최근 구해 읽었다. 2016년 8월 초판이 출간된 이 책은 출간 1년 만에 70쇄를 달성했고, 10년이 지난 지금까지도 역대 가장 성공한 에세이 중 하나로 자리를 굳건히 하고 있다. 책을 낸 곳이 저자가 직접 설립한 1인 출판사 말글터였단 점이 당시엔 꽤나 화제가 되었는데, 대형서점과의 접점부터 마케팅 비용, 고정팬 등 여력이 부족한 출판사가 이토록 커다란 성공을 거두었다는 게 지극히 이례적인 일로 여겨진 때문이다. 가히 신드롬이라 해도 좋을 성공 뒤, <언어의 온도>의 성취를 뒤따르려는 아류 또한 적지 않게 나왔다. 기존 경수필보다 한층 더 가볍고 감성적인 에세이들이 한국 도서시장의 주류로 부상한 것이다. 한국 에세이가 <언어의 온도> 이전과 이후로 나뉜다는 말 또한 틀리지가 않다.기자 출신 작가로 다방면의 글을 쓴다는 것, 저자로 단행본을 출판한다는 점 등에서 내가 그와 적잖이 닮아 있단 얘기를 꽤 들었다. 필자가 기자 생활을 그만두자마자 출판 계약을 하자며 접촉해온 여러 출판사 관계자 중에서는 이기주의 사례를 모범으로 권한 이가 꽤 있었다. 다만 내겐 이기주와 같은 따스함이며 섬세함이 부족한 탓으로, 나는 그를 도저히 모범으로 삼을 수는 없었을 뿐이다.<언어의 온도>는 어떤 책인가. 가득 차 봐야 400자쯤 들어가는 손바닥만 한 작은 판형으로 한 두 페이지짜리 짧은 글귀가 90편 가까이 실렸다. 하나하나가 SNS, 그중에서도 인스타그램 게시물에 꼭 맞는 짧은 글편이다. 기존 문학적 가치가 있는 산문형 글, 수필이나 에세이의 구조적 양식에 비춘다면 형식에서 일탈했다 볼 여지가 없지 않으나, 대중이 이와 같은 글을 널리 소비하고 있단 점을 무시할 수 없다. 바야흐로 출판계엔 SNS형 에세이, 혹은 일상 에세이란 장르가 이미 열려 있으며 심지어 주류로 부상해 있는 것이다. 과거엔 <좋은 생각> 류의 잡지에서 볼 수 있었을 토막글에 감수성을 좀 더 첨가한 꼴인데, 무엇보다 글 한 편을 읽는 데 심력이 덜 든다는 게 장점이라 하겠다.각 글은 저자가 일상 가운데 마주한 순간을 멈춰 세워 그 감상을 적은 기록이다. 우연히 길 가에 핀 꽃을 보고서, 대중교통에서 목격한 사람들의 행동을 보고, 영화나 책에서 얻은 인상 등을 자유롭게 적었다. 마주하는 것은 세상의 온갖 것이지만, 그를 대하는 이는 저자인 이기주다. 요컨대 독자는 글을 통하여 저자가 어떤 사람인지를 읽어낸다.두드러지는 특징은 저자 이기주의 남다른 감수성과 태도다. 일상 가운데 아름다움, 따뜻함, 배려, 마음, 사랑, 온기, 섬세함 등을 포착해 그 가치를 강조하는 저자의 모습이 시종 이어진다. '일상에서 발견한 의미 있는 말과 글, 단어의 어원과 유래, 그런 언어가 지닌 소중함과 절실함을 책에 담았'다고 말하는 저자의 글에선 유달리 글과 말의 온도에 민감한 섬세하고 예민한 이의 특성이 고스란히 느껴진다. 저자가 자신하듯 '온기 있는 언어는 슬픔을 감싸 안아'주는 효능이 있는 걸까. 어쩌면 그럴지도 모르겠다. 다만 그와 도저히 온도가 맞지 않는 나와 같은 독자에겐 <언어의 온도>를 읽는 작업이 한여름 사우나 안에서 헐떡이는 답답한 감상을 안길 수도 있는 일이다.<언어의 온도>가 받는 오해가 적잖다. '왓챠피디아'나 '플라이북', '밀리의 서재' 같이 독자들이 도서 감상을 나누는 공간엔 이 책의 문장을 지적하는 게시글이 수두룩하게 올라와 있다. '왓챠피디아' 추천수 상위에 올라 있는 감상평들만 보더라도 문장력, 필력을 지적하는 평이 절반쯤에 달한다.그러나 적어도 문장력에서 만큼은 이기주의 글은 상당히 매끄러운 편이다. 실제 출판가에서 나오는 말만 들어보아도 기자 출신 작가의 문장력이 다소 떨어진다는 이야기가 많지만, 이기주에 대하여선 그런 평을 듣기가 어렵다. 문장이 절제돼 있고, 나름의 호흡도 자리 잡고 있으며, 어휘 또한 다채롭진 못해도 부족하단 소리를 듣지는 않을 정도다. 어휘와 호흡, 문체가 이루는 문장력에 있어 이기주가 지나치게 가혹한 비판을 받고 있다 보아도 좋겠다.다만 이 같은 평의 근저에 각 글의 깊이가 적잖은 독자의 기대치를 하회하는 문제가 있음을 유추할 수 있다. 실린 대다수 글이 당위적 교훈이며 단순한 감상을 제시하는 데서 갈무리된다. 그 길이가 절대적으로 짧은 것도 이유겠으나, 현상 이면의 것에 관심을 두기보다는 현실을 긍정하고 주변을 독려하며 일상을 꾸미는 데 집중하는 저자의 성향이 결정적 영향을 미쳤을 테다. 그로 인해 각 글이 읽는 이가 가졌을 인식을 전혀 넘어서지 않는단 점은 그를 기대한 독자에겐 아쉬움으로 작용한다.에세이가 무엇인가. 다른 이가 마주한 생의 기록이다. 단순한 감상의 나열을 넘어서 그로부터 얻어낸 정서적 고양과 이해의 심화, 인식의 확장이 주제로 이어지는 글이다. 그로부터 에세이를 읽는 독자는 간접적으로나마 일상, 나아가 세계를 달리 대할 수 있는 감각을 대한다. 에세이가 이루는 아름다움이 이와 같다. <언어의 온도>를 기존의 에세이라 한다면 실망스러울 밖에 없는 이유가 여기에 있다.그러나 <언어의 온도>는 기존 에세이와 궤를 달리 하는 글이다. 매끄러운 문장으로 누구나 수월하게 읽어낼 수 있고, 이해와 경탄은 아니라도 공감과 위안을 얻을 수는 있는 책이다. 저자와 온도가 맞는 독자라면 말이다. 오늘과 같이 독서인구가 급감한 시대에 이기주처럼 활발하게 자기표현을 하고, 적잖은 수고로써 독자를 창출해내는 작가는 귀하다. 이 책은 경직된 시장을 흔들었고, 읽지 않던 이의 손에 책을 쥐게 했으며, 일부나마 읽은 이를 위로하였다. 그 모두가 결코 가벼운 일은 아니다.이제와 <언어의 온도>를 들춰본 건 이기주에게 쏟아지는 비난에 지나친 구석이 있다고 느껴서다. 사재기를 옹호하기란 가능하지도 않고 바람직하지도 않은 일이지만, <언어의 온도>가 거둔 성공과 최근 불거진 사재기는 엄연히 별개의 문제다. 이번 검찰 기소는 2024년 발간된 <보편의 단어>와 관련한 것이고, 그 전작들과 관련해선 혐의가 입증된 사실이 전무하다.차라리 <언어의 온도>가 거둔 성취가 어째서 보다 가치 있는 에세이, 수필들에게 이어지지 못했는지를 우리는 물어야 한다. 한국 출판계는 더 많은 독자를 더 깊은 글로 이끌려는 수고를 하였는가를, 어째서 그 시도들은 번번이 실패했는가를 말이다.나는 <언어의 온도>가 유달리 눈에 띄는 졸저라 여기지 않는다. 이 책은 제게 맞는 독자에게 이롭고, 그렇지 못한 이들에겐 부족한 책일 뿐이다. 마땅히 이 책으로 부족한 이들은 더 나은 에세이를 향해 가야 할 일이지만, 지난 10년 간 이보다 더 나은 책, 탁월한 도서의 자리를 채운 게 과연 몇 권이나 되는가를 떠올리면 암담해질 뿐이다. 이 책의 성공을 뒤따르려는 감성 에세이의 범람, 갈수록 깊이가 얕아지고 인식의 지평이 오그라든 글묶음이 쏟아져온 세태를 한국 출판계는 알면서도 방치했다. 시대적 흐름이라고, 탁월한 작가가 없다는 이유로, 보다 정확히는 팔리는 '스타' 중에 남다른 이가 보이지 않는다는 이유로 말이다.<언어의 온도>가 일으킨 반향을 어째서 다른 책들이 얼마 이어 받지 못했는가를 충실히 돌아보지 않은 한국 출판계, 서점가의 자세가 형편없었다고 여긴다. 베스트셀러 1위에 오른, 혹은 그럴 가능성이 보이는 책만을 다뤄온 언론과 평단, 또 그런 책만 사보았던 독자의 현실 또한 언급하지 않을 수 없다. 건설적 비판 없는 비평, 그리하여 서평이 홍보와 동의어가 되고 독자의 외면을 받게 된 현실 또한 마찬가지다. 깨어 있는 이들에겐 오늘의 서글픈 뉴스가 문제를 바로잡으란 절박한 경고음으로 들려야 마땅하다.