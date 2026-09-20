치료가 쉽지 않은 병인데 한번 고쳐보려고요

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큰사진보기 ▲되찾은 내 시간 ⓒ 임혜영 관련사진보기

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현 인류가 공통으로 앓고 있는 병이 있다고 한다. 인종 성별 연령에 관계없이 모두가 똑같이 이 병의 중증환자란다. 그러니 나는 말할 것도 없다. '휴대폰 분리불안증'. 어딜 가나(하다 못해 화장실에 갈 때에도)그것이 없으면 불안해한다는 그 병은 치료가 쉽지 않은가 보다. 어차피 완치가 힘들다면 조금이라도 덜 아파야겠다. 고심 끝에 나는 스스로 처방전을 내렸다. 폰 내려놓기.누군가는 뭘 그리 통제하며 사냐고 한다. 적당히 유연하게 살아야 극단적이 되지 않는다고도 한다. 맞는 말이다. 지나친 다이어트가 요요현상을 부르듯이 과도한 절제는 부작용을 일으킨다. 그런 걸 원하지는 않는다. 내가 찾고자 하는 것은 '시간'이다. 왜 이리 시간에 쫓기며 사는 건지 생활패턴을 돌아보았다.인생의 불가해성에 어리둥절할 때면 가끔 과학책을 펼친다. 우주와 자연의 질서를 들여다본다. 무질서하게 보이는 세상에는 크고 일관된 흐름이 있음을 과학은 보여준다. 오래전 아인슈타인이 발견한 상대성 원리에 의하면 시간은 모두에게 똑같이 흐르는 게 아니라고 한다. 거기에 기대어 내 시간의 속도를 조절해보고자 한다.시간이 느리게 흐르면 좋겠다. 방법이 뭐가 있을까 생각하다 보니 인류의 병이 떠올랐다. 내 손 안의 애물단지 휴대폰을 손에서 놓아버린다. 우선 짧게는 30일만 해 보자. 모든 애플리케이션을 삭제하고 메신저와 메일 내비 정도만 남긴다.아침에 시간을 폰으로 확인하지 않기 위해 손목시계를 활용한다. 청소나 설거지 때 듣던 강좌를 포기하니 하던 일에 더 몰두하게 된다. 식사할 때나 졸음이 쏟아질 때 즐겨보던 방송을 보지 않으니 조금은 심심하고 무료하다.아, 무료함. 드디어 내가 심심하다, 무료하다는 느낌을 받기에 이르렀다. 그러자 시간이 속도를 늦추기 시작했다. 그렇게나 쏜살같이 질주하던 시간이 거북이 발걸음으로 가고 있다. 한낮의 햇빛을 한참 쬐며 실컷 해바라기를 하고 시계를 보니 겨우 3분 여가 지났다. 아인슈타인이 말한 상대성 이론을 이렇게 체감하다니.아침에 눈을 뜨고 폰을 열어보지 않고 하루를 시작하니 오전 시간이 더없이 고요하고 알차다. 밀려 있던 공부나 독서를 해도 시간이 남는다. 그렇다면 내 머릿속도 그만큼 고요해지고 비어졌을까. 불행히도 그렇지는 않은가 보다. 오히려 정반대다. 오랜만에 집에 온 아들이 지나가는 말로 "엄마, 무슨 일 있어요? 왜 그리 말을 공격적으로 하세요?"라고 한다.뜨끔했다. 내가 그랬다고? 신경이 날카로워져 있었나 보다. 느리게 흐르는 시간에 초조해했던 걸까. 오랫동안 익숙했던 폰 들여다보기가 금지되니 다른 데에서 부작용이 일어나나 보다. 이번에는 오랜만에 만난 친구가 한 마디 한다. "요즘 스트레스 받는 일이 많은가 보구나." 왜 그런 말을 하냐고 물으니 속깊은 내 친구는 그저 웃기만 한다. 나도 모르게 날 선 말을 했나 보다.익숙해지는 중이라 여기며 마음을 여유롭게 가져보려 한다. 문득 어렸을 때 일이 떠오른다. 아버지가 초등 6학년 때부터 TV를 못 보게 하셨다. 아마 내가 밤 늦게까지 연예인 나오는 프로를 즐겨봐서그랬던 듯하다. 아버지는 TV 코드를 아예 뽑아 놓으셨다.그러기를 보름여. 좋아하는 가수가 나오는 방송을 하는 날이 되었다. 나는 도저히 참지 못하고 TV 코드를 꽂았다. 너무나 기뻐 브라운관에 빠질듯이 몰두하며 방송을 보았다. 하지만 어리숙해 코드를 콘센트에서 뽑는 걸 잊었다. 저녁에 들어오신 아버지에게 심하게 혼이 났다. 그 뒤로는 몰래 TV를 보는 일은 한번도 없었다. 하지만 마음속에서는 아버지에 대한 원망이 커져가고 있었다.그런데 희한하다. 그렇게 좋아했던 TV를 자발적으로 보지 않게 되었다. 어떤 드라마도 연예 프로도 재미가 없었다. 다들 재미있다고 하는데 나는 너무 지루해서 하품을 하고는 했다. 어느새 아버지에게 감사하다는 생각이 들었으니 삶은 참 아이러니하다.어쨌든 손 안의 폰을 갖기 전까지 나는 TV 보는 재미를 전혀 느끼지 못했다. 그러다 폰을 갖게 되니 놀랍도록 재미있는 게 넘쳐났다. TV 못 본 시간을 보상받기라도 하듯 나는 폰이라는 작은 물건에 내 시간의 많은 부분을 저당잡히고 있었다. 안 해도 그만인, 가깝지도 않은 사람에게 하는 안부인사부터 몰라도 되는 수많은 정보 섭렵까지.눈이 피곤하고 정신이 피로했다. 필요없는 정보의 홍수 속에 빠진 채 허우적거리고 있었다. 생성형 인공지능이 나온 뒤로는 별 시답지 않은 것들을 물어보며 대단한 지식이라도 얻은 양 의기양양해하고 있었다.화초에 물을 주고 한참 잎을 떼어주고 먼지도 닦았다. 꽤 오랜 시간이 지난 듯했는데 2분도 안 지났다. 왠지 뿌듯했다. 하지만 사람은 관성의 동물인지라 언젠가 나는 다시 폰에 잠식될 것이다. 그동안 못 본 방송을 몇 배는 더 볼 것이다. 새벽까지 폰을 들여다보며 시간가는 줄 모르겠지.허나 아직 그때는 오지 않았다. 그러니 그때까지는 좀 더 고적한 이 생활을 누려야겠다. 하다못해 반찬을 하나 하려 해도 유튜브에서 레시피 몇 개를 찾아보았던 내가 이제는 눈대중으로 음식을 만든다. 좀 부족해도 나름대로 맛이 있다.친구들을 만나면 너도 나도 인공지능에 대해 말한다. 그 속도와 명민함에 감탄을 금치 못한다. 이슈가 되는 주제가 나왔을 때 친구들은 가끔 "너는 그것도 모르니?"라고 묻는다. 한번 검색만 해봐도 금방 알 수 있는 걸 모르는 내가 답답하고 한심한가 보다. 나는 조용히 말한다. "응, 나는 그것도 몰라." 별로 알고 싶지도 않아, 는 꿀꺽 삼킨다.30일 작전은 얼추 성공할 것 같다. 30일이 끝나면 마음껏 자유를 누리리라. 밥 먹으면서도 걸으면서도 지하철 안에서도 폰만 볼지 모른다. 볼 콘텐츠가 얼마나 많을지 생각만 해도 기대가 되고 설렌다. 그동안 얼마나 많은 새로운 것들이 나왔을까. '어머 어머' 감탄을 연발하며 볼 것이다. 재밌는 쇼츠는 친구에게도 보내줄 것이다.하지만 곧 다시 나는 계획을 세울 것이다. 다음에는 50일을 해 볼까. 그때는 신경이 날카로워지지 않게 좀 더 내공을 쌓자. 화분을 더 사서 화초 가꾸는 시간을 늘려볼까. 아니면 명상을 해 볼까. 현재 나의 시간은 유유자적 게으르게 흐르고 있다. 쉬엄쉬엄 가는 시간 안에서 나는 더없이 고요하고 잠잠하다. 무료함을 받아들이자 잃어버렸던 내 시간이 돌아왔다.