"우려를 기대로" 현장에서 답 찾는 여수시장

"할 수 있는 일인데 안 했으면 비판받아 마땅합니다."

AD

큰사진보기 ▲서영학 여수시장은 지난 18일 여수시청에서 열린 ‘9월 현안점검 간부회의 및 추석 명절 종합대책 보고회’에서관람객이 현장에서 겪는 불편과 안전 문제만큼은 여수시가 끝까지 책임지고 챙겨야 한다고 강조했다. ⓒ 여수시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026여수세계섬박람회 주행사장에서 19일 제1호 기업과 시민의 만남 행사인 ‘보임 DAY’가 열리면서 많은 여수시민이 행사장을 찾았다. 관람객들이 그늘막 아래 마련된 잔디 휴게공간에서 시원한 바람에 휴식을 취하고 있다. ⓒ 김 수 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026여수세계섬박람회 주행사장에서 19일 제1호 기업과 시민의 만남 행사인 ‘보임 DAY’가 열렸다. 이날 오후 7시 30분 열린무대에서는 가수 진해성과 양지은이 출연한 ‘위클리 콘서트(Weekly Concert)’가 펼쳐지고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

개막 전부터 제기된 우려가 현실로 드러난 2026여수세계섬박람회. 서영학 여수시장은 문제를 감추기보다 직접 현장을 찾아 관람객의 불편을 확인하고, 개선할 수 있는 부분부터 바로잡도록 주문했다.서 시장은 최근 논란이 된 섬박람회 주행사장 식당 메뉴와 거문도 뱃놀이 공연을 언급하며, 여수시와 2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 조직위)가 할 수 있는 일부터 신속하게 개선해야 한다고 주문했다.이미 개막한 박람회의 콘텐츠를 전면적으로 바꾸기는 어렵지만, 관람객이 현장에서 겪는 불편과 안전 문제만큼은 여수시가 끝까지 책임지고 챙겨야 한다는 취지다.서영학 시장은 지난 18일 여수시청에서 열린 '9월 현안점검 간부회의 및 추석 명절 종합대책 보고회'에서 섬박람회를 둘러싼 논란과 현장 개선 상황을 꼼꼼히 점검했다.이날 서 시장은 박람회장 식당에서 1만 4900원에 판매되는 간장게장 메뉴를 언급하며 "사진을 본 여수시민과 다른 지역 사람들은 어떻게 생각하겠느냐"고 물었다. 이어 거문도 뱃놀이 공연 과정에서 흰색 차량이 그대로 노출된 사진이 확산한 것에 대해서도 공연 준비와 사전 점검이 충분했는지 확인했다.서 시장은 공연 단체의 복장과 소품, 장비를 사전에 확인하는 데 현실적인 어려움이 있다는 답변이 나오자, 행정이 할 수 있었던 일과 현실적으로 하기 어려웠던 일을 구분해 대응해야 한다고 강조했다. 그는 "세계박람회라면 사전에 어디까지 점검할 수 있었는지 세밀하게 따져 대응해 달라"며 "어찌 됐건 그런 모습이 나간 것은 우리 잘못이다. 조직위든 여수시든 부인할 수 없다"고 밝혔다.이는 논란을 축소하거나 공연단체에만 책임을 돌리지 않고, 미흡한 모습이 외부에 공개된 데 대한 여수시와 조직위의 책임을 인정한 것으로 풀이된다. 서 시장은 이번 논란을 한 차례 공연의 실수로만 봐서는 안 된다는 입장도 밝혔다. 지역의 무형문화재와 특화 공연이 평소 어떻게 운영되고 있는지, 외부 관광객에게는 어떻게 비칠지를 지속해서 점검할 것을 주문했다.서영학 시장은 보고서에만 의존하지 않고 박람회장을 직접 찾아 관람객의 입장에서 불편 사항을 확인했다. 외국인 관람객의 입장에서 기념품점 직원에게 결제 방법을 물었지만 제대로 된 안내를 받지 못했다고 설명했다. 알리페이 등 외국인이 사용하는 결제수단의 이용 가능 여부도 현장에서 명확히 확인되지 않았다고 지적했다.서 시장은 해당 문제를 조직위에 전달한 뒤에도 외국인 결제 문제가 해결되지 않았다는 보고를 받자 신속한 조치를 주문했다.국내 관람객이 사용하는 간편결제 문제도 언급했다. 기념품점을 다시 방문했을 당시 카카오페이 결제가 되지 않았던 경험을 소개하며, 결제수단은 관람객에게 큰 불편을 줄 수 있다고 강조했다. 특히 식당에서 자신이 사용하는 결제수단을 이용하지 못하면 관람객이 큰 불편을 겪을 수 있다며, 개막 전에 정비됐어야 할 문제인 만큼 지금이라도 신속하게 개선해야 한다고 말했다.여수시는 박람회장 내 식당과 푸드트럭, 특산물 판매점 등 77개 시설을 방문해 결제 환경을 점검한 것으로 전해졌다. 일부 시설에는 제로페이 가입 등을 안내하고 결제수단 확대를 추진하고 있다.외국인 관람객을 위한 다국어 메뉴판과 중국어 안내 인력 배치 상황도 점검 대상에 올랐다. 서 시장은 "우리가 오랫동안 지역에 살면서 좋다고 느끼는 것과 외부인이 좋아하는 것은 다를 수 있다"며 "외국인과 다른 지역 방문객의 시선에서 현장을 살펴야 한다"고 주문했다.전시관 해설 인력 부족 문제도 점검했다. 일부 전시물은 설명이 충분하지 않아 관람객이 내용을 이해하기 어렵다는 지적에 따라, 어린이와 학생들이 전시의 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 해설 인력을 확충할 필요가 있다고 강조했다.2026여수세계섬박람회는 개막 전부터 콘텐츠와 편의시설, 현장 운영을 둘러싼 우려가 제기됐다. 개막 이후 일부 문제가 실제로 드러나면서 시민들의 실망과 안타까움도 적지 않았다. 핵심 콘텐츠를 지금 전면적으로 바꾸는 데는 한계가 있다. 그러나 결제수단과 외국어 안내, 식당 이용, 전시 해설, 관람 동선과 안전 문제는 여수시와 조직위원회의 의지에 따라 개선할 수 있다.서 시장이 이날 강조한 것도 '지금이라도 고칠 수 있는 것은 즉시 고쳐야 한다'는 점이다. 부족한 부분은 인정하되, 개선할 수 있는 문제까지 방치해서는 안 된다는 것이다. 특히 서 시장이 직접 현장을 돌며 불편 사항을 확인하고 해당 부서에 구체적인 개선책을 주문한 것은, 개막 초반 제기된 우려에 대응하려는 현장 행정의 모습으로 평가된다.서 시장은 부족한 부분에 대한 비판을 겸허히 받아들이고 신속하게 개선하겠다고 밝혔다. 이어 시민들에게 개막 전부터 행사 준비와 현장 지원에 묵묵히 힘써온 공무원들의 노력도 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라고 당부했다.박람회에 대한 평가는 아직 끝나지 않았다. 남은 기간 관람객의 불편을 얼마나 줄이고 확인된 문제를 신속하게 개선하느냐에 따라 시민과 관람객의 기억도 달라질 수 있다. 서영학 시장의 현장 점검과 간부회의에서 나온 주문이 실질적인 개선으로 이어져, 박람회 초반의 우려를 넘어 시민의 신뢰를 회복하는 계기로 이어질지 주목된다.