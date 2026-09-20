촛불집회 발언 요청에 이란 대사 거절 이유 뭘까.

큰사진보기 ▲제209차 촛불집회19일 오후 서울 광화문 미 대사관 주변에서 열린 촛불행동 주최 '침략전쟁 파병압박 미국 규탄, 209차 촛불대행진 집회 참가자이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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시민단체 촛불행동이 주한 이란 대사에게 파병 관련, 촛불집회 공식 발언 요청에 대해 "외국 공관의 후원이나 조율을 받고 있다는 오해를 살 수 있다"며 "발언 대신 답신을 보내왔다"고 19일 촛불집회에서 밝혔다.19일 오후 4시, 서울 광화문 미 대사관 주변 촛불행동 주최로 열린 '침략전쟁 파병압박 미국 규탄, 209차 촛불대행진' 집회에서 김지선 촛불행동 공동대표는 "촛불행동이 주한 이란 대사에게 공식적으로 촛불집회에 나와 발언을 해 달라고 요청을 했는데, 이에 대한 이란 대사관에서 답신이 왔다"고 소개했다.이란 대사관은 공문 형식의 답신을 통해 "미국이 다른 국가들을 어떤 형태로 든 분쟁에 끌어 드리려 하고 있으며, 미국의 전쟁 범죄를 정당화하려는 시도라고 보고 있다"며 "요청하신 연대 발언에 대해서는 이 운동이 지닌 진정한 가치는 다름 아닌 그 독립성과 시민사회적 성격에 있다는 점을 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.이어 "만약 대사관이 공식 성명을 내거나 이에 동참을 한다면 본의 아니게 이 운동이 외국 공관의 후원이나 조율을 받고 있다는 오해를 살 수 있다"며 "그로 인해 운동 본연의 독립성이 퇴색될 우려가 있다"고 피력했다.또한 "오히려 귀하의 활동은 스스로의 국가적 인도적 책임감에서 우려 나오는 것"이라며 "진정한 풀뿌리 운동으로서의 의미를 지니고 있다"고 밝힌 후, 정중하게 발언 거절 의사를 표했다.특히 이란 대사관은 "대한민국이 국제사회에서 다른 나라들과 함께 긴장 완화와 외교적 해결을 앞으로도 지지해주시고 분쟁을 확대시킬 수 있는 행동은 자제해 주시기를 진심으로 바란다"며 "가까운 시일 내에 촛불행동의 동지 여러분과 함께 직접 만나기를 기대한다. 이란과 한국의 우정이 영원하기를 바란다"고 밝혔다.