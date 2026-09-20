"아무 준비 없이 통일은 오지 않는다"... 남북협력기금 집행률 2~3%의 현실

큰사진보기 ▲이재명 정부의 2027년 예산안 의결지난 9월 1일 개최된 국무회의에서 이재명 대통령이 2027년도 예산안을 심의·의결하고 있다. ⓒ 청와대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲파주 민간인통제구역 검문소파주 임진각에 위치한 민간인통제구역 검문소에서 차량들이 검문을 위해 대기하고 있다. ⓒ 정일영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 정일영은 서강대 사회과학연구소 책임연구원으로 시민평화포럼 운영위원으로 활동하고 있습니다. 관심분야는 북한 사회통제체제, 남북관계 제도화, 한반도 평화체제 등으로, <한반도 리빌딩 전략 2025>, <한반도 오디세이>, <통일교육의 이해>, <평양학개론>, <북한 사회통제체제의 기원> 등을 집필했습니다.

가을은 추수의 계절이자 새해를 준비하는 시기이다. 국가 또한 이시기 바쁜 시간을 보낸다. 9월 1일 개회한 정기국회는 국정감사와 새해 예산안 심의를 준비하고 있다. 정부는 820조 9천억 원의 2027년 예산안을 국회에 제출했다. 전에 없던 반도체 호황과 세수 증가 속에 정부는 160조 원 규모의 미래대응기금을 신설하는 등 적극적인 예산안을 편성한 것으로 평가된다.그렇다면 통일부의 예산은 어떻게 편성되었을까? 여기서는 2027년 통일분야 예산을 분석하고 남북관계의 변화에 따라 남북협력기금의 적극 활용을 제안하려 한다.대한민국 헌법은 전문에서 평화적 통일을 국가의 사명으로 명시하고 있으며 대통령 또한 "조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다."(제66조) 여전히 통일은 먼 미래의 일일 수 있지만, 남북의 갈등이 지속되고 이질성이 확대된다면 그 부담은 미래의 우리 후손과 한민족 전체에게 전가될 수밖에 없다. 통일은 헌법에 명시된 책무라는 점을 넘어 우리의 미래를 위한 투자이며 그만큼 막중한 책무이다.다만 통일을 준비하고 남북관계를 정상화하기 위한 예산은 매우 적다. 정부가 국회에 제출한 통일부의 2027년 예산안은 1조 2천 549억 원으로 전체 예산(820조 원)의 0.153%를 차지하고 있다. 다만 이중 일반회계 예산은 2천 434억 원에 그치고 있으며 일반예산 중 절반 가까이가 북한이탈주민 정착지원(775억 원)으로 지출된다.구체적으로 통일부의 일반회계는 북한이탈주민 정착지원에 775억 원(44.4%), 북한정세분석 262억 원(14.9%), 평화통일교육 253억 원(14.5%), 통일정책 151억 원(8.6%), 남북관계 기반구축 127억 원(7.3%), 인도적 문제 해결 48억 원(2.8%) 순으로 구성되어 있다.그나마 통일부 예산의 대부분을 차지하는 남북협력기금(1조 115억 원)의 집행률은 2~3%대에 머물러 왔다. 결국 정부 예산에서 남북관계와 통일을 준비하는데 쓰이는 돈은 극히 적은 것이 현실이다. 우리는 종종 "헌법이 명시한 평화적 통일"을 이야기하지만 실제로는 통일에 투자하지 못하고 있다. 왜 그런가?최근 남북관계는 얼어붙어 있다. 당국 간 대화는커녕 인도적 협력도 이뤄지지 못하고 있다. 그렇다면 남북관계가 어렵다고 아무것도 하지 않을 것인가? 그렇지 않다. 남북관계가 어려울수록 중장기적인 투자가 필요하다. 무엇보다도 남북협력기금의 용도를 남북관계의 변화에 대응해 조정하고 집행률을 높여 미래를 준비해야 한다.남북협력기금법에 따르면, 남북협력기금의 용도는 기본적으로 남북 간의 교류와 협력, 즉 ①남북한 주민의 남북 간 왕래, ②환경, 문화, 체육, 관광, 보건의료, 방역 분야 등의 협력사업, ③교역 및 경제 분야 협력사업, ④그 밖에 민족의 신뢰와 민족공동체 회복에 이바지하는 남북교류·협력을 증진하기 위한 사업의 지원에 쓰인다.최근 통일에 대한 우리 국민의 인식은 악화하고 있다. 단순히 남북은 한민족이니 통일해야 한다는 담론은 점차 그 힘을 잃어가고 있다. 그렇다면 무엇을 해야 할까?관련하여 통일부는 비무장지대(DMZ)와 접경지역에서 추진하는 사업, 평화경제특구에 남북협력기금을 지원하고 적대와 대결로 무너진 북한·통일학 연구 생태계를 복원하고 민간통일운동을 활성화하는데 기금을 활용한다는 계획이다. 이를 위해 남북협력기금법 시행령을 개정해 집행 근거를 마련할 방침이다.다만 통일부의 이러한 기금운용 계획에 기획예선처(박홍근 장관)가 부정적인 입장을 보이는 것으로 알려졌다. 참으로 안타까운 일이다.우리는 한반도에서 살아간다. 우리는 대륙과 해양을 잇는 반도의 장점을 살려갈 때 평화와 번영을 이룰 수 있다. 가뜩이나 대한민국은 수출로 먹고사는 나라가 아닌가? 하지만 남북관계가 단절된 상태에서 우리는 대륙으로 가는 길을 잃은 지 오래다. 통일은 단순히 민족의 통합을 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 일이다.접경지역과 비무장지대를 평화지대로 만들고 와해 된 북한·통일학을 지원하는 것은 단기적인 사업이 아니라 미래의 통일을 준비하고 남북교류협력 전문인력을 양성하는 중장기적 투자이다. 이런 일에 남북협력기금을 사용할 수 없다면 도대체 어디에 기금을 지원한단 말인가? 이재명 정부는 통일을 준비하지 않을 생각인가?앞서 언급한 바와 같이 정부는 160조 원 규모의 미래대응기금을 새해 예산안에 편성했다. 쪼그라든 통일부 예산과 쓰지 못하는 남북협력기금을 보며 우리는 과연 통일을 준비하고 있는 것인지 안타까움을 금할 수 없다.국회는 정부의 예산안을 심의하는 과정에서 남북협력기금이 통일을 준비하는 일에 제대로 쓰일 수 있도록 면밀하게 살펴야 한다. 기획예산처 또한 남북협력기금 사용에 있어 우리 헌법이 명시한 통일의 막중한 책무에 따라 올바른 운용방안을 찾아야 할 것이다. 아무런 준비 없이 통일은 오지 않는다.