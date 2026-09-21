"저들 죄를 용서하소서" 쇠망치 앞에서도 기도한 집사

큰사진보기 ▲김기봉 청주 당산에서 학살당한 김기봉 ⓒ 김홍주 관련사진보기

"김기봉 꼼짝 마!"

AD

큰사진보기 ▲당산 인민군과 지방좌익이 우익인사를 학살한 현장 ⓒ 잔실화해위원회 관련사진보기

"앞줄, 구덩이로 들어가!"

"기봉이 우리가 죽는 것은 시간 문제이네. 내 등을 밟고 탈출하게!"

"하나님의 뜻이라면 나는 여기에서 살 수 있으리라 믿네"

큰사진보기 ▲활천 김기봉이 정기구독한 기독교대한성결교회 기관지 <활천> ⓒ 동아일보 관련사진보기

큰사진보기 ▲순교추모비 기독교대한성결교회에서 김기봉을 순교자로 선정한 후 2025년에 충북 청주시 현도면 시동교회에 설립한 순교추모비 ⓒ 박만순 관련사진보기

인민군이 청주를 점령하던 날인 1950년 7월 13일, 김기봉은 두 아들(홍국, 홍균)과 사촌 동생을 데리고 남쪽으로 피난을 갔다. 김기봉 일행은 낙동강을 건너지 못하고 금광굴에서 3주간 숨어 지냈다. 배고픔과 불안을 떨치지 못한 사촌 동생 김순구가 고향 집에 가기를 원하자, 그는 인민군이 점령하고 있던 충북 청원군 현도면으로 발길을 옮겼다.일행이 걸어서 문의면 미천리에 사는 김기봉의 사돈댁에 도착하니, 내무서원이 기독교인들을 핍박하고 김기봉을 찾는 데 혈안이 되어 있다는 소식을 접했다. 김기봉은 그곳이 위험하다고 판단해 혼자 남일면 가중리의 친척 집으로 발길을 돌렸다. 그런데 문의면 도원리에서 불청객을 만났다.고◯◯이었다. 그는 청원군 현도면 하석리 출신으로 국방경비대에서 탈영한 좌익이었다. 고◯◯의 형은 현도분주소(현도지서)에 근무를 하고 있었다. 김기봉은 8월 16일 오후 4시경 하석리 서◯◯의 집에 구금되었다가 다음 날 분주소원인 고◯◯과 마을 인민위원장에게 인계되어 현도분주소로 강제 연행되었다.며칠 후 김기봉의 아내 사예와 막내 동생이 현도분주소에 면회를 갔다. 사씨는 유치장 문을 나선 남편의 모습을 보고도 믿을 수가 없었다. 눈두덩이가 퉁퉁 부었고 온몸이 피칠갑이 되어 있었기 때문이다. 스스로 걷지도 못해 경찰의 부축을 받아야 했다.3일간의 고문으로 김기봉의 몸은 만신창이가 되었다. 인민군과 지방 좌익은 김기봉이 단지 기독교인이라는 이유만으로 그를 반동으로 낙인 찍고 구타와 고문을 가했다.김기봉의 큰딸 김정례는 "가죽끈으로 맞은 아버지가 구둣발에 차여 자주 혼수상태에 이르렀다. 그런 상태에서도 아버지는 '원수를 용서하라'고 했다"고 증언했다(기독교대한성결교회 역사편찬위원회, '용서와 화해를 실천한 순교자 김기봉 집사).김기봉 집안에서는 발등에 불이 떨어졌다. 김기봉이 청주형무소로 넘어가기 전에 구명운동을 펼쳐야만 했다. 김기봉 동생 김봉구가 누나에게 "형님이 석방되게 변호사한테 얘기해 줘요"라고 부탁했다. 김봉구가 말한 변호사란 먼 친척되는 이였다.김봉구의 누나는 펄쩍 뛰었다. 변호사에게 얘기해 봤자 씨알도 먹히지 않을 거라는 생각에서였다. 결국 구명운동은 펼쳐보지도 못한 채 김기봉은 청주형무소에 수감되었다.짧은 인공시절을 뒤로하고 UN군이 인천상륙작전을 기점으로 북상하기 시작했다. 보은 방향에서 들려오는 대포 소리에 인민군은 당황했다. 그런 상황에서도 인민군과 지방 좌익은 상부의 명령을 집행했다.인민군 전선사령부는 후퇴 명령을 내리는 한편, UN군이 진주한 뒤 적 진영에 적극적으로 가담하여 활동할 자를 사살하라는 지령을 내렸다. 결국 청주형무소에 수감된 우익 인사 전원을 제거한다는 방침이 세워진 것이다.기상 소리에 사람들은 눈이 휘둥그레졌다. 시곗바늘이 오전 10시를 지나가고 있었다. 청주형무소에서는 1감방 재소자들부터 차례로 밖으로 끌려나와 뒷결박을 당했다. 그 순간 모든 이들이 오늘이 '운명의 날'임을 직감했다.추석을 이틀 앞둔 날이라 달은 휘영청 밝았다. 달빛이 밝아 앞뒤를 분간할 수 있었지만, 걷는 이들의 발걸음은 모두 만취한 사람들처럼 휘청거렸다. 청주 동공원이라고도 불린 당산은 청주 중심가에 위치한 야트막한 야산이다. 하지만 초입부터 경사가 가팔랐다. 뒷결박을 당한 채 죽음의 대열에 선 이들이 당산에 오르기까지는 적지 않은 시간이 걸렸다.자신들이 죽을 것을 뻔히 알고 있음에도 당산 정상에 오른 이들의 얼굴은 백지장처럼 굳어졌다. 그도 그럴 것이 커다란 구덩이가 파여 있었기 때문이다. '저곳이 내 무덤이 되는 건가'라는 생각도 잠시였다.혼이 나간 이들은 몽유병자처럼 구덩이를 향해 발걸음을 옮겼다. 그러자 인민군과 지방 좌익은 그들이 들어간 구덩이에 흙을 채웠다. 흙 위에는 목만 남아 있게 되었다. 뒷줄에 서 있던 이들은 사시나무처럼 몸을 떨었다. 마지막 순간이나마 고통 없이 저세상으로 갈 것을 기대했던 그들의 작은 소망이 여지없이 깨지는 순간이었다.인민군은 총알이 아까웠던지 쇠망치로 머리를 가격했다. 비명과 함께 눈, 코, 귀, 입에서 피가 쏟아져 나왔다. 그렇게 10명이 세상을 떠났다.1감방부터 사람들이 끌려나가는 모습을 지켜보던 7감방의 재소자들이 웅성거리기 시작했다. 같은 감방에 수감되어 있던 김기봉의 친구가 다급한 목소리로 말했다.하지만 김기봉은 고개를 내저었다.옆 감방에 있던 이팔도도 김기봉에게 재차 탈출을 권유했다. 당시 청주형무소는 목조건물이라 나무와 창문을 뜯으면 탈출할 수 있었다. 대신 김기봉은 같은 감방 동료의 엉덩이를 받쳐주며 탈출을 도왔다. 자신의 운명은 하나님께 맡긴다는 믿음으로 죽음 앞에서도 의연했다.결국 김기봉도 당산으로 끌려갔다. 목만 남기고 매장된 상태에서 쇠망치가 자신의 머리를 가격하는 순간, 그는 "저들의 죄를 용서하소서"라고 기도했다. 1950년 9월 24일 오후 10시부터 25일 새벽까지, 그렇게 약 220명이 당산에서 학살됐다.인민군들은 시간이 촉박해 모든 우익 인사들을 학살하지는 못했다. 결국 형무소에 휘발유를 뿌리고 불을 질렀다. 미군 포로 13명을 포함해 14명이 불에 타 숨졌다. 청주형무소에서 천만다행으로 탈출해 살아남은 이는 200여 명이었다(진실화해위원회, 청주지역 신교식 등 8인의 적대세력에 의한 희생 및 강제납치 사건, 2008).1909년 경주김씨 집성촌인 충북 청원군 현도면 시동리에서 태어난 김기봉은 어려서부터 집안 농사일을 도왔다. 그의 집은 논 6000평, 밭 2000평, 산 10000평을 소유한 부농이었기 때문이다. 김기봉이 열 살 되던 해에는 집에 서당 선생을 모셔와 10년간 한학을 배웠다.김기봉은 15세에 교회에 첫발을 디뎠다. 그는 북을 치며 마을 곳곳을 다니며 전도에 힘썼다. 그 결과 얼마 지나지 않아 30여 명의 사람이 교회에 모였다.1930년에는 마을 한복판에 시동교회를 세웠다. 당시 시동교회에는 상주하는 담임목사가 없었다. 부강의 목사가 부강과 죽전, 시동리를 순회하며 예배를 주관하던 시절이었다. 김기봉은 조랑말을 타고 부강의 목사님을 매월 한 차례씩 시동교회로 모셔왔다.김기봉은 19년간 꼬박 그렇게 했다. 부강 목사님이 오지 못하는 주일에는 김기봉이 직접 예배를 주관했다. 1928년 집사 직분을 맡은 그는 평신도로서 예배를 인도했던 것이다.김기봉은 신앙생활에 자신의 모든 것을 바쳤다. 서울에서 열린 성결교회 연회(총회)에 참석해 전국의 기독교인들과 교류하기도 했다. 그 연회에서 잡지 <활천>을 처음 접했다. <활천>은 기독교대한성결교회의 기관지였다.김기봉의 셋째 아들 김홍주(1943년생)는 아버지가 한학을 공부하고 <활천>을 열심히 읽었던 것이 지금도 눈에 선하다. 농사일은 어머니가 거의 도맡아 하고, 아버지는 항상 교회에서 살다시피 했다.김홍주가 다섯 살 때 아버지 김기봉에게 토끼를 사달라고 졸랐다. 김기봉은 잠시 어린 아들을 바라보더니 이내 읽던 성경책으로 다시 눈길을 돌렸다. 그만큼 김기봉에게 신앙은 삶의 중심이었고, 그는 평생 신앙을 위해 자신의 모든 것을 바쳤다.그렇다고 그가 현실에 등을 돌린 것은 아니었다. 마을에서 구장(이장)을 보기도 했으며, 1948년에 초대 국회의원 선거에서는 선거관리위원을 맡기도 했다. 1949년에는 대한청년단 현도면 부단장을 맡았다.그렇다면 김기봉은 왜 반동분자로 몰려 당산에서 죽임을 당했을까? 지주이자 우익단체 간부, 기독교인이라는 이유일 것이다. 그런데 김기봉이 부농이었지만 6.25 당시에는 지주랄 것도 없었다.1950년 3월 10일 이승만 정부에서 시행된 농지개혁은 농촌의 지형을 전면적으로 바꾸어 놓았다. 김기봉도 농지개혁위원으로 참여해 정부 시책에 협조했다. 그 결과 자신의 농지 3000평이 소작인들에게 분배됐다.또한 김기봉이 대한청년단 현도면 부단장을 맡고 있었지만, 6·25전쟁 전 현도면에서 좌우 갈등이 심했던 것도 아니었다. 그런 상황에서 김기봉이 인공시절 인민군과 지방 좌익의 표적이 된 데에는 기독교인이라는 사실이 결정적인 이유였던 것으로 보인다.당산(동공원)에서 학살된 220명 가운데 신원이 정확하게 확인된 사람은 26명에 불과하다. 1952년 공보처 통계국이 조사한 당산(동공원) 희생자 26명의 직업별 분포를 보면 공무원과 농업이 각각 6명, 경찰과 무직이 각각 4명이었다.대한청년단이 2명이고 청년방위대원, 교사, 학생, 목사가 각각 1명이었다. 김기봉은 직업에서 농업으로 분류되었다. 즉 경찰을 비롯한 공무원과 지주, 종교인이 희생의 주 타켓이 된 것이다.그렇다면 이들의 죽음을 우리는 어떻게 바라볼 것인가. 어느 체제에서든 개인과 집단의 처벌은 법에 의해야 한다. 정치·사상·양심의 자유 역시 어떤 상황에서라도 보장되어야 한다. 종교가 다르다는 이유로, 정치적 소신이 다르다는 이유로 인간의 생명을 박탈하는 사회는 누구로부터 지지를 받을 수 없다.김기봉은 제1기 진실화해위원회로부터 진실규명 결정을 받았다. 이를 토대로 기독교대한성결교회에서는 김기봉에 대한 순교자 심사를 진행했다. 순교(殉敎)란 종교를 가진 사람이 자기의 신앙을 지키기 위해 목숨을 바치는 것을 말한다. 성결교회는 한국전쟁으로 인해 피해를 입은 순교자를 166명으로 규정한 바 있다.김기봉은 '순교자 선정 특별위원회'에서 만장일치로 167번째 순교자로 선정되었다. 충북 출신으로는 최초의 일이다. 이로써 김기봉은 사회적으로나 종교적으로나 완전히 명예회복이 된 셈이다.하지만 김기봉을 비롯해 청주 당산에서 학살된 이들의 명예가 온전히 회복되기 위해서는 아직 해결해야 할 과제가 남아 있다. 철저한 진상조사와 배·보상 시행이 그것이다. 진실화해위원회는 청주형무소에 수감되었다가 학살된 우익 인사의 규모가 234명을 훨씬 웃돌 것으로 추정했다. 그러나 현재까지 진실규명이 이루어진 희생자는 전체의 10%에도 미치지 못한다.배·보상 역시 제대로 이루어지지 않고 있다. 국민보도연맹 사건, 형무소 재소자 사건 희생자들은 민사소송을 통해 일부 배·보상을 받고 있는 반면, 인민군과 지방 좌익에 의해 희생된 이들에 대해서는 배·보상이 이루어지지 않고 있는 상황이다.국가폭력으로 희생된 사람들의 명예회복과 배·보상에는 동일한 기준이 적용되어야 한다. 희생자가 좌든 우든 상관없이, 국가공권력에 의한 생명권의 박탈과 인권침해라면 누구에게나 동일한 기준으로 진상을 규명하고 명예를 회복하며 그에 합당한 배·보상이 이루어져야 한다.