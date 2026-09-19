"석탄발전은 멈춰도 우리 삶은 멈출 수 없다"… 서울로 간 충남의 목소리

큰사진보기 ▲19일 서울에서 열린 ‘919 기후정의행진’. 태안화력발전소 비정규직 노동자들과 충남 송전선로 건설에 반대하는 시민사회가 함께 행진했다. ⓒ 신현웅 정의당 충남도당 노동위원장 관련사진보기

"석탄발전은 멈춰도 우리 삶은 멈출 수 없다."

큰사진보기 ▲19일 서울에서 열린 ‘919 기후정의행진’. 태안화력발전소 비정규직 노동자들과 충남 송전선로 건설에 반대하는 시민사회가 함께 행진했다. ⓒ 신현웅 정의당 충남도당 노동위원장 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남지역 송전선로 반대 대책위들은 하루 전인 18일 공동성명을 내고 새만금∼신서산 345㎸ 송전선로 입지선정 절차를 즉각 중단하라고 요구했다. ⓒ 황규돈 서산 송전선로 반대 대책위원장 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 서울에서 열린 ‘919 기후정의행진’. 태안화력발전소 비정규직 노동자들과 충남 송전선로 건설에 반대하는 시민사회가 함께 행진했다. ⓒ 신현웅 정의당 충남도당 노동위원장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲19일 서울에서 열린 ‘919 기후정의행진’. 태안화력발전소 비정규직 노동자들과 충남 송전선로 건설에 반대하는 시민사회가 함께 행진했다. ⓒ 심현웅 정의당 충남도당 노동위원장 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

19일 서울에서 열린 '919 기후정의행진'에 태안화력 발전 비정규직 노동자들과 충남지역 송전선로 건설에 반대하는 시민사회가 함께했다. 발전소 폐쇄에 따른 고용 불안과 송전탑 건설로 지역이 떠안는 부담이 서울 도심에서 만났다.참가자들은 '공공주도 재생에너지 전환! 발전노동자 총고용 보장!'이라고 적힌 현수막을 들었다. '석탄발전 폐쇄 지역소멸, 지역민들은 울고 있다'는 손팻말도 등장했다. 기후위기에 대응하는 과정에서 노동자의 일자리와 지역 주민의 삶을 함께 지켜야 한다는 요구였다. 이날 행진은 '지구를 불태우는 폭주를 멈춰라'를 내걸고 서울시청과 숭례문 일대에서 열렸다.하루 전인 18일에는 충남지역 송전선로 반대 대책위들이 보령머드테마파크에서 열린 새만금∼신서산 345㎸ 송전선로 제12차 입지선정위원회에 맞춰 집회를 열었다. 이들은 '충청남도는 수도권의 전력식민지가 아니다'라는 현수막을 들고 입지선정 절차 중단과 건설계획 백지화를 요구했다.충남송전탑백지화대책위원회와 서산시송전탑백지화시민사회대책위원회, 보령·부여·서천·예산·홍성 지역 대책위 등은 이날 공동성명에서 노선 결정 과정의 문제를 제기했다. 지난 8월 제11차 입지선정위원회에서 사전에 안내되지 않은 후보경과지안이 갑자기 공개됐고, 한전이 위원회에 후보안을 공개하기 전 경과지역 마을에서 설명회를 진행했다는 것이다. 대책위는 주민대표가 참여하는 위원회 논의가 형식적인 절차에 그치는 것 아니냐고 비판했다.회의자료를 미리 공개하지 않고 주민 참관 여부를 위원 표결로 정하는 방식도 지적했다. 위원 추천과 사전신청 등의 절차가 주민 참여를 어렵게 한다는 주장이다. 공개된 후보안 역시 일부 구간에만 선택지가 있고 나머지는 사실상 정해진 노선처럼 제시됐다고 밝혔다.정부의 송전망 수용성 대책을 두고는 보상 확대만으로 갈등을 해결할 수 없다고 주장했다. 철탑 감축 방안의 기술적 검증 여부와 기존 송전선로 주변 주민과의 협의, 지중화 기준·재원 대책 등을 밝혀야 한다는 것이다. 금전적 보상이 오히려 마을 내 갈등으로 이어질 수 있다는 우려도 제기했다.대책위는 반도체·인공지능 산업 중심의 성장 정책이 전력 공급을 위한 지역의 부담과 기후 불평등을 키울 수 있다며 국가 전력망 계획과 송전탑 건설계획의 원점 재검토를 요구했다. 용인 반도체 국가산업단지 지정 철회와 주민 의견수렴·민주적 절차 보장, 김성환 기후에너지환경부 장관 해임도 촉구했다.한전은 지난 17일 <서산시대>와의 통화에서 연말까지 경과지를 정하지 못하면 별도 위원회를 구성해 절차를 이어가겠다고 밝혔다. 후보 노선 선정 뒤 주민 의견수렴과 지중화 평가를 거치겠다는 방침이다. 이 선로가 용인 반도체클러스터만을 위한 전용 송전망은 아니라는 입장도 밝혔다.