시청에 나타난 고라니·팽나무... 골판지에 눌러쓴 '우리의 소망'

큰사진보기 ▲‘지구를 불태우는 3대 메가 프로젝트 폭주를 멈춰라 - 919기후정의행진’이 19일 오후 서울시청앞에서 열린 가운데 참석자들이 광화문네거리, 종각역, 광화문앞까지 행진을 벌였다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려지는 박스 등을 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 오후 919 기후정의행진에서 만난 '골판지 손피켓'을 모았다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘지구를 불태우는 3대 메가 프로젝트 폭주를 멈춰라 - 919기후정의행진'. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 서울시청앞에서 열린 ‘지구를 불태우는 3대 메가 프로젝트 폭주를 멈춰라 - 919기후정의행진’에 참석한 시민들이 광화문앞까지 행진을 벌인 뒤 '다이-인(die-in)' 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘지구를 불태우는 3대 메가 프로젝트 폭주를 멈춰라 - 919기후정의행진’이 19일 오후 서울시청앞에서 열린 가운데 참석자들이 광화문네거리, 종각역, 광화문앞까지 행진을 벌였다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 서울시청앞에서 열린 ‘지구를 불태우는 3대 메가 프로젝트 폭주를 멈춰라 - 919기후정의행진’에 참석한 시민들이 광화문앞까지 행진을 벌인 뒤 '다이-인(die-in)' 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

▲기후를 파괴하고 온실가스 늘리는 메가 프로젝트 중단하고 정의로운 에너지 전환 실행하라

▲노동권 파괴하고 불평등 강화하는 메가 프로젝트 중단하고 기후위기 속에서 평등하고 존엄한 삶을 위한 기본권을 보장하라

▲재벌의 AI-반도체 산업에 자원을 쏟아붓는 메가 프로젝트 중단하고 모두를 위한 생태적 전환과 공공성 강화에 나서라

▲농지, 용수 빼앗는 메가 프로젝트 중단하고, 생태친환경농업 확대로 농민의 권리와 먹거리 기본권 보장하라

▲AI 기반 방위산업 육성으로 군비경쟁 강화하는 메가 프로젝트 중단하고 팔레스타인 집단학살-전쟁 종식과 기후위기 대응에 나서라

버려지는 박스를 재활용해서 직접 쓰고 그리고 만드는 '골판지 손피켓'은 어느새 '기후정의행진'의 상징이 됐다. 19일 919 기후정의행진에서도 어김 없이 '골판지 손피켓'과 동식물을 본따 만든 각종 모자가 등장했다.정부의 '3대 메가 프로젝트' 추진을 중단하고 기후위기 등에 대안을 촉구하는 919 기후정의행진이 이날 오후 3시부터 서울시청역-숭례문 인근에서 열렸다. 올해 기후정의행진에는 2만여 명(주최 측 추산)의 시민들이 참여했다. 기후정의행진은 이날 서울 이외에도 전국 17곳에서 열렸다.<오마이뉴스>는 시민들에게 직접 만든 손피켓과 동식물의 의미를 묻고 들었다.서울 구로구 성공회대학교에 재학 중인 황바우(24)씨는 "꿩 먹고 알 먹으면~ 멸종이다 대신 샤인머스켓 드세요"라고 적은 피켓과 샤인머스켓을 들고 나왔다. 황씨는 "경상남도 합천에서 샤인머스켓 농사를 하고 있는데, 최근 기후위기로 인해 예측 불가능한 상황이 많아지면서 매해 작황에 차이가 많이 난다. 기후위기로 인해 작물에 피해가 가면 생계가 힘들어질 수 있다"며 기후위기가 실질적인 위협이 되고 있다고 설명했다.서울 마포구 성미산학교 학생인 김태경(15)씨는 '고라니 모자'를 쓰고 나왔다. 김씨는 "학교에 남는 박스로 고라니를 만들었다. 고라니는 유해동물이라 죽여도 된다고 생각하고, 실제로 많은 로드킬로 생명을 잃는 대표적인 동물이라 (쓰고 나왔다)"고 전했다.'환경과 생명을 지키는 교사모임'의 이태영(60)씨는 작년에 이어 올해도 '재두루미 모자'를 쓰고 나왔다. 여주시에서 온 이씨는 "재두루미라는 새는 멸종위기종 천연기념물인데, 이들이 찾는 지역은 주로 환경이 좋은 곳이다"라고 말했다.'팽나무 모자'를 쓴 류기만(53)씨는 '팽나무와 수라갯벌을 지키는 풍물패' 소속이다. 새만금 신공항 예정지 인근 주민들은 수령 500~600년이 된 팽나무와 수라갯벌을 지키고 있다. 류씨는 팽나무 모자를, 그의 동료들은 수라갯벌을 형상화한 모자를 쓰고 나왔다.강태원(11)씨는 집에 남은 박스에 그림을 그리고 "지구를 지키자 우리의 미래를 위해서"라는 문구를 적어 학교 선생님, 친구들과 함께 기후정의행진을 찾았다. 그는 "날씨가 너무 덥다고 말하고 싶다"고 전했다.경기도 고양시에서 온 차미성(58)씨는 "새로 선출된 고양시장에게 지역 내 골프장 건설을 하지 말라고 압박하는 활동을 하고 있다. 그런 의미에서 '함께 살자 모든 생명'이라는 피켓을 적어 나왔다"고 말했다."지구의 자원을 마음대로 쓸 권한이 있다고 하나 그것은 오만이었다" 강원도 원주 지역 대학교 영화 동아리 학생 11명도 골판지 손피켓을 들고 나왔다.동아리 소속인 안건용(25)씨는 최근 벌어진 네팔·티베트 대홍부를 언급하면서 "평소 기후정의에 대해 함께 공부하다가 실천할 수 있는 행동이 뭐가 있을까 싶어 동아리 별로 모여서 피켓을 만들고 기후정의행진에 참여하게 됐다"고 설명했다.진보대학생넷 소속인 임지혜(28)씨는 변아영(24)씨와 함께 배 박스 양면을 피켓으로 활용했다. 박스 앞면에는 호르무즈 파병에 반대하는 목소리를, 뒷면에는 3대 메가 프로젝트에 반대하는 목소리를 냈다. 임씨는 "지역민과 농민을 소외시키는 3대 메가 프로젝트를 반대해서 나오게 됐다"며 "직전에 파병 반대 집회에도 참여했는데 결국 두 집회 모두 '거대 자본에서 누가 밀려나는지'라는 질문을 던진다"고 밝혔다.'외계인 옷'을 입고 나온 서서재(활동명) '핫핑크돌핀스' 활동가는 "최근 화성을 개척하자거나 외계인을 찾자는 말이 많은데 아무리 우주에서 생명을 찾아도 지구에 있는 생명도 못 지킨다는 의미를 담고 싶었다"고 밝혔다.기후정의행진에 참여한 시민들은 오후 4시 본집회를 마치고 시청역에서 출발해 광화문사거리와 종각역사거리, 조계사, 송현녹지광장을 거쳐 정부서울청사 인근까지 행진한다.다음은 919 기후정의행진 조직위원회가 내놓은 5대 요구안이다.