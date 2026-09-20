2차 공공기관 이전, 모두가 웃으려면

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큰사진보기 ▲이소영 부원장의 기조 강연이소영 한국지방행정연구원 부원장의 기조 강연하는 모습 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 2차 공공기관 이전을 충분한 사전준비를 통해 시군 자치단체 간 갈등을 최소화했으면 합니다

핫이슈가 등장했다. 올 하반기부터 중앙과 지방은 공공기관 이전 준비로 분주할 전망이다. 최근 정부는 2차 공공기관 이전을 발표했다. 2003년 기본구상이 발표된 후 19년이 걸렸던 1차 공공기관 이전과는 달리, 빠르게 추진될 전망이다. 2차 공공기관 이전은 집적과 집중 방식으로 추진하며, 연내 기관 이전 윤곽과 로드맵 확정, 2027년 이전 착수라는 단계별 추진 일정을 제기하였다.정부가 제시한 2차 공공기관 이전 대상은 350개 안팎으로 설명된다. 지난 3일 국토교통부의 '2차 공공기관 이전 본격 추진' 발표가 있고 나서, 지금 지방에서는 2차 공공기관 이전을 침체된 지역발전 기회로 삼으려 하고 있다. 2차 공공기관 유치는 자치단체 간의 치열한 유치 경쟁이 예상되며, 이는 곧 자치단체장의 능력을 평가하는 검증 무대가 될 수 있다.시군 자치단체는 2차 공공기관 유치를 위해 중앙정부의 정책 동향에 어떻게 대응하고, 어떤 기관들을 유치해서 어떻게 지역발전 효과를 최적화할 것인가가 관건이다.이런 시점에서, 강원혁신도시가 소재한 원주시는 지난 18일 '2차 공공기관 이전 포럼'을 전략적으로 개최하였다. 포럼 주제는 '공공기관 이전은 어떻게 지역의 성장이 되는가?'로, 지역주도의 발전전략을 모색하는 자리였다.기조강연은 이소영 한국지방행정연구원 부원장이, 제1 주제발표는 김주원 상지대 특임교수와 제2 주제발표는 한국지역경제학회장인 류종현 박사가 맡았다. 제1 주제에서는 '원주 제2 혁신도시 발전전략: 의료 피지컬 AI와 농업·중소기업 금융지원 허브 구축'을 내세웠으며, 제2 주제에서는 '공공기관 2차 이전, 원주혁신도시 2.0과 강원 동반성장 전략'을 통해 1차 공공기관 이전의 한계가 2차 공공기관 이전의 핵심 과제임을 주장하였다.포럼 주제발표 이후, 김기석 강원대 명예교수의 사회로 각계각층의 관계자들이 지정토론을 진행하였다. 주제와 지정토론을 종합하면, 2차 공공기관 이전을 위한 치열한 유치 경쟁의 대두와 함께 전략적 우위를 점하는 방안으로 주목된다.특히 1차 공공기관 이전과는 달리, 민선 9기의 지방자치단체는 2차 공공기관 이전에 사활을 걸 가능성이 매우 높아졌다. 1차 공공기관 이전을 통해 상당한 숫자의 인구 유입과 획기적인 인프라 조성 등 도시 기능 확대를 직접 눈으로 목격했다.그래서 2차 공공기관 이전은 이렇게 하면 어떨까 싶다.첫째, 혁신도시의 재선점이냐 비혁신도시의 분산배치냐이다. 1차 이전을 완료한 혁신도시들은 '기존 인프라의 시너지 효과 및 혁신 클러스터 완성'을 내세운다. 반면 비혁신도시들은 '인구 감소 및 지역 내 불균형 발전을 해소하기 위한 분산배치'를 주장한다. 시군 자치단체 간의 첨예한 유치 갈등의 촉발 지점이다.둘째, 2차 공공기관 이전 유치 대상 기관에 대한 광역 전체 도민 선호도와 이전 기관 임직원 선호도를 동시에 평가하는 것이다. 사실 공공기관 이전의 실제 효과는 유치 시군에 한정될 수 있지만, 중앙과 지방의 균형발전을 위한 파급효과는 특정 시군에 제한될 경우 수도권 공공기관 분산배치 효과는 반감될 수밖에 없는 결과를 초래한다. 2차 공공기관 유치가 정치적 로비의 결과에 그치지 않고 광역 도민의 참여와 선택으로 이루어질 때, 지역 간 갈등을 최소화할 수 있다.셋째, 2차 공공기관 이전의 지역균형발전 효과이다. 단일 시군의 범위를 뛰어넘어 공공기관 유치에 따른 광역권 수준의 산업육성, 일자리 창출, 사회적 기여도 등 종합적인 차원에서 파급효과를 사전에 검토하는 것이다. 이는 도와 도, 시군 간의 행정구역을 뛰어넘는 파급효과를 제고하는 일이다.넷째, 기존 혁신도시와 비혁신도시의 2차 공공기관 유치에 따른 상대적인 가산점의 부여이다. 어느 쪽이 광역권 혁신 거점도시로서 지역균형발전을 촉진할 수 있는가에 대한 근본적인 해답을 찾아내자는 것이다. 국가 차원의 거대 프로젝트인 2차 공공기관 이전은 수도권과 지방, 더 나아가 지역 간 균형발전을 도모하는 핵심 가치를 배제할 수는 없다.따라서 이를 책임지고 해결할 수 있는 권한을 광역자치단체에 일임하고, 지역 간 갈등을 사전에 최소화할 수 있는 노력이 중요하다. 기초자치단체 간의 과열 경쟁과 갈등을 사전에 조율하고 조정할 주체는 광역자치단체이다. 보다 합리적이고 충분한 사전준비를 바탕으로, 광역자치단체가 적극적인 조정 역할을 발휘해 줄 것을 기대해 본다.