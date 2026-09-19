"지구 불태우는 폭주 멈춰라"... 부산 달군 '기후정의' 함성

큰사진보기 ▲19일 부산 서면 상상마당에서 열린 '919 부산경남기후정의행진'에서 참석자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲19일 부산 서면 상상마당에서 열린 '919 부산경남기후정의행진'에서 선언문을 낭독하는 모습 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲'919 부산경남기후정의행진' 참가자들이 집회가 끝난 뒤 서면에서 행진하고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

기후재난이 더 이상 먼 미래의 경고가 아닌 일상의 위협으로 다가온 가운데, 주말 오후 부산의 중심지인 서면 거리는 기후위기 대응과 생명 안전을 촉구하는 시민들의 열띤 함성으로 가득 찼습니다.919 부산경남기후정의행진 조직위원회(아래 조직위)는 19일 오후 부산 부산진구 서면 상상마당 사거리에서 '919 부산기후정의행진' 본집회를 개최했습니다. 이번 집회에서는 기후위기를 가속하는 에너지 정책과 무분별한 토건 난개발의 중단을 강력히 요구했습니다. 행사에는 부산지역 60개 시민사회·환경·노동단체와 추진위원, 그리고 주말을 맞아 거리로 나온 시민 등 주최 측 추산 약 300여 명이 함께했습니다.참가자들은 "지구를 불태우는 폭주를 멈춰라"라는 슬로건 아래 ▲핵발전에 의존하는 에너지 정책 중단 및 공공재생에너지 중심 전환 ▲생태계 파괴를 초래하는 난개발 중단과 생태도시 실현 ▲기후재난으로 인한 불평등 해소와 존엄한 삶 보장 ▲3대 메가프로젝트의 성장 중심 정책 저지를 4대 핵심 요구안으로 제시했습니다.이날 본집회의 문을 연 가톨릭노동상담소 소장 차광준 신부는 잔잔하면서도 묵직한 개인적 경험을 털어놓으며 자연과 기후위기를 대하는 우리 사회의 태도를 짚었습니다.차 신부는 투병 끝에 세상을 떠난 부친의 임종 당시를 회고하며 "평소 아버지 곁에서 관심 있게 들여다보지 못했기에, 아버지가 어디가 아프고 무엇이 필요한지 바로 곁에 서 있으면서도 그 신호를 전혀 알아보지 못했다"고 말했습니다.이어 차 신부는 "우리가 자연을 사랑하고 걱정하는 마음을 품고 있더라도, 관심을 기울이고 돌보려는 노력을 실제로 하지 않는다면 자연이 아프고 힘들 때 보내는 사인을 결코 알아챌 수 없다"면서 "그 생각이 마음 안에만 머문다면 바뀌는 것은 없다. 각자의 자리에서 어머니인 대자연을 지키기 위한 실천적 효(孝)를 다해야 한다"고 시민들에게 호소했습니다.이어진 현장 발언에서는 최근 정부와 지자체가 추진 중인 에너지·개발 정책에 대한 날 선 비판이 쏟아졌습니다.탈핵부산시민연대 정수희 집행위원은 정부의 전력 수급 계획과 원전 정책을 강도 높게 비판했습니다. 정 집행위원은 "정부가 추진하는 메가프로젝트에 천문학적 전기가 필요하다는 이유로 석탄화력발전소 폐쇄 부지에 LNG 발전소와 SMR(소형 모듈 원자로)을 들이려 한다"며 "초고압 송전탑과 원전을 지역 주민들에게 일방적으로 강요하는 폭주가 전국 방방곡곡에서 벌어지고 있다"고 지적했습니다.정 집행위원은 이어 "윤석열 정부가 탈핵 기조를 뒤집은 데 이어, 현 정부 역시 노후 원전 수명연장과 신규 SMR 건설을 공공연히 추진하고 있다"면서 "수출용 원자로까지 더해지면 부산 일대에만 17개의 핵발전소가 자리 잡게 된다. 부산 시민들이 앞장서서 이 위험천만한 원전 폭주를 멈춰 세워야 한다"고 강조했습니다.낙동강 하구 생태계를 위협하는 난개발 문제도 도마 위에 올랐습니다. 습지와새들의친구 강성화 사무국장은 "낙동강 하구는 천연기념물 제179호이자 습지보호지역 등 4중 보호를 받는 세계적인 철새 도래지"라며 "하지만 부산시는 대저대교, 엄궁대교, 장낙대교 등 3개 교량 건설을 무리하게 밀어붙이고 있다"고 꼬집었습니다.강 사무국장은 "교량 공사 구간과 자재 적치장 곳곳이 멸종위기종인 대모잠자리와 큰고니의 핵심 서식지"라며 "연구 부적절 판정을 받아 취소된 논문과 엉터리 환경영향평가에 기대어 천연기념물의 숨통을 끊으려 한다"고 목소리를 높였습니다. 이어 "우리 아이들에게 물려줄 낙동강 하구의 온전한 생태계를 지키기 위해 끝까지 싸우겠다"고 밝혔습니다.기후위기의 피해가 취약계층과 노동자에게 집중되는 '불평등 구조'에 대한 현장 증언도 이어졌습니다.공공운수노조 최무덕 부산지역본부장은 "올여름 폭염으로 4,000명이 넘는 온열질환자와 수십 명의 사망자가 발생했는데, 이 위기의 최전선에는 화물·택배·배달 노동자와 화력발전소 노동자들이 서 있었다"고 운을 뗐습니다.최 본부장은 "정의로운 에너지 전환은 필수적이지만, 발전소 폐쇄가 노동자의 일방적 해고와 희생으로 귀결되어서는 안 된다"고 지적하며 "정부는 대기업에 천문학적인 특혜를 주면서도 노동시간 단축이나 일자리 보장에는 무관심하다. 이윤은 재벌이 독점하고 전환의 고통은 노동자에게 떠넘기는 구조를 단호히 거부한다"고 목소리를 높였습니다.노동해방 마중 남영란 대표 역시 '3대 메가프로젝트(반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI)'의 허구성을 조목조목 짚었습니다. 남 대표는 "과거 4대강 사업 때처럼 속도전을 앞세워 예비타당성조사와 환경영향평가를 축소·면제하려 한다"며 "단일 반도체 공장 하나가 서울시 전체 물 사용량의 절반, 부산시 전체 사용량을 웃도는 물을 소비하고, 데이터센터는 올여름 최대 전력 수요의 4분의 1에 달하는 막대한 전력을 집어삼킨다"고 밝혔습니다.남 대표는 "결국 대기업의 전력 공급을 위해 노후 원전 수명을 늘리고 지역 곳곳에 송전탑과 발전소를 강요하는 꼴"이라며 "막대한 혈세를 쏟아부어도 고용 효과는 미미하고 유해 화학물질 위험만 가중된다. 성장의 속도가 아니라 시민의 생명 안전에 사이렌을 울려야 할 때"라고 말했습니다.​본집회 참가자들은 극단 새벽과 함께 기후정의 노래와 율동 퍼포먼스를 나눈 뒤, 다 함께 선언문을 낭독하며 기후위기 대응의 전환을 공식 선언했습니다.이들은 선언문을 통해 "122년 만에 부산을 덮친 극한 폭염과 기습적인 폭우에서 보듯 기후재난은 이미 현실의 재앙이 되었다"며 "지구를 불태우고 누군가의 일방적 희생을 강요하는 성장 제일주의로는 안전한 미래를 열 수 없다"고 선언했습니다. 이어 참가자들은 서면1번가를 출발해 가야대로, 서면교차로, 전포대로 일대를 행진하며 서면을 찾은 시민들에게 기후정의의 절박함을 알렸습니다.