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사회

26.09.19 17:01최종 업데이트 26.09.19 17:01

청와대, 김승원 '성추행 등 추가 의혹 탄원서' 보도에 "확인 어렵다"

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김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다.
김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다. ⓒ 남소연

(서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 청와대는 19일 김승원 전 법무부 장관 후보자의 자진 사퇴와 관련, 김 전 후보자의 성추행 의혹 등이 담긴 탄원서가 최근 청와대로 전달됐다는 언론보도에 대해 "인사와 관련한 사안은 확인이 어렵다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 언론에 이런 입장을 전했다.

앞서 김 전 후보자는 이날 오전 자신이 "국민 눈높이에 미치지 못했다"면서 사퇴했다.

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그는 "개혁을 완수해야 할 정부에 작은 부담을 더해서는 안 된다"는 것을 사퇴 이유로 밝혔으나 정치권 일각에서는 김 전 후보자에 대한 추가 의혹이 제기된 상태다.

김 전 후보자는 사퇴 기자회견 뒤 '이번에 새로운 문제 제기가 나와 사퇴하게 된 건가', '제기된 의혹 외에 다른 의혹이 있느냐'는 언론 질문에 대해 답변하지 않았다.

이와 관련, KBS는 이날 김 전 후보자의 전직 보좌진들이 김 후보자의 과거 성추행 의혹과 무마 과정, 추가 음주운전과 다른 청탁 의혹 등을 담은 탄원서를 지난 17일 홍익표 청와대 정무수석 등을 통해 청와대 측에 전달했다고 보도했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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