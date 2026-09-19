고구마 1개와 옷 5벌의 가격이 같은 곳에서 벌어지는 일

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"이거 돈처럼 쓰는 건가요?"

"구슬은 돈이 아니라 마을에서 내가 한 활동과 도움을 기록하는 포인트입니다."

큰사진보기 ▲시간은행을 설명하고 있는 주민 ⓒ 김성윤 관련사진보기

"이 옷은 아직 깨끗해요."

"우리 텃밭에서 직접 키운 고구마예요."

"이건 직접 만든 막걸리예요."

큰사진보기 ▲주민이 내놓을 물건을 나눔하고 있다. ⓒ 김성윤 관련사진보기

고구마 한 개를 가져가는데 20구슬, 옷 다섯 벌도 20구슬이다. 수제 맥주 한 병과 수제 막걸리 한 병도 각각 20구슬이다. 돈은 오가지 않는다. 휴대전화로 QR코드를 찍으면 구슬이 차감되고 물건을 가져간다. 19일 고양시 위스테이지축아파트 민트축제에서 벌어진 일이다.이날 축제에는 경기마을시간은행이 함께했다. 부스마다 설치된 QR코드를 통해 주민들은 자신이 가진 구슬포인트를 사용해 이웃이 내놓은 물건을 가져가고, 자신의 물건이나 시간, 재능을 나누며 포인트를 쌓았다.현재까지 이곳에 적립된이다. 활동가에게 적립된 마음포인트는 1만9846구슬, 다시 마을에서 사용된 사용포인트는 2873구슬이다.그런데 구슬은 돈이 아니다.축제 현장에서 아이들이 시간은행 설명을 듣는다. 회원가입을 하고 QR코드를 찍는다. 공동 텃밭에서 수확한 고구마를 받아간다. 처음에는 조금 낯설어 보였지만 몇 번 부스를 오가자 아이들도 금세 사용법을 익혔다. 어른들도 마찬가지였다.설명을 들은 주민들은 자신이 가진 포인트를 차감해 물건을 가져가기도 하고, 집에서 가져온 물건을 다른 이웃에게 내놓으며 포인트를 적립하기도 했다. 그런데 일반적인 장터와는 조금 다른 모습이 나타났다.화폐를 주고받을 때보다 물건에 관한 이야기가 많았다.물건 하나가 오갈 때마다 이야기가 따라왔다. 부스 곳곳에서는 웃음소리가 이어졌다.고구마 한 개도, 수제 맥주 한 병도, 막걸리 한 병도, 옷 다섯 벌도 모두 각각 20구슬이다. 시장가격으로 보면 이해하기 어려운 방식이다. 하지만 구슬은 물건의 가격을 정하기 위한 화폐가 아니다.시간은행의 핵심도 여기에 있다. 누군가는 시간을 내고, 누군가는 물건을 내놓는다. 누군가는 공동 텃밭을 가꾸고, 누군가는 행사에 참여한다. 각자가 가진 시간과 재능, 물건과 도움이 마을 안에서 순환한다.그리고 그 활동을 구슬로 기록한다.내가 오늘 누군가에게 도움을 주었다면 포인트가 쌓이고, 나중에 내가 도움이 필요할 때 그 포인트를 사용할 수 있다. 또는 다른 이웃을 위해 다시 사용할 수도 있다. 돈으로는 거래하기 어려운 작은 도움들이 마을 안에서 연결되는 것이다.현재 위스테이지축아파트의 경기마을시간은행에는 2만2719구슬의 마을활동자산이 쌓여 있다. 숫자만 보면 단순한 포인트 적립액처럼 보인다. 하지만 그 안에는 누군가가 내놓은 시간과 물건, 이웃을 위해 한 도움과 참여가 담겨 있다. 그리고 그중 2873구슬은 이미 다시 마을에서 사용됐다.마을공동체에서 중요한 자산은 돈만이 아니다. 이웃을 알고, 서로 도움을 주고받으며, 필요할 때 서로에게 손을 내밀 수 있는 관계 역시 중요한 자산이다. 시간은행은 그동안 눈에 잘 보이지 않았던 관계와 도움을 구슬이라는 방식으로 기록하고 순환시키려 한다.민트축제에서 주민들이 경험한 것은 새로운 거래 방식이기도 하지만, 새로운 관계의 방식이기도 했다. 누군가에게는 필요 없는 물건이 다른 이웃에게는 필요한 물건이 된다. 공동 텃밭에서 함께 수확힌 고구마가 다시 마을 안에서 순환한다.그 과정에서 사람들은 서로의 물건을 보고, 이야기를 듣고, 얼굴을 마주한다. 돈을 주고 물건을 사는 거래에서는 물건을 중심으로 관계가 끝날 수도 있다. 하지만 구슬을 매개로 한 거래에서는가 이어진다. 민트축제에서 진행된 것은 물건을 사고파는 장터가 아니었다.경기마을시간은행과 위스테이지축사회적협동조합의 '위지구슬시간은행'은 이웃의 관계망을 넓히고, 호혜적인 관계를 통해 아파트 공동체가 지속될 수 있는 가능성을 실험하고 있는 것이다.