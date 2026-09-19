"우리의 미래를 꼭 지켜달라" 어느 어린이의 호소

큰사진보기 ▲기후위기충남행동과 충남지역 시민들은 9월 19일 오후 3시, 천안종합터미널 앞에서 '919 충남 기후정의행진'을 벌였다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"우리의 미래 꼭 지켜주세요."

AD

큰사진보기 ▲기후위기충남행동과 충남지역 시민들은 9월 19일 오후 3시, 천안종합터미널 앞에서 '919 충남 기후정의행진'을 벌였다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후위기충남행동과 충남지역 시민들은 9월 19일 오후 3시, 천안종합터미널 앞에서 '919 충남 기후정의행진'을 벌였다. 외국인 원어민 강사들. ⓒ 이재환 관련사진보기

기후위기 집회에 나온 한 어린이가 든 손팻말에 담긴 내용이다. 충남도민들이 "기후위기를 더는 방치 할 수 없다"며 행동에 나섰다.기후위기충남행동과 충남지역 시민들은 19일 오후 3시, 천안종합터미널 앞에서 '919 충남 기후정의행진'을 벌였다. 이날 행진에는 어린이들과 외국인 원어민 강사들도 일부 참여해 눈길을 끌었다. 이들 시민들은 '충남은 수도권 식민지가 아니다', '(전기를) 만드는 놈 따로있고 쓰는 놈 따로있나' 등의 적힌 손팻말을 들었다. 지역에서 심각한 갈등을 빚고 있는 '지천댐 건설 백지화' 촉구 깃발도 나부꼈다.크고 작은 갈등이 아니더라도, 도시농촌(도농)의 복합 도시가 많은 충남 지역 주민들은 기후위기를 온몸으로 체감하는 중이다. 최근 여름이면 집중호우로 홍수가 발생해 논밭과 집이 침수되는 문제가 반복되고 있다. 가뭄이 들면 농작물들이 고온 피해를 입고 시들거나 썩어가는 것도 이제는 일상이 되었다.실제로 충남같은 농어촌 지역은 기후위기의 가장 큰 피해자 중 하나이다. 그럼에도 여전히 농촌은 희생을 강요 받고 있다. 한국전력과 정부는 최근 수도권 전력공급을 위해 충남에 송전선로를 거미줄처럼 촘촘히 설치하는 계획을 추진하고 있다.관련해 황성렬 기후위기충남행동 공동대표 "(정부는) 지역소멸을 막는다고 하면서 호남에서부터 충남의 14개 시군을 헤집는 송전선로를 깐다고 한다. 이 문제를 해결해야 한다. 오늘 우리가 하는 이야기를 대통령은 똑똑히 듣고 답을 해야 한다. 전기가 있고 에너지가 있고 물이 있는 곳으로 산업이 이전하고 그 산업이 지역을 발전시키는데 선순환 구조를 만들 수 있도록 대통령이 나서야 한다"라고 주장했다.시민 A씨는 "정부는 송전탑을 40% 정도 줄이겠다며 눈가리고 아웅하고 있다. 송전탑은 일방적으로 밀어 붙이고 있다. 이재명 대통령이 '송전탑은 전 근대적'이라고 한 말을 기억한다. 우리 후손들이 함께 사는 세상을 만들어야 한다"라고 강조했다.시민 B씨는 "지방은 인구감소로 지방자치를 유지하기도 힘든 상황이다. 충남은 더 이상 수도권의 희생냥이 될 수 없다. (전기와 물을 쓰는 기업이 지역으로 내려오는) 지산지소 원칙을 지켜야 한다"고 목소리를 높였다.