"굶어 죽을, 얼어 죽을, 총 맞아 죽을 각오로..."

근현대사 역사탐방을 진행하고 있는 백기완노나메기재단이 지난해(2025년) ‘동학혁명 김개남 장군의 발자취를 찾아서’ 탐방에 이어 올해는 '지리산 빨치산의 흔적을 찾아서'(9.11~12) 역사 탐방을 다녀왔습니다. 지리산 기행문을 세 차례에 걸쳐 독자들께 전합니다.
지리산 하늘금 위로 치솟은 천년송은 우뚝했다. 명선봉에서 영원령으로 흘러내리는 능선한복판에서 고고한 모습으로 뱀사골을 굽어보고 있었다. 천년송 발치엔 20여 가구가 옹기종이 마을을 이루고 있었다. 지나가는 구름조차 누웠다가 갈 만큼 높은 곳에 자리잡고 있다는 와운(臥雲)마을이었다.
한적한 와운마을의 한 산장에서 한바탕 잔치가 벌어지고 있었다. 고기 굽는 냄새가 번지고, 막걸리 잔이 돌고, 떠들썩하게 대화를 나누는 소리가 이어졌다. 지리산 흑돼지를 구우면서 술잔을 기울이고 있는 사람들은 백기완노나메기 재단의 지리산 역사 답사인 '빨치산의 흔적을 찾아서'에 참가하고 있는 이들이었다.
막 분위기가 달아오를 무렵, 모자에 마스크까지 쓴 한 남자가 들어섰다. 뱀사골 아래 산내면에 살고 있는 독립 다큐멘터리 제작자 조성봉 감독이었다. 오랜 동안 백기완재단의 양기환 이사와 인연을 맺어온 조 감독이 답사단 소식을 듣고는 달려온 것이었다.
조 감독은 제주4·3을 다룬 다큐멘터리 '레드헌트'와 제주 강정마을을 기록한 '구럼비-바람이 분다' 등으로 이름을 알렸다. 2000년대 중반부터는 지리산 빨치산의 삶과 흔적을 좇는 다큐멘터리 '진달래 산천'을 제작하고 있다. 조 감독은 '진달래 산천' 촬영 작업 중 사고로 얼굴과 다리에 큰 부상을 당했다. 조 감독은 마스크를 벗지 않은 채 그동안 자신이 조사한 지리산 빨치산 이야기를 들려주었다.
"여러분이 자리하고 있는 이 일대는 빨치산 역사의 현장입니다. 1949년 4월 9일 뱀사골 시작 지점인 반선마을에서 여수·순천 사건에 가담했던 홍순석과 김지회 등이 치열한 전투 끝에 최후를 맞았습니다. 1954년 2월 22일 반야봉 북사면에서 벌어진 전투에서는 박영발 등 전남도당 빨치산들이 전멸하다시피 했습니다."
10여 분에 걸친 조 감독의 이야기가 끝나자 본격적으로 술잔이 돌기 시작했다. 답사단 길라잡이를 하고 있는 손호철 서강대 명예교수가 귀한 쿠바산 럼주 '아바나클럽'을 꺼냈다. 알잔으로 한 잔씩 돌리고, 폭탄주로 또 한 잔씩 돌렸다.
김세균 서울대 명예교수의 '빨치산 추도가'
웬만큼 배를 채우고 술기운도 촉촉하게 번질 즈음 양기환 이사가 나서서 장내를 정리했다. 노래자랑이 시작됐다. 쭈뼛쭈뼛 서너 명이 나서서 노래를 불렀다. 몇 번째 참가자였을까. 높은 음색의 낭랑한 목소리가 좌중의 귀를 사로 잡았다.
"산에 나는 까마귀야
시체 보고 우지 마라
몸은 비록 죽었으나
독립정신 살아 있다."
김세균 서울대 명예교수가 부르는 '빨치산 추도가'였다. 일제 강점기 항일투사들이 '독립군 추도가'로 부르던 노래였다. 지리산 산사람들은 이를 '빨치산 추도가'로 바꿔 불렀다. 김 교수의 노래 실력은 생전의 백기완 선생님으로부터 인정을 받았을 만큼 자타가 공인하는 솜씨였다.
이어 손호철 교수도 앞으로 나섰다. 손 교수는 노래를 부르는 대신 휴대전화를 꺼내 들었다. 스피커 폰으로 노래 한 곡을 틀었다. 한에 서린 듯한 애절한 노래가 와운마을의 밤하늘에 울려 퍼졌다.
"부용산 오 리 길에
잔디만 푸르러 푸르러
솔밭 사이 사이로
회오리바람 타고
간다는 말 한 마디 없이
너는 가고 말았구나."
손 교수가 소개한 노래는 한국전쟁 전후로 지리산·회문산 일대 빨치산들이 애창했다는 '부용산'이었다. 손 교수가 '부용산' 노래에 얽힌 비화를 들려주었다.
"빨치산 애창곡이었던 '부용산'을 세상에 전한 사람은 박헌영 아들인 원경 스님입니다. 어린 시절 스님이 지리산 빨치산들과 생활할 때 배운 노래를 세상에 전한 것이지요."
원경 스님의 아버지 박헌영은 1946년 10월 월북했다. 김삼룡과 이주하 등 남로당 주요 간부들은 1950년 3월 체포됐다. 당시 아홉 살이던 병삼(원경 스님 아명)은 지리산 빨치산들의 손에 맡겨졌다. '애기 빨치' 병삼은 지리산 생활을 하면서 이 노래를 듣고 또 들었다. 병삼은 산을 내려왔다. 불교에 귀의해 원경 스님이 된 병삼은 1970년대 운동권 인사들을 만나는 자리에서 이 노래를 부르고는 했다. 이후 '부용산'은 운동권과 노동권, 시인, 문인들을 통해 퍼지기 시작하다가 1997년 안치환이 부르면서 대중들에게 널리 알려졌다.
손 교수는 원경 스님의 삶을 그린 책 '한 스님'을 낼 정도로 생전의 원경 스님에 깊은 애정을 보였다. 손 교수의 이야기가 이어졌다.
"여러분이 지금 들으신 '부용산'은 원경 스님의 육성입니다. 2012년 박헌영의 일생을 다룬 연극 '인생'이 만들어졌어요. 당시 출연 배우들이 연극 뒤풀이를 하는 자리에 원경 스님도 함께 했답니다. 그 자리에서 원경 스님이 '부용산'을 불렀어요. 그때 연극 연출자인 김민정씨가 녹음한 게 바로 이 겁니다."
이기연 '질경이 우리옷' 대표가 안치환의 '잠들지 않는 남도'를 불렀다. 권태용님이 천지인의 '열사가 전사에게'를 불렀다. 정지영 감독은 이런 분위기에선 빠지지 않는 백기완 선생님의 '임을 위한 행진곡'을 불렀다. 백기완 재단의 살림꾼인 채원희 사무처장은 안치환 노래 '마른 잎 다시 살아나'를 불렀다. 노래를 마친 채 처장이 말했다.
"오늘 백기완 선생님이 좋아하시던 노래가 다 나왔네요. 백 선생님은 '부용산'과 '잠들지 않는 남도'와 '마른 잎 다시 살아나'를 좋아하셨습니다."
한바탕 우여곡절 노래자랑
70여 년 전 빨치산들도 여기 어디쯤 에서 노래를 불렀을 것이다. 와운마을은 빨치산들의 주요 집결지였던 달궁마을 바로 옆이다. 지리산의 골마다 산개해 있던 빨치산들이 이따금 달궁지역에 모여 보고대회와 학습을 하고 잔치도 벌인 것으로 전해진다. 소까지 잡아 잔치를 벌였고. 부대 대항 씨름판과 오락회를 열었다는 것이다.
지리산의 밤이 깊어 가고 있었다. 노래자랑이 끝났다. 노래는 모두 잘했지만, 심사는 부실했다. 백기완재단 이사장인 신학철 화백과 김세균 교수, 정지영 감독, 신학림 전 언노련 대표 등이 심사를 맡았지만 모두 음주와 대화에 열중하면서 맡은 임무를 제대로 수행하지 않았던 것이다.
한바탕 우여곡절 끝에 '포장마차'를 부른 노순택님이 1등 상을 받았고, '열사가 전사에게'를 부른 권태용님은 2등 상을 차지했다. '내사랑 민주노조'를 부른 박점규님과 '지리산2'를 부른 박지용님은 공동 3등을 했다. 봉투 속 상금은 얼마인지 확인할 수 없었다.
아침에 일어나니 몸이 가뿐했다. 정지아 작가의 말처럼 지리산은 "사람을 살리는 산"임이 분명했다. 와운마을을 떠나 산을 내려가는 발걸음이 가벼웠다. 겅중겅중 앞장서 걷던 손호철 교수가 일행들을 불러 세운 뒤 말했다.
"이쪽 길로 100미터 정도만 올라가면 계곡을 가로지르는 나무 다리가 나옵니다. 다리 건너 조금 더 올라가면 단심폭포가 있고 그 앞에 너른 바위가 있어요. 빨치산들은 처음 입산식을 할 때 세가지 각오를 밝히던 장소입니다. 바로 굶어 죽을 각오, 얼어 죽을 각오, 총 맞아 죽을 각오입니다."
일정에 쫓겨 단심폭포까지는 갈 수 없었다. 다리 위에 서서 멀리 단심폭포가 있는 쪽을 바라보면서 서약식을 갖는 빨치산들의 모습을 머릿속에 그려보는 것으로 만족해야 했다.
다시 길을 걸으면서 굶주림과 추위와 군경에 맞서던 빨치산들을 떠올렸다. 얼마나 배가 고팠을까, 얼마나 추웠을까, 얼마나 아팠을까! 누군가 우렁찬 목소리로 노래를 부르기 시작했다.
"나는 저 산만 보면 피가 끓는다
눈 쌓인 저 산만 보면
지금도 흐를 그 붉은 피
내 가슴 살아 솟는다."
양기환 이사가 부르는 박종화의 노래 '지리산2'였다. 빨치산들의 세가지 각오 이야기를 듣고는 마음이 짠 해진 모양이었다. 몇몇이 노래를 따라 부르기 시작했다.
"불덩이로 일어날 전사의 조국 사랑이
골 깊은 허리에도 울부짖는 가슴에도
덧없이 흐르는 산하…"
괜히 하늘을 올려다 보았다. 가을 초입의 지리산 하늘은 높고 푸르기만 했다. 뱀사골 계곡의 물은 그저 무심하게 흐를 뿐이었다.
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덧붙이는 글 | 글쓴이 박상주씨는 백기완재단 회원입니다.