"굶어 죽을, 얼어 죽을, 총 맞아 죽을 각오로..."

근현대사 역사탐방을 진행하고 있는 백기완노나메기재단이 지난해(2025년) ‘동학혁명 김개남 장군의 발자취를 찾아서’ 탐방에 이어 올해는 '지리산 빨치산의 흔적을 찾아서'(9.11~12) 역사 탐방을 다녀왔습니다. 지리산 기행문을 세 차례에 걸쳐 독자들께 전합니다.

큰사진보기 ▲지리산계곡 탁룡소로 가는 구름다리에서 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲사골 계곡 따라 해발 800미터 산장에 도착한 일행에게 건넨 시원한 수박 한 조각 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

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"여러분이 자리하고 있는 이 일대는 빨치산 역사의 현장입니다. 1949년 4월 9일 뱀사골 시작 지점인 반선마을에서 여수·순천 사건에 가담했던 홍순석과 김지회 등이 치열한 전투 끝에 최후를 맞았습니다. 1954년 2월 22일 반야봉 북사면에서 벌어진 전투에서는 박영발 등 전남도당 빨치산들이 전멸하다시피 했습니다."

큰사진보기 ▲지리산 뱀사골 와운마을의 수호신 천년송(천연기념물) ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

"산에 나는 까마귀야

시체 보고 우지 마라

몸은 비록 죽었으나

독립정신 살아 있다."

"부용산 오 리 길에

잔디만 푸르러 푸르러

솔밭 사이 사이로

회오리바람 타고

간다는 말 한 마디 없이

너는 가고 말았구나."

"빨치산 애창곡이었던 '부용산'을 세상에 전한 사람은 박헌영 아들인 원경 스님입니다. 어린 시절 스님이 지리산 빨치산들과 생활할 때 배운 노래를 세상에 전한 것이지요."

"여러분이 지금 들으신 '부용산'은 원경 스님의 육성입니다. 2012년 박헌영의 일생을 다룬 연극 '인생'이 만들어졌어요. 당시 출연 배우들이 연극 뒤풀이를 하는 자리에 원경 스님도 함께 했답니다. 그 자리에서 원경 스님이 '부용산'을 불렀어요. 그때 연극 연출자인 김민정씨가 녹음한 게 바로 이 겁니다."

"오늘 백기완 선생님이 좋아하시던 노래가 다 나왔네요. 백 선생님은 '부용산'과 '잠들지 않는 남도'와 '마른 잎 다시 살아나'를 좋아하셨습니다."

큰사진보기 ▲지리산 뱀사골 와운마을 산장에서 빨치산 노래 경연대회 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

"이쪽 길로 100미터 정도만 올라가면 계곡을 가로지르는 나무 다리가 나옵니다. 다리 건너 조금 더 올라가면 단심폭포가 있고 그 앞에 너른 바위가 있어요. 빨치산들은 처음 입산식을 할 때 세가지 각오를 밝히던 장소입니다. 바로 굶어 죽을 각오, 얼어 죽을 각오, 총 맞아 죽을 각오입니다."

"나는 저 산만 보면 피가 끓는다

눈 쌓인 저 산만 보면

지금도 흐를 그 붉은 피

내 가슴 살아 솟는다."

"불덩이로 일어날 전사의 조국 사랑이

골 깊은 허리에도 울부짖는 가슴에도

덧없이 흐르는 산하…"

덧붙이는 글 | 글쓴이 박상주씨는 백기완재단 회원입니다.