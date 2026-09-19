[포토 에세이] 인생의 가을을 살아가는 이들에게

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲참취가을꽃 참취 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲고려엉겅퀴묵나물을 곤드레라 한다. ⓒ 김민수 관련사진보기

AD

"부모님의 모습이 20년 뒤 우리의 모습인데, 20년 금방 가잖아."

"20년을 산다는 보장도 없고."

큰사진보기 ▲라벤다향기가 좋은 꽃 라벤다 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲달팽이천천히를 묵상하게 하는 달팽이 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲대상화(추명국)가을 문턱에 피어나는 꽃 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲배롱나무목백일홍이라고도 한다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙엽플라타너스의 낙엽 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲부들부들과 개망초 그리고 수크령 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲조롱박가을의 편린 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲감감이 익어가는 가을 ⓒ 김민수 관련사진보기

지난 16일 자 <한겨레>에 보도된 '노인이 노인을 돌보는 시대'라는 기사를 읽었습니다. 요지는 노인이 노인을 돌보는 시대일수록, 돌봄제공자를 위한 또 하나의 돌봄이 절실하다는 것입니다.나 역시 돌봄제공자로 살아가는 노인이고, 제 친구들은 베이비 붐 세대로(1963년 이전), 아직도 독립하지 못한 자식들도 있으며, 손주를 본 친구가 드문 현실입니다. 부모님들은 80대 후반에서 90세 초반으로 '보행 여부'에 따라 삶의 질이 현격하게 다릅니다.80대라도 보행 능력이 없으면 요양병원에서 간병인의 수발을 받으며 생활해야하고, 90대가 넘었어도 보행이 가능하면 그럭저럭 집에서 생활하는 데 큰 어려움이 없습니다.계절로 치면 돌봄제공자는 60대 중반이니 가을, 돌봄을 받는 분들은 80대 후반에서 90대 이니 인생의 늦가을일 겁니다.지난 주에는 친구들과 만나 세월의 빠름에 대한 이야기를 나눴습니다.이미 은퇴를 한 친구도 있고, 대부분 은퇴를 앞두고 있습니다. 인생의 가을인데 '꽃 피우는데만 열중하다가 열매가 없는 가을'을 맞이하고 있는 것은 아닌지 조바심이 납니다. 이 험한 세상에서 60년 넘게 살아왔으면, 잘 산 것이 아닌가 싶다가도, 인생의 늦가을을 살아갈 생각을 하면 답답합니다.인생이란 것이 마음만 가지고 살아지는 것이 아니라는 것은 이미 체득을 했는데, 이런저런 혜택을 누리며 인생의 늦가을을 살만한 여건을 마련한 겨를이 없었던 것입니다. 어느 정도 마련했다고 여겨지는 친구 조차도 불안해 합니다. 워낙, 시대가 불확실하고 정치 상황에 따라 예측할 수 없는 일들이 우후죽순처럼 삐죽거리고 올라오니 말입니다.인생을 어떻게 살아가야 지혜로운 삶을 사는 것인지에 대한 치열한 고민들도 했건만, 지혜로운 삶이라는 것도 이 자본주의 사회에서는 경제력이 뒷받침해주지 않으면 위태롭습니다. 보통 이상의 강단을 가지고 있어도 세상은 '그까짓 지혜 웃기지 마라"고 비웃을 때 웃어 넘겨버리지 못할 것 같습니다.다들 그렇겠지만, 나도 대충 살지는 않은 것 같은데, 변변치 않습니다. 변변치 않다는 것은 '인생의 늦가을'에 대한 대비가 영 불안하다는 것입니다. 그 준비를 하기 전에 노인이 되어버렸고, 또 우리의 부모님들은 초고령화 시대를 살아가며 당황스러워합니다.제가 아는 분 중에는 한 세기를 넘게 사신 분이 계십니다. 그 분이 매일 하는 기도는 "하나님, 저를 오늘 밤 데려가 주세요" 입니다. 하지만, 그 기도는 몇 년째 응답을 받지 않고 있습니다. 그 분은 "하나님이 나를 잊어버렸나봐요"라고 하십니다. 그 분의 일과는 별 것 없습니다. 요양 병원의 침대에 종일 누워 계시는 것이지요.사는 게 사는 게 아닌데, 죽는 것은 자신의 소관이 아닙니다. 연명 치료를 하지 않겠다는 의향서를 작성했지만, 어디서부터가 연명인지 아닌지도 모호합니다. 죽어도 슬프지 않고 차라리 홀가분할 나이인데, 의학기술의 발달 덕분에 족은 것과도 다르지 않는 삶을 지속해야 한다는 것, 그것이 잘 살고 있는 것인지 의문입니다.인생의 가을을 살아가는 이들에게 가을 풍경을 빙자해서 이렇게 살면 어떨까 하는 이야기를 하고 싶었는데, 푸념만 늘어놓습니다.하나는, 세상일에 지나친 관심을 두기보다 자기 삶을 돌아보며 어떤 열매를 맺고 있는지 고민했으면 좋겠습니다. '지나친'이라는 단어가 의미하는 바는 지나치지 않는 범위 내에서 세상 일에 관심을 가지면 좋겠다는 뜻입니다. 정치적인 이슈가 되었든, 어떤 것이든 간에 자신의 생각을 좀 내려놓으면 좋지 않을까 싶습니다. 자기의 생각이 곧 진리고 정의라는 그런 확신은 내려놓고, 내가 틀릴 수도 있다는 것을 받아들이면 좋겠습니다.또 하나는, 입은 조금만 열고, 지갑은 많이 열었으면 좋겠습니다. 지갑 이야기가 나오니 조금 불편하게 생각할 수도 있겠습니다만, 자본주의 사회에서 이 문제는 건강의 문제만큼이나 중요하다고 생각합니다. 노년의 삶이 불안해지는 근본적인 이유 두 가지를 꼽으라면, 저는 경제력과 건강의 문제를 꼽습니다. 돈을 펑펑 쓰자는 것이 아닙니다.이 문제는 온 사회가 힘을 모아서 해결해야 합니다. 지갑을 열고 싶어도 열 수 없는, 아예 지갑조차도 없는 분들의 삶을 이 사회가 어떻게 돌봐야 하는지, 이런 고민을 정치하시는 분들이 좀 진지하게 해주셨으면 좋겠습니다.사실, 노년이 되면 별 볼일 없습니다. 늙는다는 것에 이런저런 의미들을 많이 부여해도 '늙는다는 것은 슬픈 일'입니다. 그리고 아무리 황혼 빛이 아름답다고 해도 쓸쓸한 것이구요.시들시들 한 철의 끝자락을 잡고 있는 개망초처럼, 제 아무리 가을 빛에 빛나도 그저그런 수크령처럼, 열매가 익으면 여기저기 헤진 곳으로 삐져나오는 솜뭉치를 닮은 부들처럼, 그런 모습인 것이지요. 제 아무리 그 모습이 본래의 모습이라는 자부심을 가진들 그 것이 오월의 장미나 봄에 피어나는 봄꽃들처럼 예쁘진 않은 것이지요.그래서 이런 생각이 듭니다. 초라하고 별 볼일 없어도 누군가에게 조금이나마 쓸모 있는 그런 존재로 살아갈 수 있다면 좋겠다는 생각말입니다.조롱박이 익어갑니다만 여기저기 검게 타들어가 쓸만한 것이 없습니다. 그래도 그것이 박꽃이 피어나 맺은 최선일 것입니다.그리고 꼭 조롱박 바가지가 되지 않는다고 할지라도, 그 안에는 생명력을 가진 씨앗이 있을 것입니다. 못 생겼어도 그거면 되었습니다. 그것이 못생긴 조롱박의 쓸모겠지요.감이 익어갑니다. 노년의 삶에도 예쁜 구석도 있을 것입니다.얼마 전, <총,균,쇠>라는 책으로 유명한 제레드 다이아몬드가 89세의 나이임에도 불구하고 <리더는 언제 차이를 만들어내는가>라는 책을 출간했습니다. 그 나이가 되어서도 여전히 정신이 맑은 사람도 있고, 그 나이가 되기 전에 이미 총명함과는 거리가 먼 삶을 사는 이들도 있습니다.'어떻게 살면, 그 나이가 되어도 정신을 놓지 않고 살아갈까?' 이것이 요즘 저의 관심사입니다. 치매에 대한 불안감 때문입니다. 지난해 가을까지만 해도, 그냥 가을이 왔나 했습니다. 그런데 한 살 더 먹은 것 뿐인데, 가을이 슬프게 다가옵니다. 아마도 노인이 노인을 돌보는 상황이 되어 그런가 봅니다. 잘 늙어 잘 죽고 싶습니다. 그런데 어떻게 해야 그렇게 살지 잘 모르겠습니다. 내 생각대로 되지 않는 것을 너무 많이 겪다 보니 이런가 봅니다.