대통령 '파병 없다'에도, 종로 모인 시민들 "전투-비전투 구분 어려워"

큰사진보기 ▲미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동은 19일 오후 1시부터 서울 종로구청 입구 사거리에서 500여 명(1시 기준)의 시민들이 참여한 가운데 호르무즈 해협 파병 반대 집회를 열었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동은 19일 오후 1시부터 서울 종로구청 입구 사거리에서 500여 명(1시 기준)의 시민들이 참여한 가운데 호르무즈 해협 파병 반대 집회를 열었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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'파병은 없다'는 대통령 기자회견에도 시민 500여 명이 "전투병이든 비전투병이든 단 한 명도 안 된다"며 19일 종로 거리로 나섰다.미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동(아래 '파병반대 긴급행동')은 이날 오후 1시부터 서울 종로구청 입구 사거리에서 500여 명(1시 기준)의 시민들이 참여한 가운데 호르무즈 해협 파병 반대 집회를 열었다.이재명 대통령은 18일 기자회견에서 파병 반대 여론에 "전쟁에 관여 개입은 없다. 그런 형태의 파병이든 군 자산 파견이든 하지 않겠다"고 밝혔다. 그러면서도 이 대통령은 "이미 청해부대가 파견돼서 해적 등을 포함한 선박 수송로, 국민 안전 위협은 군이 대비하고 있다"며 "이를 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하고 있다는 건 사실"이라고 청해부대 임무 확대 가능성을 남겼다.파병반대 긴급행동은 "이재명 대통령이 직접 언급한 청해부대의 '임무 강화' 발언은 미국이 주도하는 다국적연합해군에 속해 있는 청해부대가 자칫 미국의 대 이란 침략 전재에 연루되는 것은 아닌지 의구심을 자아낸다"고 비판했다.이들은 "미국의 대이란전에 군을 파병하거나, 우회적 파병으로 이를 돕는 행위 역시 명백히 침략 전쟁에 가담하는 것으로 절대 용납될 수 없다"고 강조했다. 민주노총은 "미국에 의해 강요받는 파병을 막아낼 때까지 싸우겠다"며 이날 오후 7시부터 인근 광화문빌딩에서 1박 2일 투쟁을 예고했다.국회서 앞장서서 호르무즈 파병에 반대 목소리를 내온 김준형 조국혁신당 의원은 무대 위로 올라와 "최악의 경우 정부가 국회의 동의 없이 청해부대의 역할을 확대할 가능성이 있다"고 제기했다. 김 의원은 "대통령께서 파병 안 한다고 하면 국회는 (파병 반대) 결의안을 통과시켜야 하지 않겠나"라며 "청해부대를 비전투병으로 보낸다는 건 말이 안 된다"고 강조했다.집회에 모인 시민들은 미국의 침략으로 시작된 전쟁에 파병을 해서는 안 된다는 데 목소리를 높였다.종로구에 거주하는 오아무개(49)씨는 "대통령께서 전투 파병은 없다고 밝혔으나 사실 파병에 전투병과 비전투병을 구분하기는 어렵다"며 "'국민의 안전 보호 위한 최소한의 활동을 해야 한다'는 대통령의 말은 비전투병 형태의 파병을 이야기한 것"이라고 말했다.오씨는 "이란 전쟁은 이라크 전쟁과도 비교할 수 없는 일방적인 미국의 침략"이라며 "근본적으로 미국의 침략으로 시작된 정당하지 못한 전쟁에 전투 요원이 아니더라도 파병을 고려하는 것은 잘못됐다는 생각이 있어 (집회에) 힘을 보태기 위해 나왔다"라고 덧붙였다.창원에서 온 권지민(31)씨 또한 "'이미 청해부대가 파견돼 국민 안전 위협에 대비하고 있다'는 대통령의 기자회견은 명확하게 파병하지 않겠다는 말이 아니었다고 생각한다"면서 "명확한 답변을 받기 전까지 집회를 해야 한다고 본다. 근본적으로는 파병 반대를 넘어 전쟁 반대·미국 반대가 돼야 한다"고 밝혔다.'반전 목소리'를 전하기 위해 현장을 찾은 이들도 있었다. 경기도 수원에서 온 대학생 권아무개씨(24)는 집회를 찾은 이유에 대해 "한국군 파병에도 반대하지만 전쟁 자체에 반대하는 마음으로 왔다"며 "국가가 파병을 고려한다면 청년들을 먼저 보낼 텐데, 한 국가가 개인을 전쟁터에 보낼 수 있는 권력에 거부감을 갖고 있다"고 설명했다.팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동('팔레스타인 긴급행동') 또한 파병 저지에 목소리를 내며 파병 반대 집회를 찾았다. 뎡야핑 팔레스타인 긴급행동 활동가는 "이스라엘 대사관 인근에서 격주 토요일마다 집회를 갖고 있지만, 오늘은 이란 파병 저지에 힘을 모으고자 파병 반대 집회에 왔다"며 "미국의 이란 침략 전쟁에 한국군 파병을 저지하는 것 역시 팔레스타인 해방으로 가는 길 위에 있다"고 외쳤다.이태호 한반도평화행동 공동집행위원장은 "(대통령의 발언은) 대단히 중요한 역사적 의미가 있는 전진"이라며 "미국의 침략 전쟁에서 파병 요구에 대한민국 대통령이 한 번도 전쟁에 참여하거나 관여하지 않겠다고 말한 적이 없다"고 평했다. 그러면서도 이 위원장은 "그러나 청해부대 한 척이 우리 국민을 보호하기 위해 무엇을 할 수 있겠나. 미국이 원하는 지원 업무를 수행할 수밖에 없다"며 "이걸 '우리 이제 파병 안 하겠다'며 기다리시겠나"라고 물었다.이날 시민들은 종로 거리에서 행진을 시작해 미국 대사관을 지나 청와대 앞에서 마무리 집회를 열 계획이다.