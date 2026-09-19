아흔 어르신의 느린 수영, 불편함에서 존경으로

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큰사진보기 ▲수영장(AI생성이미지)연세 지긋한 어르신을 뵈면서 결국 훗날 내모습을 생각하게됬다. ⓒ 김희 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

수영을 시작한 지 이제 3년이 되어간다. 사실 말이 3년이지 실력은 여전히 왕초보다. 하지만 물에 몸을 띄워 팔을 젓고 자유 수영을 하는 것 만으로도 나는 내 자신이 무척 대견하다. 그만큼 물을 무서워하기 때문이다. 워낙 겁이 많다 보니 수영 강습을 신청할 용기조차 내지 못했다.그런 나를 보며 남편이 직접 가르쳐주겠다고 나섰다. 사실 가족에게 무언가를 배운다는 건 쉽지 않은 결정이다. 배우는 과정에서 자칫 서로의 감정이 상하는 경우를 주변에서 자주 봐온 터다. 수영을 시작하기 전부터 단단히 남편에게 일렀다. '절대, 빠르게 하라고 다그치면 안 돼. 난 진짜 물이 무서워. 물 속에서 눈도 못 뜨고 포기할 수 있어. 알았지?' 그렇게 거듭된 약속 끝에 배우기 시작한 수영은 당연히 아주 더딘 속도로 나아갔다.그러기를 3년째, 이제 수영장에 혼자 가 수영을 즐길 수 있을 용기가 생겼다. 아직도 입수하기 전에는 심호흡을 크게 하고 '천천히, 천천히, 내 속도대로 하자'라고 다짐을 한다. 짧지 않은 시간, 그렇게 나만의 속도로 천천히 간혹 동네 수영장을 찾는다. 낮 시간 수영장은 연세가 지긋하신 어르신들이 많이 찾아오신다. 퇴직을 한 나도 이제 나이가 적다고 할 수 없는데 수영장을 찾는 어르신들 앞에선 아직 팔팔한 청춘이다.같은 요일, 같은 시간대에 자주 마주치다 보니 따로 통성명하지 않아도 눈인사를 나누는 몇 분이 생겼다. 키오스크 발권 시간에 맞춰 줄을 서 있으면 대화의 주제는 대부분 건강과 관련된 이야기들이다. 꽤 오랫동안 수영을 하면서 인사를 나누어 온 어르신들은 며칠 안 보이던 분이 다시 나오기라도 하면 '그동안 왜 안 보였어?' '이제는 좀 괜찮아?' 하며 서로의 안부를 살뜰하게 챙기곤 한다. 나이 들어 자신의 건강을 돌보고, 서로의 크고 작은 건강 이상 신호를 내 일처럼 걱정하고 다정하게 이야기 나누는 모습을 보고 있으면 수영장이 아니라 꼭 정겨운 동네 사랑방에 와 있는 듯한 다정함이 느껴진다.평일 낮 수영장은 대체로 한산하고 조용해 같은 레인에서 수영하는 분들과는 암묵적인 규칙과 질서가 유지된다. 앞사람과 뒷사람의 간격을 맞추고 추월을 하거나 멈춰 서야 할 때 서로 배려하는 것은 수영장의 기본 에티켓이다. 그런데 유독 눈에 띄는 한 분이 계신다. 낮 시간대 자유 수영을 다니기 시작한 그날부터 내 눈에 들어온 어르신이다. 어르신이 레인에 들어서면 수영장의 규칙과 질서는 조금씩 깨지기 시작한다.어르신은 주변 시선에 아랑곳하지 않고 오직 본인의 속도로 앞으로 나간다. 워낙 느린 속도 탓에 어르신이 레인의 중간 정도에 갔을 때 출발해도 뒷사람이 매번 멈춰 서야 했다. 흐름이 끊기니 짜증 섞인 눈빛을 보내는 이들이 적지 않았다. 나 역시 처음에는 마음이 편치 않았다. '아니 기본 에티켓은 지키셔야지, 왜 저러실까, 예의가 없으시네' 하는 부정적인 생각이 들었던 게 사실이다. 뒷사람들이 줄줄이 멈춰 서고 일부는 다른 레인으로 이동하는 상황이 발생하기도 했다.그렇게 한동안 수영장에 갈 때마다 그분을 만났다. 그런데 한동안 불편하던 내 시선은 어느 순간부터 가만히 어르신을 관찰하고 있었다. 남들이 불편해하는 눈초리를 아시는지, 모르시는지 그저 당신이 쉴 수 있는 숨으로 호흡하며 당신만의 방식으로 팔을 저으며 물을 밀어내고 계신 거다. 어느 날 문득 수영하는 그 분의 뒷모습을 바라보며 내 마음속에는 두 가지 관점이 교차했다. 하나는 공공장소에서 예의 없는 아흔의 어르신, 또 다른 하나는 묵직한 연세에도 매일 느린 속도지만 운동으로 건강을 유지하기 위해 노력하는 삶의 태도를 갖춘 아흔의 어르신. 나는 기꺼이 후자의 시선을 선택하기로 했다.바로 어제(18일) 평일 낮시간, 어김없이 수영장 1레인에 그 어르신이 나타나셨다. 그런데 그날은 평소에 보지 못했던 20대 초반의 청년 한 명이 우리 레인에 함께 서 있었다. 어르신이 출발하고 청년이 따라가면서 멈추기를 서너 번, 몇 바퀴를 돌고 나서 청년과 내가 앞과 뒤로 서게 되었다. '저 어르신, 참 대단하지 않아요? 저 연세에 물속에서 저렇게 에너지를 쓰며 나아가는 게 쉽지 않은데. 참 존경스러워요.' 처음 보는 청년에게 슬며시 먼저 말을 건넸다. 청년의 멈춤이 혹여나 어르신에 대한 불편한 시선이 되지 않기를 바라는 마음이 불현듯 든 것이다. 그 말에 조금 멋쩍어하던 청년은 바로 내 말에 담긴 뜻을 알아채 주었다. 둘이 짧은 대화를 나누는 동안 어르신은 반대편에서 출발했고 나는 청년과 어르신이 중간쯤 올 때까지 조용히 바라보면서 미소 지을 수 있었다.수영장에서의 규칙과 에티켓도 물론 중요하다. 하지만 아흔의 어르신이 매일 수영장을 찾아 물속에 뛰어들어 당신만의 속도로 성실히 하루를 살아내시는 삶의 태도가 훨씬 더 존경스럽게 다가온 것은, 결국 그 어르신의 모습이 훗날 나의 모습일 수도 있기 때문이다. 나 역시 세월이 흐르면 기력이 약해지고 남들의 속도를 도저히 따라가지 못해 누군가에게는 불편한 시선의 대상이 될 것이다. 그때 나의 느린 속도를 타박하지 않고 멈춰 서서 기다려주는 다정한 시선을 만난다면 얼마나 감사할까. 어쩌면 내가 어르신의 속도를 불편해하지 않고 천천히 기다리는 것은 훗날 마주하게 될 나 자신에게 미리 건네는 배려일지도 모르겠다.