경기남부광역철도 국가계획 반영·신분당선 요금인하 촉구

큰사진보기 ▲결의대회결의대회에 참가한 부승찬의원과 성남·용인·수원·화성 등 4개 시의 시민연합 회원들과 관계자들 ⓒ 부승찬의원실 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부승찬결의대회에서 발언하는 부승찬 의원 ⓒ 부승찬 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲구호결의대회에서 구호를 외치는 부승찬 의원과 참가자들 ⓒ 부승찬 의원실 제공 관련사진보기

수도권 남부의 만성적인 교통난 해소와 주민들의 가계부담을 가중시키는 과도한 교통비 문제 해소를 위해 정치권과 지역 시민사회가 목소리를 모으고 있다.부승찬 더불어민주당 의원(용인병)은 성남·용인·수원·화성 4개 시 시민연합 회원들과 함께 18일 수지구청역 사거리에서 '경기남부광역철도 제5차 국가철도망 반영 촉구·신분당선 요금인하 공동 결의대회'를 개최했다.이날 현장에는 성남·용인·수원·화성 등 4개 시의 시민연합 회원들을 비롯해 지역 주민 30여 명이 자리를 함께했으며, 김용찬·이건한·서인하 경기도의원과 장정순·이교우·서정일 용인특례시의원 등 지방의원들도 동참해 목소리를 보탰다. 참석자들은 '경기남부광역철도', '신분당선 요금인하', '30만 수지구민 숙원' 등이 적힌 피켓을 높이 들고 구호를 외치며 정부의 조속한 결단을 촉구했다.경기남부광역철도 사업은 서울 지하철 2·9호선 종합운동장역을 출발해 수서, 성남 판교, 용인 신봉·성복, 수원 광교를 거쳐 화성 봉담까지 이어지는 총연장 50.7㎞ 규모의 핵심 광역철도 구상이다. 성남·용인·수원·화성 4개 시가 공동으로 발주했던 사전타당성조사 결과, 비용 대비 편익(B/C) 값이 1.2로 분석되는 등 경제성을 인정받았으며, 개통 시 약 138만 명에 달하는 주민들이 직접적인 수혜를 입을 것으로 추산되고 있다. 시민연합은 경기남부광역철도가 수도권 남부의 교통 혼잡을 해소하고 지역 내 첨단산업 경쟁력을 높이는 데 필요한 사업이라고 주장하고 있다.그러나 해당 노선은 경기도가 국토교통부에 건의한 우선순위 3개 사업에 포함되지 못하면서 일각에서 우려의 목소리가 제기되기도 했다. 4개 시 시민연합은 공동 결의문을 통해 "경기남부 420만 시민의 기본적인 이동권을 보장하기 위해서는 경기남부광역철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영되어야 한다"고 강조했다.철도망 확충 요구와 함께 지역 주민들의 시급한 민생 현안으로 꼽히는 신분당선 요금 인하 문제도 도마 위에 올랐다. 수지 지역 주민들은 신분당선을 주요 출퇴근 수단으로 이용하고 있으나, 서울을 오갈 때 발생하는 왕복 교통비가 1만 원에 육박해 가계에 큰 부담으로 작용해왔다는 지적이 끊이지 않았다.부승찬 의원은 신분당선 요금 인하 방안 마련을 위한 연구용역 예산을 2025년 정부 예산에 반영했다. 현재 국토교통부 산하 한국교통연구원 민자철도관리지원센터에서는 운임체계, 이용 수요, 민간사업 구조 및 회계·법률적 문제 등을 면밀히 검토하는 연구용역을 진행하고 있다. 부 의원은 지난 7월 국토교통부 철도국장으로부터 용역 중간보고를 받은 자리에서, 최종 결과를 바탕으로 내년 상반기부터 사업자와의 본격적인 요금 인하 협의에 착수하겠다는 계획을 확인한 바 있다.부승찬 의원은 이번 결의대회에서 "경기남부광역철도가 국가철도망에 최종 반영되고, 신분당선 요금이 실질적으로 인하되는 그날까지 국회 국토교통위원으로서 모든 추진 과정을 철저하게 챙기겠다"고 목소리를 높였다. 실제로 부 의원은 지난 16일 홍지선 국토교통부 장관 후보자 인사청문회에서도 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 요구했다.이날 결의대회가 마무리된 직후, 의원들과 시민연합 관계자들은 퇴근길 발걸음을 재촉하는 시민들을 상대로 직접 홍보물을 나눠주며 경기남부광역철도 반영과 신분당선 요금 인하를 촉구하는 서명운동 동참을 적극 독려했다. 관계자에 따르면, 이번 서명운동에는 행사가 진행된 18일 기준 총 1만 5,925명의 시민이 참여했다.제5차 국가철도망 구축계획은 현재 최종 확정을 앞두고 있으며, 신분당선 요금 인하 연구용역 결과도 향후 요금 협의에 영향을 미칠 전망이다.