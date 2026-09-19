울산시, '헤비듀티 AI'와 AX 연계 추진... 김상욱의 '큰 그림'

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 이번주 울산시 AI혁신산업실의 내년도 주요업무보고에서 헤비듀티 AI(Heavy-Duty AI)와 울산 산업 대전환(AX)의 연계에 대해 발언하고 있다. ⓒ 울산시청tv 갈무리 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 '헤비듀티 AI'(Heavy-Duty AI)와 울산 산업 대전환(AX)의 연계 검토에 착수했다.'헤비듀티 AI'는 모바일 앱이나 사무용 챗봇과 같은 일반 소프트웨어 AI(인공지능)와는 달리 조선, 자동차, 석유화학 등 중후장대 장치산업 현장의 물리적 장비와 생산 공정을 직접 통제하고 최적화하는 산업 특화형 AI로 '베테랑 엔지니어'로 정의할 수 있다.헤비듀티 AI의 핵심 기술 메커니즘과 3대 기대 효과는 ▲ 중대재해 감축 및 안전한 작업 환경 조성 ▲ 고부가가치 청년 일자리 창출 ▲ 지역 주력산업의 경쟁력 유지 등이다. HD현대중공업과 현대자동차, 에쓰오일 등 세계적 규모의 울산지역 기업의 산업 대전환과 연계되면 지역 발전에 큰 도움이 될 전망이다.앞서 김상욱 시장은 울산시가 굴뚝 공장산업 중심의 제조 기반에 AI를 접목하는 AX(인공지능 전환)를 통해 전통 산업도시 울산을 글로벌 AI 실증 거점단지로 탈바꿈하는 울산개조 전략을 추진하고 있다. 따라서 헤비듀티 AI는 김상욱 시장의 울산 산업 대전환의 빅피쳐 연계 구조와 궤를 같이한다는 분석이다.김상욱 시장은 지난 16일 울산시 AI혁신산업실의 내년도 주요업무보고에서 신민식 울산시 경제부시장과 박순철 AI혁신산업실장의 보고를 받고 "방향성에 완전히 부합해서 매우 반갑고 중요한 건 이걸 실천 과제로 잘 만들어가는 것"이라고 말했다.이어 "지금 헤비듀티 AI 사업은 전국 광역단체 중에 우리 울산만 개념을 정립해서 추진하고 있다. 혁신산업실에서 테마를 정확하게 잘 잡았다"며 "12월까지 용역 결과가 나오는데, 시민들께서도 이해하고 동의하고 함께해 주실 수 있어야 또다시 사업 추진할 동력이 생긴다"고 강조했다.그러면서 "헤비듀티 AI는 현대중공업 쪽과도 접촉을 하고 있다"며 "추정 사업비는 3조 원으로 울산시가 했던 어떤 사업보다도 크다"고 덧붙였다.헤비듀티 AI는 고열, 고압, 대형 설비가 가동되는 공장 내에서 기계의 이상 징후를 감지하고 작업을 제어하는 '베테랑 엔지니어'로 정의할 수 있다.선박 블록 용접의 정밀도 자동 제어, 자동차 조립 공정의 결함 실시간 탐지, 석유화학 플랜트 배관의 균열 및 가스 누출 사전 감지, 자율운항 선박 건조, 완전 자동화 스마트 야드 구축, AI 기반 예지보전(설비 이상 사전 예측), 탄소 배출 자동 제어 등의 역할을 수행한다.우선, 조선소 밀폐 격실 용접이나 석유화학 플랜트 플레어스택 점검에 AI 제어 특수 로봇을 투입하여 질식 및 추락 위험을 원천 차단한다. 또한, 배관 미세 균열, 유독가스 누출, 압력 용기 과열 징후를 작업자가 인지하기 전에 AI가 사전 감지하여 설비를 강제 셧다운(비상 정지)합니다. 크레인 및 중장비 반경 내 작업자 위치를 밀리초 단위로 추적하여 안전거리 침범 시 자동 감속 및 정지한다.약 3조 원 규모의 헤비듀티 AI 산업 AX 실증단지 구축은 R&D 타당성 검증 사전준비 등을 거쳐 2029년부터 본격 추진될 예정이다.김상욱 시장은 "시민들이 가장 먼저 체감할 수 있는 변화로, 중대재해 감축 및 안전한 일터 조성을 위해 고위험 유해 공정에 AI 제어 장비를 투입하여 현장 작업자의 산업재해 위험을 최소화할 것"이라며 "또한, 이 사업은 고부가가치 청년 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 예상된다"고 말했다.이어 "단순 노무 중심에서 AI 모델 운영, 제조 데이터 분석, 소프트웨어 유지보수 등 고숙련 기술 일자리 창출을 통해 수도권 유출 없는 지역 청년 IT 일자리 확보는 물론, 지역 주력 산업의 경쟁력 방어 및 향상에 기여할 것"이라고 덧붙였다.그러면서 "이를 통해 울산시의 인구 감소 문제 해결과 글로벌 탄소 규제 환경 속에서 생산성 향상을 도모하고, 주력 기업의 생산 거점 이탈을 방지하여 울산시의 경제 발전을 견인할 수 있는 특화형 AI 생태계를 구축할 것"이라고 밝혔다.