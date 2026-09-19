서울시립대 재학생들 "호르무즈 파병 강요 미국 규탄한다"

큰사진보기 ▲'호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 서울시립대학교 긴급행동'이 진행됐다. ⓒ 김수형 관련사진보기

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서울시립대 사회참여모임 '시대유감'과 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회 서울시립대지부'가 호르무즈 해협 파병과 미국의 파병 압박에 반대하는 긴급행동을 진행했다.이들은 18일 오후 1시, 서울시립대학교 정문에서 "파병 강요 국제깡패 트럼프를 규탄한다", "침략전쟁 파병 압박 미국을 규탄한다" 등의 구호를 외친 뒤 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 서울시립대학교 긴급행동 기자회견'을 시작했다.첫 번째 발언자로 나선 서울시립대 새내기 하명진 학생은 "올해 2월부터 끈질기게 이어진 미국과 이란의 전쟁은 미국의 이란 여자 초등학교 폭격이라는 끔찍한 일로 시작된 전쟁이었다. 연이어 병원을 폭격하기도 하는 비상식적인 일이 벌어진 침략전쟁이었다"라며 "이런 침략전쟁을 두고 미국이 계속해서 우리나라에 파병을 요구하는 것 그 자체가 문제다. 미국의 부당한 강요에 못 이겨 파병을 하게 되면 그대로 참전을 선언하는 것이며, 미국과 함께 나란히 '침략국의 반열'에 오르는 일이다. 말 그대로 국제사회에서의 낙인"이라고 지적했다.기자회견 두 번째 발언을 맡은 서울시립대 수학과 24학번 안호진 학우는 "현재 제 고향 친구, 동기들 그리고 쌍둥이 형제까지 모두 군대에 가 있다. 제 주변인들뿐만 아니라 누군가의 선배, 후배, 친구 혹은 연인 모두 파병의 당사자다. 수많은 청년들의 목숨이 걸린 파병으로 우리나라가 얻을 수 있는 건 고작 '전범국'이라는 수치스러운 꼬리표뿐이기에 절박한 심정으로 이 자리에 섰다"라며 "국민의 생명과 안전은 나라의 가장 큰 국익이다. 미국의 강요에 의해 남의 나라 전장에서 꽃다운 우리 청년들의 목숨을 잃을 수 없다. 청년의 죽음을 강요하는 미국을 규탄한다"고 말했다.또한 "역사를 보면 우리 청년 대학생들이 나서서 바뀌지 않은 역사가 없다. 독립운동, 4·19, 5·18, 그리고 지난 두 번의 대통령 탄핵 촛불까지 나라가 위기에 처한 순간에 항상 청년들이 앞장서 왔다. 이번에도 미국의 계속된 주권 침해와 파병 강요 행태를 막아내고 진정한 자주와 평화의 새 시대를 청년들이 안아올 것"이라는 결의를 밝혔다.이후 서울시립대학교 긴급행동의 호소문 낭독이 이어졌다.기자회견 마지막 순서로는 트럼프 미국 대통령의 파병 요구를 거부하는 의미로 트럼프의 발언들이 적힌 팻말 위에 '거부'라고 쓴 팻말을 붙이는 상징의식이 진행됐다.사회자는 기자회견의 마무리 시간에 "우리 대학생들은 미국이 자행한 명백한 침략전쟁인 호르무즈 해협 파병에 반대한다. 우리 대학생들은 계속해서 미국의 부당한 파병 압박과 주권 침해 행태를 단호히 거부하고 끝까지 싸워 나가겠다"고 결의를 밝혔다.한편, '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회' 소속 대학생들은 지난 3일 정부가 호르무즈 파병을 검토하고 있다는 보도가 나온 직후 미국의 파병 압박을 거부하고 파병을 막아 나서기 위한 대자보, 1인 시위, 서명운동 등의 활동을 전국 여러 대학 지부에서 활발히 진행해 오고 있다.