일제가 조선인 주머니를 노린 집요한 수탈법

일제 강점기가 우리 민족에게 남긴 고통과 상처는 측량하기 힘들 정도로 거대합니다. 일제는 한반도를 군사적으로 점령하기 이전부터 환 투기, 시세 조작, 화폐 위조 등 다양한 방법으로 조선 경제를 무너뜨리기 위한 계략을 펼쳤으며, 대한제국의 금융 주권을 빼앗아 일본에 복속시키려 했습니다. 이글은 일제의 한반도 침략사를 화폐의 관점에서 재해석한 것으로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 계획입니다.

큰사진보기 ▲쇼와 20년(1945년) 2월에 발행된 전시저축채권액면가 15원까지 채권으로, 50%를 할증해서 돌려주는 방식이다. ⓒ 근현대사아카이브 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조선총독부 체신국에서 발행한 보험증서좌측 하단에 교부일자 및 체신국장 직인이 날인되어 있다. ⓒ 국립중앙박물관 e뮤지엄 관련사진보기

큰사진보기 ▲동양척식주식회사 경성 본점 전경토지조사사업을 통해 막대한 토지를 몰수, 소유하게 된다. ⓒ 국사편찬위원회 우리역사넷 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

중일전쟁(1937년)에 이어 태평양 전쟁(1941년)이 발발하자 일제는 전쟁 자금 조달과 군수 산업 지원에 금융 역량을 총동원했다. 본토에 '전시금융금고'를 설치(1942년)하고, 조선은행과 조선식산은행이 업무를 대리하는 체계를 구축했다. 전시금융금고는 조선에 진출한 군수회사에 거액의 자금을 대출했다. 전쟁 수행을 위한 이른바 전시금융체제가 작동되기 시작한 것이다.총독부는 '조선국민저축조합령(1941년)'을 발동해 조선인을 상대로 전시채권을 강매했다. 급료를 지급하기 전에 일정 액수를 원천 공제했고, 도·시·군·읍·면 단위로 목표액을 할당했다. 불응하는 조선인들은 생필품 배급을 중단하는 등 가혹한 탄압이 이어졌다. 이렇게 각출한 돈은 모두 전쟁 물자를 동원하는 데 투입됐다. 조선 민중을 상대로 전쟁 수행 자금을 수탈한 것이다.'할증금부 전시저축채권'의 액면가는 1원, 3원, 5원, 7원 50전, 10원, 15원, 20원 등 소액권 위주로 발행됐다. 소득 수준에 상관없이 다양한 계층의 구매를 유인하기 위해 촘촘하게 설계한 것이다. 할증금부(割增金附)란 채권 만기가 되어 상환할 때, 액면가보다 비싼 가격으로 지불한다는 뜻이다. 사행심을 자극하기 위해 추첨을 통해 당첨금을 지급하는 복권 방식도 결합했다.일제가 조선인에게 강매한 채권 총액이 정확히 얼마인지는 알 수 없다. 1942년부터 총 19회차에 걸쳐 발행된 저축채권은 해방 후 모두 휴지 조각이 되었다. 일본 정부와 채권 발행처인 일본은행들은 한국인 채권 소지자 상환을 거부했다. 1965년에 체결된 한일청구권협정에도 전시저축채권과 간이보험 등 총독부의 강매에 따른 피해 청구권은 보상 대상에서 제외됐다,간이보험(簡易保險)이란 일제가 1929년에 도입한 관영(官營) 생명보험이다. 총독부는 중산층과 서민에게 간이보험을 팔아 재정을 충당하려 했다. 모집을 늘리기 위해 체신국 산하 우체국 직원에게 건수를 할당해 마구잡이식으로 판매를 종용했고, 전시채권과 마찬가지로 급여에서 보험료를 원천 징수하는 방법을 동원하는 등 보험 가입을 강권했다.판매된 보험상품은 종신보험, 양로보험, 소아보험의 3종류다. 종신보험은 피보험자가 사망했을 때 보험금을 지급하는 상품이고, 양로보험은 만기까지 살아 있거나 만기 전에 사망해도 보험금을 지급하는 생사 혼합형 보험이다. 소아보험은 어린이를 피보험자로 한 상품으로, 만기 시점에 보험금을 수령할 수 있도록 설계된 상품이다. 이 중 가장 많이 팔린 상품은 양로보험이다.해방 당시, 간이보험에 가입한 조선인 수는 총인구의 약 절반(47.2%)에 이른 것으로 확인된다. 패망 후 체신국은 아무런 조치 없이 철수했고, 보험증서는 휴지 조각이 되었다. 국권 회복 후 '대일민간청구권보상에 관한 법률'이 제정(1974년)되었으나, 신고 기간(10개월)이 짧은 데다가 물가 상승을 고려하지 않은 턱없이 낮은 금액으로 보상이 이루어지는 등 많은 문제를 안고 있었다.일제는 조선의 경제적 자립을 막고 본국의 이익을 극대화하기 위해 약탈적 금융을 일삼았고, 조선인들은 이 틀 안에서 억압과 차별을 받으며 살았다. 조선인 기업이나 자영업자는 제도권 금융기관에서 돈을 빌리기가 어려워 만성적인 자금난에 시달렸고, 기층 민중들은 비싼 이자를 감내하고라도 생계를 위해 고리대금업자에게 손을 내밀 수밖에 없었다.일제 강점기에 한반도에서 활약했던 고리대금업자 중 최악은 동양척식주식회사(아래 동척)다. 척식(拓殖)이란 터전을 넓혀 사람을 살게 한다는 뜻이다. '근면하고 전문성 있는 농민을 육성해 식산 산업에 이바지하게 한다'라는 근사한 목표를 표방하고 있었지만, 동척은 조선의 토지와 자원을 수탈하고 일본인 농민을 이주시킬 목적으로 설립(1908년)된 기관이다.동척은 조선 농민들에게 땅이나 집을 담보로 잡고 돈이나 양곡을 빌려줬다. 보릿고개 등 궁핍한 시기에 돈을 빌려줄 때는 20%의 이자를 매겼다. 흉년이 들어 농민들이 대출금을 제때 갚지 못하면 담보로 잡은 집과 땅을 압류했다. 토지를 빼앗긴 농민은 소작농으로 전락했고, 동척은 소작농에게 50%가 넘는 살인적인 소작료를 부과했다. 소작료를 제때 내지 못하면, 연체 이자를 물리거나 소작권을 박탈했다.한편 일본에서 건너온 농업 이민자들에게는 저리로 돈을 빌려줬다. 일본인들은 이 자금을 활용해 조선 농민들을 대상으로 비싼 이자를 받고 사채를 놓았다. 농민들이 돈을 갚지 못하면 일본인이 그 땅을 매수했다. 동척은 조선 농업의 근대화를 촉진하는 기구가 아니라 조선의 자원을 약탈하고 조선 농민의 토지를 빼앗기 위해 활동하는 고리대금업자였다.소작농들은 소출의 절반이 넘는 소작료에 더해 비료 대금, 수리 조합비, 세금까지 부담해야 했기 때문에 춘궁기가 닥치면 풀뿌리나 나무껍질로 연명하는 이들이 부지기수였다. 더 이상 생계를 유지하기 어려웠던 농민들은 산으로 들어가 화전민이 되거나, 경성 등 도심에서 막노동으로 연명하거나, 만주나 연해주 등지를 떠도는 유랑민 신세가 되었다.