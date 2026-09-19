'후보직 사퇴'한 김승원 "검찰 개혁 필요성 입증"

큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자가 지난 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김승원 법무부 장관 후보자가 19일 자진 사퇴했다. 지명된 지 20일 만이다.김 후보자는 이날 오전 11시 국회 소통관에서 연 긴급 기자회견에서 "깊은 고민 끝에 법무부장관 후보자직을 내려놓겠다"며 "국민 눈높이에 미치지 못했음을 무겁게 받아들이며 부족함을 깊이 성찰하겠다"고 밝혔다.김 후보자는 "대통령 기자회견을 보면서 결심을 굳혔다"고 사퇴 이유를 들었다. 이재명 대통령은 18일 기자회견에서 김 후보자 임명을 두고 "최종 결론을 내지 못했다"며 "최선의 인선을 했다고 생각하지만 국민의 검증 과정에서 여러 논란이 발생하고 있다"고 한발 물러섰다.더불어민주당이 17일 국회 법제사법위원회서 김 후보자 청문 보고서를 단독으로 채택하며 김 후보자의 임명을 강행하려 했지만, 대통령 기자회견을 보고 마음을 굳힌 듯 보인다. 김 후보자는 "국민의 삶과 정부의 성공이 우선"이라며 "민생을 살피고 개혁을 완수해야 할 정부에 작은 부담을 더해서는 안 된다고 생각했다"고 밝혔다.기자회견을 마친 김 후보자는 '사퇴 결심 전에 청와대와의 사전 교류가 있었는지', '당 지도부와 논의가 됐는지' 등을 묻는 취재진의 질문에 "대통령님께 누가 되는 것이 가장 마음 아팠다", "입장문 발표로 갈음하겠다"는 말 외 대부분의 질문에 침묵한 채 떠났다.김 후보자는 "법무부장관이 되어 민주주의를 지키고, 특권 없는 공정한 법 집행으로 사회적 약자를 보호하며, 국민의 안전한 일상을 뒷받침하고 싶었다"며 "새로운 형사사법체계를 안정적으로 정착시키고 싶었다"고 말했다.그러면서도 "지금 내려놓아도 진실은 포기하지 않겠다"며 검찰 개혁의 의지를 내보였다. 그는 "윤석열·한동훈 정치검찰의 표적수사와 한동훈의 수사기밀 불법 유출, 짜깁기 사태의 전모를 끝까지 밝히겠다"며 "미완의 검찰개혁, 반드시 완수하겠다. 이번 일이야말로 검찰개혁의 필요성을 국민들께 입증한 사례라 생각한다"고 밝혔다.김 후보자는 "이번 일로 상처받으셨을 장애인과 가족들, 돌봄 현장에서 헌신해 온 분들과 저와 인연을 맺으셨던 모든 분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 전했다. 이어 "'아니면 말고' 식의 의혹 제기로 발달장애인과 가족분들, 헌신하는 종사자 분들이 받으신 상처가 꼭 치유되도록 노력하겠다"고 전했다.앞서 15일 열린 인사청문회에서 국민의힘은 김 후보자 배우자가 원장으로 있는 한국아동발달사회적협동조합을 두고 '가족 특혜 의혹'을 제기하기도 했다. 이에 김 후보자는 "우리 아내도 힘이 없거나 죽게 되면 (발달장애) 아이들 믿고 맡길만한 사람을 저희 아들에게 그 일을 맡겼다고 하더라"며 울먹이기도 했다.청와대는 김 후보자의 기자회견 이후 수석대변인을 통해 "청와대는 김승원 법무부 장관 후보자의 결정을 존중한다"며 "국정의 부담을 줄이고자 후보자가 결정한 것으로 이해한다"고 밝혔다.한동훈 무소속 의원은 그간 김 후보자의 소위 '신약 청탁 의혹'을 두고 온오프라인을 가리지 않고 거친 공세를 이어갔다. 한 의원은 김 후보자의 사퇴 직후 페이스북에 "국민의 승리"라며 "이재명 민주당이 오빠독약로비를 '볼수록 잘한 인사'라며 총력으로 결사 옹호했지만, 국민이 이겼다"고 밝혔다.