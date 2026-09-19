"봄인 줄 알고 나왔다가..."

큰사진보기 ▲벚나무가을에 핀 벚꽃 ⓒ 김일호 관련사진보기

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국가표준식물목록에서 '벚나무'를 검색하면 등록된 종류만 총 192건에 달한다. 이 가운데는 봄에 약 70%의 꽃을 피우고 나머지 30%는 가을에 피우는 특이한 품종인 '춘추벚나무'도 포함되어 있다.하지만 최근 전남광주통합특별시 무안군 '물맞이치유의숲'에서 발견된 벚꽃은 이처럼 가을에 피는 품종이 아니다. 본래 따뜻한 봄날에만 꽃망울을 터뜨려야 할 일반 벚나무가 계절을 잊은 채 분홍빛 꽃을 틔워 방문객들의 시선을 사로잡고 있다.가을바람이 불어오는 향기맞이길 한편에 앙상해진 나뭇가지 사이로 수줍게 고개를 내민 벚꽃은 이색적인 풍경을 자아낸다. 벚꽃은 짙은 초록색 나뭇잎과 나뭇가지 사이에서 연분홍빛과 흰색의 자태를 내뿜으며 관람객들의 호기심을 자극하지만, 전문가들은 꽃 뒤에 숨겨진 기후 위기의 경고음에 주목하고 있다.이처럼 봄 벚나무가 가을에 꽃을 피우는 현상은 최근 심화하고 있는 이상기후의 영향이 크다. 전문가들은 여러 가능성을 제시한다.첫째, 여름에서 가을로 넘어가는 시기 기온이 급격히 변하면서 나무가 '봄이 찾아왔다'라고 생체 시각을 착각했을 가능성이다. 둘째, 이상 고온, 가뭄 등으로 나뭇잎이 일찍 떨어진 상태에서 따뜻한 기온과 충분한 수분이 더해지면 휴면 상태에 있던 꽃눈이 깨어나 다시 꽃을 피우는, 이른바 '불시착 개화' 현상이 일어난다. 마지막으로 잦은 기후 변화로 인해 나무가 극심한 생태적 스트레스를 받으면서 내부의 생체 시계가 어긋난 점도 원인으로 꼽힌다.계절의 흐름을 일정하게 유지해 주던 자연의 질서가 깨지면서 식물들조차 혼란을 겪고 있다. 가을에 피어난 벚꽃은 보기에는 희귀하고 아름다운 볼거리일지 몰라도, 사실 자연이 우리에게 보내는 비상 신호일지도 모른다.이번 가을, 무안 '물맞이치유의숲'을 찾아 때아닌 벚꽃을 관람하는 즐거움과 함께, 점차 일상으로 다가오는 기후 변화의 엄중함을 다시 한번 되새겨볼 필요가 있다.