큰사진보기 ▲임경업 장군 학술대회 종합토론 모습<역사적 기록과 소설을 통해 본 임경업 장군> 학술대회가 지난 18일 충주 유네스코 국제무예센터 국제회의장에서 높은 관심 속에 진행됐다. ⓒ 김천수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충민공 임경업 장군 학술대회 성료<역사적 기록과 소설을 통해 본 임경업 장군> 학술대회가 충주 유네스코 국제무예센터 국제회의장에서 전문가와 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 지난 18일 개최됐다. 사진은 전문가들과 중심고을연구원 관계자들의 기념 촬영 모습. ⓒ 김천수 관련사진보기

조선시대 충(忠)과 의(義)로 이름을 날린 충민공 임경업 장군에 대한 학술대회가 18일 성황리에 진행됐다.이날 오후 충주 유네스코 국제무예센터 국제회의장에서 개최된 <역사적 기록과 소설을 통해 본 임경업 장군> 학술대회에는 전문가들과 일반인 등 100여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.발표된 주제는 ▲ 임경업 서사의 전변 양상 연구(노연서) ▲ 임경업전의 특징들(이복규) ▲ 임경업전의 주인공 형상과 이데올로기(권혁래)다. 숙명여대 강사인 노연서 박사는 임 장군에 대한 역사 기록을 살펴보고 그것이 어떻게 소설로 바뀌었는지(전변·轉變)를 상세히 살폈다. 이복규 서경대 명예교수는 포괄적인 시각에서 '임경업전'의 특징들을 설명하고, 권혁래 용인대 교수는 임경업 인물의 형상과 이데올로기에 주목했다.권순긍 세명대 명예교수가 좌장을 맡은 각 주제에 대한 토론에는 이효숙 건국대 교수, 정재윤 한국학중앙연구원 연구교수가 참여했다. 또한 객석과의 질의 응답까지 이어지면 학술대회는 4시간 가까이 열렸다.이번 행사를 이끈 이상기 박사(중심고을연구원장)는 "지난 3월부터 준비했다"며 "충민공 임경업 장군의 동시대적 위상과 사후 민중에게 수용되는 변화 양상을 이해할 수 있는 계기가 된 것 같아 다행이다"라고 의미를 부여했다.그는 "임 장군은 살아 있을 때 의로운 사람으로 나라에 충성했다"며 "사후에는 정치가와 학자들에 의해 선양되고 민중에게 추앙을 받았기에 소설의 주인공으로, 신상의 대상으로 지금까지 회자되고 있다"고 밝혔다.임경업(1594~1646)은 병자호란을 전후해 활약한 장군으로 명·청 교체기에 충과 의리로 명성을 얻었다. 이미 18세 후반 그의 충의를 알리기 위한 소설은 인기가 높았다. 관련 작품으로는 이선의 임장군전, 송시열의 임장군경업전과 정조 때는 '임경업실기(林慶業實記)'도 출간됐다. 또한 임 장군의 죽음을 안타까워하는 소설 '임장군전'도 있다.한편, 충북 충주시 단월동에는 임경업 장군을 기리는 사당 충렬사와 유물전시관이 있다. 이곳에는 임 장군 유상(遺像)과 그의 연보, 편액 진본, 비문 탁본, 유필, 추련도(秋蓮刀), 교지, 고지도, 목판 등이 있다.