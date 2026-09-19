"안경 좀 벗어보시죠" 호주 카지노 입구에서 벌어지는 일

호주에서 20년째 셰프로 살아가는 이민자입니다. 낯선 땅에서 꿈을 불 위에 올려놓고 하루하루를 익혀 왔습니다. 현재는 Gold Coast 6성급 호텔에서 근무하며, 세계 각국의 손님을 맞이하고 한 접시에 저의 시간과 철학을 담아냅니다. 낯선 땅에서 시작된 작은 불씨가 누군가의 기억 속 온기로 남기를 바라며, 오늘도 조용히 글을 쓰고, 불을 지핍니다.