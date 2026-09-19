인사시스템 재점검, 장관 검증 넘어 공공기관까지 가야

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이재명 대통령이 18일 기자회견에서 인사시스템을 다시 점검하겠다고 했다. 최근 장관 후보자들을 둘러싸고 논란이 이어진 데 대해 "그러한 점에까지 대비하고 준비하지 못한 우리의 잘못"이라고 인정했다. 김승원 법무부 장관 후보자의 임명 여부에 대해서도 국민의 눈높이를 고려해 신중하게 결정하겠다고 했다.인사는 대통령에게도 어려운 일일 것이다. 아무리 검증해도 미처 확인하지 못한 문제가 뒤늦게 나올 수 있다. 그러나 인사가 어렵다는 사실이 잘못된 인사를 반복해도 된다는 이유가 될 수는 없다. 대통령이 직접 인사시스템을 재점검하겠다고 한 만큼 이번에는 그 범위를 좀 더 넓게 봤으면 한다.장관 후보자 검증만의 문제가 아니기 때문이다. 정부가 임명하거나 인선에 깊이 관여하는 공공기관장 자리가 수없이 많다. 대부분 장관처럼 국회 인사청문회를 거치지도 않는다. 국민의 관심도 상대적으로 적다. 하지만 어떤 기관은 수조 원, 수십조 원의 자산과 기금을 운용하고 국민의 노후와 복지, 안전과 산업에 직접 영향을 미친다.그런데 공공기관장 공모가 시작되면 익숙한 절차가 되풀이된다. 공고를 내고 지원자를 모집한다. 서류와 면접을 거쳐 복수의 후보를 추천하고, 경우에 따라 상당한 인사검증도 한다. 몇 달이 걸리기도 한다.여기서 한 가지 질문이 생긴다. 공개모집은 왜 하는가.실제로 가장 적합한 사람을 찾기 위해서라면 지원자의 출신과 인맥을 넘어 경력과 능력, 기관에 대한 이해와 개혁 의지를 비교해야 한다. 그런데 마지막 단계에서 특정 부처 출신이나 정치권과 가까운 사람이 반복해서 선택된다면 공개모집의 의미를 묻지 않을 수 없다. 특히 중앙부처의 고위관료가 퇴직한 뒤 자신이 관할하거나 밀접하게 관계했던 공공기관이나 유관기관의 책임자로 옮겨가는 관행은 이제 제대로 들여다볼 필요가 있다.관료 출신이라는 이유만으로 배제하자는 이야기가 아니다. 오랫동안 정책을 다룬 공무원에게는 행정 경험과 전문성이 있다. 그 경험이 꼭 필요한 기관도 있다. 정치권 출신도 마찬가지다. 문제는 어느 부처 출신이라는 사실이 사실상의 우선 자격처럼 작동할 때다. 정치인이 공공기관장으로 가면 우리는 쉽게 '낙하산'을 의심한다. 그런데 고위관료가 자신과 업무상 관련이 깊었던 기관의 장으로 이동하면 흔히 '전문성'이라고 설명한다. 과연 언제나 그런가. 정치권의 낙하산만 문제이고 관료사회의 순환인사는 문제가 없는 것인지 따져볼 필요가 있다.공공기관은 주무부처의 하부조직이 아니다. 퇴직 공무원의 다음 자리를 마련하기 위한 곳은 더더욱 아니다. 각 기관에는 법률로 정해진 공적 책무가 있고, 기관장은 그 조직이 안고 있는 문제를 해결할 책임이 있다. 그렇다면 인사의 기준도 거기서 출발해야 한다. 이 기관이 지금 가장 시급하게 해결해야 할 문제가 무엇인지, 후보자가 그 문제를 얼마나 깊이 이해하고 있는지, 조직을 운영하고 변화시킬 능력이 있는지를 봐야 한다. 그리고 마지막에는 국민 앞에서 "왜 이 사람인가"​를 설명할 수 있어야 한다. 그 질문 앞에서는 관료 출신도, 정치권 출신도, 학계와 시민사회 출신도 같은 기준으로 평가받아야 한다.공개모집은 바로 그러기 위해 존재한다. 기존 인맥과 관행 밖에 있는 사람에게도 문을 열고, 서로 다른 경험과 능력을 가진 후보를 경쟁시키기 위한 제도다. 그런데 마지막 결정이 다시 출신 부처나 정치적 관계로 돌아간다면 긴 공개모집 절차는 무엇을 위해 존재하는가.이재명 대통령은 이번 기자회견에서 인사시스템을 재점검하겠다고 했다. 그 말이 장관 후보자의 검증 항목을 몇 가지 늘리는 데 그쳐서는 아쉽다. 정부와 공공기관을 오랫동안 지배해온 인사의 관행까지 함께 살펴봤으면 한다. 정치권의 낙하산도, 관료사회의 순환인사도 같은 질문 앞에 세워야 한다. 국민에게 "왜 이 사람인가"를 설명할 수 있는 인사라면 출신이 어디든 문제될 이유가 없다. 반대로 그 질문에 답하기 어렵다면 아무리 익숙한 인사 관행이라도 다시 생각해봐야 한다.인사시스템 재점검은 거기까지 가야 한다.