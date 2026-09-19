이춘희 전 시장, '2026 평화로 가는 길' 첫발 내딛는다

큰사진보기 ▲노무현 순례길 평화로 가는 길 'TEAM 이춘희와 함께 세종을 걷다' 홍보 웹포스터 ⓒ K순례 사무국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 12일 국가상징구역을 걸었던 '이춘희와 함께 걷는 세종' 홍보 웹포스터 ⓒ 이춘희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정수도 세종의 기틀을 다져온 이춘희 전 세종시장이 고 노무현 대통령의 정신을 기리는 '2026 평화로 가는 길'의 첫 대표주자로 나선다. 오는 23일 세종 대통령기록관에서 열리는 출정식을 시작으로 대규모 평화 대장정의 막을 올린다.올해로 10주년을 맞이한 '노무현순례길'은 매년 5월 '봉하가는 길'과 9월 '평화로 가는 길'을 통해 깨어 있는 시민들의 자발적 참여로 이어져 온 대규모 도보 대장정이다. 순례 이름인 '평화로 가는 길'은 노무현 대통령의 친필 휘호인 '평화로 가는 길, 번영으로 가는 길'에서 유래했다. 국내의 주요 평화길이 휴전선을 따라 동서로 이어지는 것과 달리, 세종에서 파주까지 남북 방향으로 이어지는 것이 특징이다.'2026 평화로 가는 길'은 오는 9월 23일부터 10월 3일까지 11일간 세종 대통령기록관을 출발해 파주 임진각까지 총 226.9km를 릴레이로 걷게 되며, 10월 3일 임진각 도착 일정은 10·4 남북정상선언 19주년 하루 전날에 맞춰져 평화와 공존의 의미를 더한다.이춘희 전 시장은 앞서 주최 측인 K순례 사무국의 공식 동참 제안을 받아들여 '이춘희와 함께 세종을 걷다' 팀을 꾸리고 이번 순례에 참여하기로 했다.이 전 시장은 대표주자 출사표를 통해 "노무현 대통령과의 약속을 지키기 위해 그동안 세종을 완성하기 위해 노력했던 제가, 이제는 무엇을 해야 할지 깊이 고민했다"며, "이제 저는 남은 여생을 우리 국민들이 노무현의 도시 세종을 더 자주 찾아와 소통하고, 국민 누구나 대한민국의 행정수도라고 자연스럽게 인정할 수 있도록 길을 내는 역할을 하고자 다짐한다"고 밝혔다.이어 "'세종시는 곧 노무현입니다'라는 구호가 이미 우리의 자연스러운 일상이 되었듯, 노무현 대통령이 시작한 세종시의 그 뜻을 온전히 이어가겠다는 다짐으로 이번 길에 나선다"고 덧붙였다.실제로 그는 지난 12일 세종시민과 국가상징구역을 직접 걸으며, 전국의 시민들이 세종을 찾아와 편안하게 여행하며 걸을 수 있는 새로운 길을 내기 위해 '이춘희와 함께 세종을 걷다' 프로그램을 열고 길 다지기에 본격적으로 나선 상태다.이 전 시장은 "이번 행사도 '이춘희와 함께 세종을 걷다'의 일환으로 기꺼이 깃발을 들었다"며 "세종에서 시작해 평화의 길로 이어지는 이번 순례에서 노무현 대통령이 남긴 뜻을 되새기고, 대한민국의 미래가 어디로 가야 할지 함께 생각하겠다"고 밝혔다.이 전 시장은 오는 23일 오전 9시 대통령기록관 앞에서 열리는 출정식에 참석해 '2026 평화로 가는 길'의 첫 구간인 세종 지역(22.2km)을 걷는다. 이날 출정식과 첫 구간 행렬에는 'TEAM 박범계', 'TEAM 장철민' 등도 함께 동참하여 뜻깊은 걸음을 함께할 예정이다. 출정식 직후 고 이해찬 전 국무총리가 영면한 은하수공원 자연장을 참배한 뒤 조치원역을 향한 첫 구간 대장정에 돌입한다.이번 대장정은 각 구간별로 팀을 이루어 다음 구간 주자에게 깃발을 주고받으며 평화를 주제로 한 출사표와 후기를 나누는 릴레이 방식으로 진행된다. 뜻을 함께하는 전 국민 누구나 참여할 수 있으며, 구간별 완주가 아닌 중간 마디구간 참여도 가능하다.행정수도 세종의 주역인 이춘희 전 시장과 깨어 있는 시민들의 발걸음이 연결될 이번 '2026 평화로 가는 길'은, 분열과 대립을 넘어 대화와 상생으로 나아가는 튼튼한 연대의 바통이자 세종의 가치를 전국으로 넓히는 소중한 계기가 될 것으로 전망된다.*참여 관련 문의 및 후원 안내는 K순례 사무국(☎ 1661-5293, 한은주 팀장 010-7271-8455)으로 하면 된다.