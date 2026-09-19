북, IAEA 결의 정면 거부... 김여정 "핵역량 신뢰성 담보는 최중대 사안"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

북한이 국제원자력기구(IAEA)의 북한 핵보유국 지위 불인정 결의에 김여정 노동당 총무부장과 외무성 대변인 명의의 담화를 잇달아 내고 강하게 반발했다. 북한은 자신들의 '핵보유국 지위'가 국제사회의 인정 여부와 관계없이 이미 되돌릴 수 없게 됐다고 주장하면서 핵무력 강화를 계속하겠다는 입장을 재확인했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 19일 '국제원자력기구의 편견적 시각과 이중기준은 국제핵전파방지제도의 붕괴를 초래한 기본인자이다'라는 제목의 김여정 노동당 중앙위원회 총무부장의 담화를 공개했다.김 부장은 IAEA가 17일 오스트리아 빈에서 열린 제70차 정기총회에서 북한의 핵보유국 지위를 인정할 수 없다는 내용의 결의를 채택한 것을 문제 삼았다. 그는 북한이 이미 IAEA와 핵확산금지조약(NPT)에서 탈퇴했다는 점을 내세워 북한의 핵 활동은 IAEA의 관할 대상이 아니며 IAEA가 이에 관여할 "권한이나 자격도 없다"고 주장했다.이어 미국 등의 핵 위협을 거론하며 "우리더러 핵을 포기하라고 하는 것은 곧 우리의 존립과 생존권을 포기하라는 것이나 마찬가지"라고 주장했다. 특히 담화 말미에는 "핵역량의 신뢰성이 그 어떤 경우에도 의문시되지 않도록 담보하는 것은 국가안전을 위한 최중대 사안"이라고 밝혔다.북한이 국제사회의 비핵화 요구와 관계없이 핵무력을 유지하고 강화하겠다는 기존 입장을 거듭 확인한 것으로 풀이된다.북한 외무성도 이날(19일) 별도의 대변인 담화를 통해 같은 입장을 더욱 직접적으로 밝혔다. 외무성은 "우리의 '핵보유국 지위'는 미국과 서방이나 국제원자력기구의 인정을 필요로 하지 않는다"고 주장하면서 "실제적인 핵억제력에 의해 담보되고 국가의 최고법에 따라 불가역적으로 영구고착됐다"고 밝혔다.이어 국제 안보환경에 대응해 "신뢰할 수 있는 자위적 억제력을 구축하기 위한 전략적이며 장기적인 계획들을 더욱 공세적으로 이행"하는 것이 북한의 변하지 않는 국가방위 노선이라고 주장했다.IAEA 결의가 북한의 핵보유국 지위에 아무런 영향을 미치지 못한다는 주장과 함께 향후 핵전력 증강을 계속하겠다는 방침을 명시한 것이다.김 부장은 이번 담화에서 한국의 핵추진잠수함 도입 계획도 직접 거론했다.그는 IAEA가 북한의 핵 활동은 문제 삼으면서 미국의 핵무기 배치와 핵 공유, 한국과 일본에 대한 확장억제 제공, 한국의 핵추진잠수함 도입 계획 등에 대해서는 침묵하고 있다며 이를 "이중기준"이라고 주장했다. 한국의 핵추진잠수함 문제를 미국의 핵확산 행위와 연결해 IAEA 비판의 근거로 제시한 것이다.IAEA는 앞서 지난 17일(현지 시각) 제70차 정기총회에서 'IAEA와 북한 간 NPT 안전조치협정의 이행'에 관한 결의를 찬성 103개국, 반대 6개국, 기권 14개국으로 채택했다. 중국과 러시아 등은 반대표를 던졌다. 결의는 북한이 NPT에 따라 핵무기 보유국 지위를 가질 수 없다는 점을 재확인하고, 북한의 지속적인 핵 활동에 심각한 우려를 표명하면서 관련 활동을 즉각 중단할 것을 촉구했다.IAEA가 이번 결의에서 북한의 핵 활동을 구체적으로 지적한 것도 주목된다. 영변 5㎿ 원자로와 경수로의 가동 정황뿐 아니라 평산 우라늄 광산과 정련공장의 활동 확대, 풍계리 핵실험장이 여전히 핵실험을 지원할 수 있는 상태라는 점 등이 포함됐다.라파엘 그로시 IAEA 사무총장도 최근 보고서에서 영변의 추가 우라늄 농축시설과 강선 농축단지 확장 정황을 지적했다. IAEA는 2009년 사찰단이 북한에서 추방된 이후 위성사진과 공개정보 등을 이용해 북한 핵시설을 감시하고 있다.이번 담화에서 북한은 IAEA의 구체적인 핵 활동 중단 요구에 답하기보다는 IAEA의 권한 자체를 인정할 수 없다는 논리를 앞세웠다. 동시에 외무성은 핵보유국 지위의 '불가역성'을, 김여정 부장은 핵역량의 '신뢰성'을 강조했다.국제사회가 북한의 핵보유국 지위를 인정하지 않는 가운데 북한은 핵보유를 기정사실화하고 이를 향후 대외관계에서도 되돌릴 수 없는 전제로 삼겠다는 입장을 다시 분명히 한 것으로 보인다.