마이산 아래서 찾은 사과 한 알의 덤

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큰사진보기 ▲진안 마이산 홍삼 축제 무대 입구에는 가을이 마중 나옵니다. ⓒ 정형미 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 지역 축제에 많은 관심이 있길 바래봅니다.

​해마다 가을이면 자연스레 발걸음이 닿는 곳이 있다. 마이산을 병풍처럼 품은 전북 진안이다. 지난 18일 올해도 어김없이 진안홍삼축제장(9.18~9.20)을 찾았다. 지난해보다 축제 규모는 조금 작아졌고 수삼 가격도 크게 올랐지만, 장터 곳곳에는 여전히 사람을 반갑게 맞이하고 따뜻한 마음을 건네는 온기가 가득했다.목공예 체험장으로 향하는 활기찬 발걸음들, 지난해 인연을 맺었던 두부집 청년의 기분 좋은 결혼 소식, 그리고 돌아오는 길 사과 가게에서 뜻밖에 받은 사과 한 알의 덤까지. 올해 진안홍삼축제에서 만난 것은 홍삼과 농산물만이 아니었다. 사람과 사람 사이에 오가는 정겨운 마음이었다.​지난해보다 소박해진 축제, 그래도 이어진 사람들의 온기​우리 부부에게 진안홍삼축제는 어느새 가을이면 꼭 찾아가야 하는 연례행사가 됐다. 마이산의 묵직한 풍경을 바라보고 장터를 천천히 걸으며 계절의 변화를 느끼는 재미가 쏠쏠하기 때문이다.​올해도 하늘은 맑고 햇살은 포근했다. 한낮에는 가을볕이 제법 따사로웠지만, 해가 기울자 산에서 내려오는 바람은 선선했다.​ 축제장에는 가족 단위 방문객부터 친구들과 함께 나온 사람들까지 제법 많은 인파가 모여 있었다. 여기저기서 웃음소리가 들렸고, 부스를 둘러보다가 발걸음을 멈추는 사람들도 눈에 띄었다.​다만 지난해와 비교하면 축제 규모는 조금 작아진 듯했다. 시식 코너도 다소 줄었고, 장터를 오가는 사람들의 발걸음도 예전만큼 가볍지만은 않아 보였다.​ 상인들은 손님을 반갑게 맞이하면서도, 한편으로는 높아진 물가 탓에 조심스러운 표정이었다. ​곳곳에서는 설문조사 이벤트가 진행되고 있었고, 통일 관련 단체에서는 손수건을 나눠주었다. 장애인협회 부스에서는 수화를 배우며 핸드크림도 받을 수 있었다.​축제의 규모는 조금 달라졌지만, 사람을 챙기는 따뜻한 손길은 여전했다.​ 화사한 국화꽃과 목공예 체험의 활기, 가을볕이 완연했던 2026 진안홍삼축제장 입구, 화사한 국화꽃 물결이 방문객을 맞이한다.​ 특히 지난해에 이어 올해도 사람들의 발길이 끊이지 않는 곳이 있었다. 바로 목공예 체험 코너였다. ​지난해 우리 부부도 이곳에서 목공예 체험을 했다. 나무를 다듬고 하나씩 조립해 작은 서랍장을 만들어 돌아왔었다. 직접 만든 작품이라 그런지 지금도 집에서 볼 때마다 지난해 축제의 기억이 떠오르곤 한다.​ 그래서 올해도 목공예 코너 앞에서 한동안 발걸음을 멈췄다. 여전히 많은 사람들이 몰려 있었다. 체험을 기다리는 사람들, 나무를 만지며 설명을 듣는 사람들, 완성된 작품을 바라보는 사람들로 북적였다.​우리도 다시금 체험해보고 싶은 마음이 간절했지만, 예정된 일정 때문에 시간이 여의치 않았다. 지난해 이미 한 번 체험했으니 올해는 다른 사람들에게 기회를 양보하자는 마음으로, 아쉽지만 발길을 돌렸다.지난해 1만 5천 원 선이었던 수삼이 올해는 3만 원을 호가했다. 가격이 두 배 가까이 오른 셈이다. 날씨 탓인지 모양이 고르지 못한 수삼도 눈에 많이 띄었다.​ 농부들이 땅을 일구고 한 해 동안 정성을 들여 키운 것을 생각하면 그 가격이 결코 쉽게 정해진 것은 아닐 것이다. 그렇지만 소비자의 형편도 녹록지 않으니, 서로의 사정이 안타까울 뿐이었다. 결국 올해 인삼은 눈으로만 담아왔다.​ 그래도 장터를 그냥 지나치지는 않았다.따뜻한 홍삼차를 건네는 곳에서는 "한 잔 드시고 가세요"라는 말과 함께 차 한 잔을 받아들었다. 돈을 내고 마시는 것도 아닌데 괜히 미안한 마음이 들었다. 감사히 받아 한 모금 마시니 입안에 은은한 홍삼 향이 퍼졌다. ​천 원을 내고 맛본 생맥차도 상큼했고, 홍삼 아이스크림도 별미였다. 뻥튀기 코너에서는 바삭한 과자를 집어 먹으며 어린 시절 장날의 추억을 떠올리기도 했다. ​설문조사에 참여해 물티슈와 볼펜을 챙겼고, 남편은 뽑기를 해서 메추리알과 쌀을 받아왔다. 나도 연날리기에 도전했는데 뜻밖에 성공해 사과 두 개를 선물로 받았다.​ 별것 아닌 일인데도 웃음이 났다. 무언가를 많이 사지 않아도 좋았다. 사람들과 눈을 맞추고 이야기를 나누고, 작은 선물을 건네받으며 함께 웃는 것. 어쩌면 이것이 장터를 찾는 진짜 재미인지도 모르겠다.지난해 맛있게 먹었던 손두부 집도 다시 찾았다. 그런데 지난해 만났던 청년 대신 어머니 한 분이 가게를 지키고 계셨다.​"지난번에 계시던 분은 어디 가셨어요?" ​그러자 어머니가 환하게 웃으며 말씀하셨다. ​"엊그제 우리 아들 장가갔어요. 지금은 신혼여행 중이랍니다."​ 그 말을 듣는 순간, 나도 덩달아 기분이 좋아졌다. 지난해 잠시 이야기를 나눴던 청년의 얼굴이 떠올랐다. 마치 오랜만에 만난 지인의 안부를 전해 들은 것 같았다. 갓 만든 두부 두 모를 사면서 나눈 짧은 이야기였지만, 그날의 두부 맛만큼이나 오래 기억에 남을 것 같았다.​장터에서 만난 인연이 꼭 거창할 필요는 없는 모양이다. 잠깐 만난 사람을 기억하고, 다음에 다시 찾아가 안부를 묻는 것. 그것만으로도 사람 사이의 인연은 이어지고 있었다.​ 돌아오는 길에는 홍옥도 몇 개 골랐다. 사과 한 알이 우리 손에 오기까지 얼마나 많은 수고와 정성이 필요한지 알기에 차마 "덤으로 하나 더 주세요"라는 말은 나오지 않았다. ​계산을 마치고 사과를 받아 들며 말했다.​ "정말 맛있게 잘 먹겠습니다." ​그리고 돌아서는데 사장님이 우리를 불러 세웠다. ​"예쁜 말로 그렇게 마음을 써주는데 어떻게 그냥 보내겠어요."​ 그러고는 사과 하나를 손에 쥐여주셨다.​ 뜻밖의 덤이었다.사과 한 알이 더해졌을 뿐인데 이상하게 가슴이 뭉클했다. 먼저 건넨 말 한마디가 다시 다른 마음으로 돌아온 순간이었다. 그날 내가 받은 것은 사과 한 알만은 아닌었던 것 같다. ​장바구니보다 묵직했던 사람에 대한 기억​하루 일정을 마치고 식당에 들러 흑돼지 석갈비로 든든하게 저녁을 먹었다. 저녁을 먹으며 이날 만난 사람들을 하나씩 떠올려보았다. ​생각해 보니 올해 축제는 예년보다 조금 소박했다. 장터의 규모도 작아졌고, 예전처럼 넉넉하게 시식할 수 있는 곳도 줄었다. 물가가 오른 것을 실감했고, 장사를 하는 사람들의 표정에서도 어려운 경기의 흔적이 느껴졌다. ​그런데 이상하게도 집으로 돌아오는 마음은 허전하지 않았다. 사람들이 몰려 있던 목공예 코너에서 느꼈던 활기, 손두부 가게에서 들은 아들의 결혼 소식, 따뜻한 홍삼차 한 잔, 그리고 마지막에 손에 쥐어진 사과 한 알.​ 돌아보니 이날 장터에서 가져온 것은 물건만이 아니었다. 집으로 돌아오는 길, 장바구니보다 사람에 대한 기억이 훨씬 더 묵직하게 다가왔다.​마이산은 예나 지금이나 그 자리에서 묵묵히 진안을 바라보고 있다. 장터를 지키는 사람들의 삶도 그랬으면 좋겠다. 올해의 어려움을 잘 견디고, 내년에는 상인들의 얼굴에 지금보다 더 환한 웃음이 번지기를 바라본다.​시린 바람이 불어도 꽃은 피어난다. 마이산 아래서 이어져 온 진안홍삼축제의 작은 불씨도 한층 더 단단해져, 다시 많은 사람을 맞이하는 따뜻한 축제로 피어나기를.​ 그리고 내년 가을, 그곳에서 또 한 번 웃으며 인사를 나눌 수 있기를 진심으로 바란다.​ 지난해에는 직접 만든 작은 서랍장을 품에 안고 돌아왔고, 올해는 뜻밖의 사과 한 알을 덤으로 받았다. 내년에는 또 무엇을 만나게 될까. 사과 한 알의 덤처럼, 작지만 오래 마음에 남는 따뜻한 만남과 함께.