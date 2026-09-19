해가 져도 끝나지 않는다, 가을 구례 여행하는 방법

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큰사진보기 ▲하동 쌍계사 금당 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 쌍산재 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 천은사 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 사성암 일몰 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 화엄사 ⓒ 임세웅 관련사진보기

추천 가을 구례 여행 코스

하동 최참판댁 → 쌍계사 → 구례 청내식당 산채백반 → 쌍산재 → 천은사 → 사성암 일몰 → 화엄사 야행

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

가을이 시작되는 9월, 구례는 여행하기 좋은 계절로 들어선다. 한낮에는 아직 여름의 흔적이 남아 있지만 아침저녁으로 불어오는 바람에서는 제법 가을 냄새가 난다.18일에는 거제에서 구례를 찾아온 두 명의 여행자와 함께 하루 동안 섬진강을 따라 여행했습니다.이번 여행은 유명 관광지를 빠르게 둘러보는 여행보다 오래된 공간에 담긴 사람과 이야기를 만나는 '섬진강 헤리티지 투어'로 진행했다.첫 번째 목적지는 하동 평사리 최참판댁이었다.악양 들판을 바라보며 박경리의 대하소설 <토지> 속 인물들의 삶을 이야기했다. 소설 속 공간과 실제 풍경을 함께 바라보면 평사리는 단순한 관광지가 아니라 이야기가 살아 있는 공간으로 다가온다.이어 쌍계사로 향했다.우리가 찾은 곳은 쌍계사의 금당이다. 천년고찰을 여행할 때 건축물의 이름과 연대만 설명하기보다 그 공간을 지켜온 사람과 시간을 이야기하면 사찰은 조금 다르게 보인다.섬진강을 따라 다시 구례로 돌아왔다.점심은 청내식당의 산채백반이었다. 지리산 여행에서 산나물로 차려진 밥상은 또 하나의 여행이다. 지역의 음식 역시 오랫동안 이어져온 생활문화이기 때문이다.점심을 먹은 뒤 쌍산재로 향했다.오래된 한옥과 마당, 정원과 대숲길을 천천히 걸었다. 쌍산재는 전통가옥에 자연을 품은 정원이 더해진 공간으로 알려져 있다.여행을 하다 보면 유명한 장소를 많이 찾아가는 데 집중하기 쉽다. 하지만 고택에서는 조금 천천히 걸어야 한다. 그래야 집을 지키며 살아온 사람들의 시간이 보인다.다음 목적지는 천은사였다.천은사의 매력은 사찰만이 아니다. 수홍루와 저수지, 그리고 소나무숲길을 함께 걸어보는 것을 권하고 싶다.가을바람이 불기 시작하는 지금부터는 천천히 걷는 것만으로도 좋은 여행이 된다.오후 일정이 끝났지만 이날의 여행은 계속됐다.해가 서쪽으로 기울 무렵 사성암으로 올라갔다. 높은 곳에서 바라보면 섬진강과 구례 들녘, 멀리 지리산 능선까지 한눈에 들어온다. 구례군 역시 사성암을 대표적인 일몰 명소로 소개하고 있다.낮 동안 걸었던 장소들을 높은 곳에서 다시 바라보며 해가 산 너머로 사라지기를 기다렸다. 여행에서 아무것도 하지 않고 기다리는 시간이 얼마나 있었을까.일몰 여행의 매력은 바로 '기다림'에 있다. 자연이 보여주는 몇 분의 풍경을 만나기 위해 한참을 기다린다. 그래서인지 해가 지는 순간은 더욱 오래 기억에 남는다.마지막 목적지는 화엄사였다. 낮의 화엄사가 천년고찰의 웅장한 건축과 문화유산을 만나는 공간이라면 밤의 화엄사는 전혀 다른 얼굴을 보여준다.어둠이 내려앉은 산사에서는 발걸음부터 느려진다. 조명 아래 드러나는 전각의 처마와 석탑을 바라보고, 산사의 작은 소리에도 귀를 기울이게 된다.낮에는 눈으로 보았다면 밤에는 귀와 마음으로 화엄사를 만나는 셈이다. 그래서 가을 구례를 찾는 여행자에게 가능하다면 저녁까지 머물러보라고 권하고 싶다.천은사 소나무숲길을 걷고, 쌍산재의 고택에 머물고, 사성암에서 섬진강 너머로 떨어지는 해를 바라본 뒤 화엄사의 밤을 걷는 하루. 많은 곳을 찾아가지 않아도 충분히 좋은 여행이 된다. 가을 구례여행의 매력은 단풍만이 아니다.해가 졌다고 숙소로 돌아가기에는 구례의 가을밤이 아깝다.구례의 하루는 해가 진다고 끝나지 않는다. 어쩌면 구례의 진짜 가을여행은 그때부터 다시 시작되는지도 모른다.