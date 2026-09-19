"책 읽고 공부한 것이 국가보안법 위반인가"

큰사진보기 ▲시민사회단체들이 18일 오후 2시 서울경찰청 앞에서 ‘독서토론 국가보안법 압수수색 규탄 기자회견’을 열고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김재하 국가보안법폐지국민행동 공동대표가 독서토론 모임에 대한 국가보안법 수사를 강력하게 규탄하는 발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲3. 김혜순 정의평화인권을위한양심수후원회 이사장이 이번 압수수색이 정부가 밝힌 남북관계 개선과 대화 복원 기조와 배치된다고 비판하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성민 통일시대연구원 연구위원이 실제 압수수색 집행 과정에서 과도한 인력과 장비가 동원됐다며 당시 상황을 직접 증언하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲박미자 국가보안법7조부터폐지시민연대 대표가 국가보안법이 민주시민교육과 인권교육을 가로막고 있다는 규탄발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정훈 통일시대연구원 연구위원이 서울경찰청 안보수사대의 수사 방식 자체를 강력하게 비판하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

통일부 북한자료센터 자료 등을 읽고 공부했던 통일시대연구원 회원들이 국가보안법 위반 혐의로 압수수색을 받은 데 대해 시민사회단체들이 "독서와 토론까지 공안사건으로 만들고 있다"라며 강하게 비판했다.통일시대연구원과 국가보안법폐지국민행동, 국가보안법7조부터폐지시민연대, 한국진보연대, 자주연합 등은 지난 18일 오후 2시 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 '독서토론 국가보안법 압수수색 규탄 기자회견'을 열고 수사 중단과 국가보안법 폐지를 촉구했다.서울경찰청 안보수사과는 전날인 17일 이른바 '통일사회과학연구모임' 활동과 관련해 통일시대연구원 이정훈 연구위원 등 8명에 대한 압수수색 영장을 발부받아 이 가운데 5명의 주거지를 압수수색했다. 경찰은 이들에게 국가보안법 위반 혐의가 있다고 보고 강제수사에 착수한 것으로 알려졌다.이에 대해 통일시대연구원 측은 경찰이 영장에 적시한 '통일사회과학연구모임'은 자신들이 사용한 공식 명칭이 아니며, 실제 모임 이름은 '통일사과'였다고 밝혔다. 연구원 측은 '통일사과'가 통일 문제를 잘 알지 못하는 일반 회원들이 관련 도서와 자료를 함께 읽고 의견을 나누려고 만든 내부 독서·주제 토론 소모임이었으며, 전문 연구자 중심의 모임이나 별도의 조직 활동을 위한 모임이 아니라 원하는 회원들이 자유롭게 참여하는 학습 모임이었다고 설명했다. 모임은 2023년경 시작돼 약 1년가량 진행된 뒤 2024년경 활동을 중단한 것으로 전해졌다.이날 기자회견 참가자들은 이미 약 2년 전에 사실상 종료된 독서토론 모임을 대상으로 2026년 9월 동시다발적인 압수수색까지 실시해야 할 이유가 무엇이냐고 따져 물었다. 이들은 "책을 읽고 토론한 것이 어떻게 압수수색의 대상이 될 수 있느냐"며 "경찰이 문제 삼는 구체적인 행위가 무엇인지부터 밝혀야 한다"고 요구했다.김재하 국가보안법폐지국민행동 공동대표는 독서토론 모임에 대한 국가보안법 수사를 강하게 비판했다. 김 공동대표는 "국가보안법으로 독서 모임을 탄압하는 것은 야만적이고 전근대적인 처사"라며 "지금은 SNS와 유튜브 등을 통해 북한의 책자와 정보가 실시간으로 유통되고 소통되는 시대"라고 말했다.이어 "국민이 진실을 알고 자주를 생각하고 통일을 생각하는 마음을 품지 못하도록 공포심을 조장하기 위해 국가보안법 사건을 만드는 것"이라고 주장하며 독서와 토론 활동에 대한 국가보안법 수사를 중단해야 한다고 촉구했다.김혜순 정의평화인권을위한양심수후원회 이사장은 이번 압수수색이 정부가 밝힌 남북관계 개선과 대화 복원 기조와 배치된다고 비판했다. 김 이사장은 "이재명 정부가 남북관계 개선과 대화의 복원을 선언한 마당에 이처럼 반민주적이고 반평화적인 국가보안법 사건을 터뜨리는 것은 심각한 이율배반"이라고 주장했다.이어 "한쪽에서는 남북관계를 개선하겠다고 하면서 다른 한쪽에서는 통일을 연구하고 함께 공부하는 모임을 국가보안법 위반 혐의로 압수수색하고 있다"며 "이는 시민들의 일상적인 학습과 토론에 대한 검열이자 과거 '입틀막'식 권력 행사와 다를 바 없다"고 규탄했다.압수수색 당사자인 한성민 통일시대연구원 연구위원은 실제 압수수색 집행 과정에서 과도한 인력과 장비가 동원됐다며 당시 상황을 직접 증언했다. 한 연구위원은 "어제 압수수색 때 수사관 30여 명과 기동대 버스 1대까지 왔다"며 "이게 말이 되는가. 내가 무슨 테러리스트인가"라고 분노를 나타냈다. 이어 그는 "수사관들이 '안보'라는 이름 아래 기본적인 인권을 무시하고 처음부터 범죄자 취급했다"고 주장하며 압수수색 과정의 위압성과 과잉 대응을 강하게 비판했다.박미자 국가보안법7조부터폐지시민연대 대표는 국가보안법이 민주시민교육과 인권교육을 가로막고 있다고 비판했다. 박 대표는 "국가교육위원회가 어제 학교 시민교육을 활성화하겠다고 발표했지만, 국가보안법이 살아있는 한 제대로 된 민주시민교육은 있을 수 없다"고 주장했다.이어 "국가보안법이 존재하는 상황에서는 인권을 자유롭게 말하는 것조차 제약받을 수밖에 없다"며 "국가보안법은 우리 사회의 민주주의와 인권 수준을 후퇴시키는 법"이라고 지적했다. 그러면서 학교 현장에서 민주시민교육과 인권교육을 실질적으로 강화하기 위해서라도 국가보안법 폐지가 필요하다고 강조했다.이정훈 통일시대연구원 연구위원은 서울경찰청 안보수사대의 수사 방식 자체를 강력하게 비판했다. 이 연구위원은 "안보수사대는 실제 안보 사건을 수사하기보다 시민들의 SNS를 들여다보고 추적한 뒤 이를 근거로 압수수색을 확대하는 방식의 수사를 반복하고 있다"고 주장했다. 이어 "이것이 사실상 이들이 할 수 있는 유일한 수사 방식처럼 굳어지고 있다"며 "없는 사건까지 만들어내는 식의 수사가 계속돼서는 안 된다"고 규탄했다.이날 발언자들은 독서와 토론, 통일 문제에 대한 연구 활동을 국가보안법 수사의 대상으로 삼은 것 자체가 시민들의 사상과 표현, 학문과 연구의 자유를 위축시킬 수 있다고 한목소리로 지적했다. 특히 이미 종료된 독서토론 모임을 대상으로 동시다발적인 압수수색까지 실시한 배경과 수사의 필요성, 구체적인 혐의를 경찰이 명확히 밝혀야 한다고 촉구했다.기자회견 참가자들은 이번 수사가 약 2년 전 다른 연구원 관계자에 대한 압수수색에서 확보한 SNS와 카카오톡, 텔레그램 등의 자료를 토대로 확대된 것으로 보고 있다.그러면서 "경찰이 2년 전부터 관련 자료를 확보하고 있었다면 필요한 사람을 불러 사실관계를 확인할 수도 있었을 것"이라며 "왜 지금 와서 여러 사람의 주거지를 동시에 압수수색해야 했는지, 어떤 증거인멸 우려나 긴급성이 있었는지 설명해야 한다"고 밝혔다.통일시대연구원 관계자들을 대상으로 국가보안법 수사가 반복되고 있다는 점도 이날 기자회견에서 주요 문제로 제기됐다. 이정훈 연구위원은 이미 별도의 국가보안법 위반 사건으로 기소돼 현재 재판을 받고 있다. 통일시대연구원 역시 2024년 한국진보연대, 통일의길 등과 함께 국가보안법 위반 혐의 압수수색 대상이 된 바 있다.기자회견 참가자들은 특히 이 연구위원의 기존 사건을 수사했던 서울경찰청 안보수사 부서가 이번에도 이 연구위원을 독서 토론 모임과 연관 지어 압수수색한 점을 문제로 제기했다. 이들은 "이미 기소해 재판을 받고 있는 사람에게 다시 연구원 내부의 독서토론 활동을 연결해 수사하는 이유가 무엇인지 밝혀야 한다"며 기존 사건과 이번 압수수색 사이의 구체적인 관련성을 공개할 것을 요구했다.참가자들은 과거 일상적인 술자리 발언까지 국가보안법으로 처벌해 '막걸리 보안법'이라는 비판을 받았던 일이 오늘날에는 SNS와 카카오톡, 텔레그램 등을 수사 대상으로 삼는 방식으로 되살아나고 있다고 주장했다.이날 기자회견에는 안지중 한국진보연대 집행위원장의 사회로 김재하 공동대표를 비롯해 박미자 국가보안법7조부터폐지시민연대 공동대표, 김혜순 정의평화인권을위한양심수후원회 이사장, 이정훈·한성민 통일시대연구원 연구위원 등이 규탄발언에 나섰다.참가자들은 기자회견문을 통해 "시민단체의 독서토론 모임에 대한 국가보안법 수사를 즉각 중단하라"며 "재판 중인 이정훈 연구위원에 대한 반복적인 강제수사를 중단하고 사상과 학술토론의 자유를 침해하는 국가보안법을 폐지하라"고 촉구했다.