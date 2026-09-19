이 대통령 "전쟁 파병 없다" 앞다퉈 주목한 외신의 분석

큰사진보기 ▲시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 호르무즈 해협 파병 검토 관련 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령이 이란 전쟁 파병은 없을 것이라고 선언하면서 외신도 주목하고 나섰다.이 대통령이 18일 청와대 기자회견에서 호르무즈 해협 파병 문제와 관련해 "전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다"라며 "그런 형태의 군 자산 파병은 없다는 원칙을 지켜왔고, 앞으로도 그 원칙엔 변함이 없다"라고 말했다.도널드 트럼프 미국 행정부가 한국을 비롯한 동맹국들에 군사 지원을 압박하고 있지만, 국민적 반대 여론을 의식해 사실상 거부 의사를 밝힌 것이다.미국 <뉴욕타임스>는 "이 대통령이 트럼프 대통령의 요청을 거절하며 이란에 파병하지 않겠다고 밝혔다"라며 "미국의 요청을 수용하면 이 대통령에게 심각한 정치적 위험을 초래할 수 있다"라고 분석했다.이어 "트럼프 대통령의 불만이 한국 정부에 엄청난 외교적 압박으로 작용하고 있다"라며 "그럼에도 한국에서는 군사 개입에 반대하는 여론이 높다"라고 전했다.또한 노무현 전 대통령의 2003년 이라크 파병을 언급하며 "진보 성향의 노무현 정권은 여당과 지지층의 거센 반발을 일으켰다"라며 "비록 당시 파병은 공병 및 의료 부대로 구성됐으나, 이 결정으로 노 전 대통령의 지지율은 치명적인 타격을 입고 회복 불가능한 수준으로 떨어졌다"라고 설명했다.홍콩 <사우스차이나모닝포스트>도 "당시 한국의 이라크 파병은 심각한 정치적 분열을 일으켰고, 노 전 대통령의 지지 기반을 크게 약화시켰다"라며 노 전 대통령은 훗날 회고록에서 이라크 파병을 승인한 것은 그것이 옳다고 믿어서가 아니라, 피할 수 없는 선택이었기 때문이라며 역사에 잘못된 결정으로 남을 것이라고 후회한 것을 소개하기도 했다.이 신문은 "이 대통령은 노 전 대통령의 쓰라린 경험에서 교훈을 얻었을 것"이라며 파병 거부 결정의 배경을 분석했다.미국으로부터 한국과 비슷한 요청을 받으며 곤란한 입장에 처한 일본도 이 대통령의 발언에 주목했다.일본 <요미우리신문>은 "이 대통령이 강한 반대 여론에도 호르무즈 해협에 파병하고, 지난해 트럼프 행정부와 합의한 3천500억 달러의 대미 투자를 놓고 미국에 양보한 인상을 주면 지지를 더욱 잃을 것"이라고 전망했다.다만 이 대통령은 "지금도 청해부대가 파견돼 해적 등의 국민 안전 위협에 대응하고 있는데, 이를 좀 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하는 것은 사실"이라며 청해부대 임무 확대를 시사했다.이에 대해 일본 TBS방송은 "한국으로서는 파병에 따른 국내 여론의 반발이나 이란과의 갈등을 피하면서도, 다른 해역에서 활동하고 있는 청해부대의 활동을 강화함으로써 미국에 대해서도 일정 부분 배려하는 모습을 보였다"라고 평가했다.이란 전쟁이 교착 상태에 빠진 트럼프 대통령은 한국을 포함해 중국, 프랑스, 일본, 영국 등 5개국을 지목하면서 군사 지원을 요청했으며, 최근에는 대상국을 확대하고 있다.