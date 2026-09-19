지역에서 키운 야구 인재, 꽃피면 서울로 가야만 하나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 공감신문에도 실립니다.

대한민국은 오랫동안 '서울로, 서울로' 달려왔다. 사람도, 기업도, 대학도, 일자리도 수도권으로 몰렸다. 수도권은 비대해졌고 지방은 사람을 잃었다.이제 국가는 그 물줄기를 되돌리기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 공공기관을 지방으로 이전하고, 기업의 지방 투자를 유도하고, 지역대학을 육성한다. 지역에서 태어난 인재가 지역에서 배우고 일하며 뿌리내릴 수 있는 선순환 구조를 만들자는 것이다.우리가 '지역균형발전'을 국가적 과제로 삼은 이유는 단순하다. 모든 것이 한곳으로 몰리면 중심은 강해질지 몰라도 전체는 약해지기 때문이다. 그렇다면 야구는 어떨까.최근 지역에 있는 A고등학교 핵심선수가 서울 B고교로 전학을 추진하면서 고교야구계 안팎에서 논란이 일고 있다. 이 선수는 올해 전국대회에서 뛰어난 활약을 펼치며 언론으로부터 찬사를 받은 유망주다. A고교가 수십년 만에 전국대회에서 좋은 성적을 거두는 과정에서도 중심적인 역할을 했다.먼저 분명히 할 것이 있다. 선수에게는 자신의 미래를 선택할 권리가 있다. 더 좋은 훈련환경을 찾아갈 수도 있고, 자신의 가능성을 더욱 크게 펼칠 수 있다고 판단되는 학교를 선택할 수도 있다. 특히 아직 어린 학생선수의 진로를 학교나 동문, 지역의 이해관계 때문에 붙잡아서는 안 된다.그러나 선수 개인의 선택권을 존중하는 것과 우수선수가 특정 지역과 일부 강팀으로 계속 집중되는 구조를 방치하는 것은 전혀 다른 문제다. 지방 학교가 가능성 있는 선수를 찾아내고 지도자가 수년간 공을 들여 키워 전국대회에서 통하는 선수로 성장시켰다고 하자. 그런데 이름이 알려지고 기량이 꽃필 때마다 더 좋은 여건을 가진 수도권 강팀으로 옮겨가는 일이 반복된다면 어떻게 될까.강팀은 더욱 강해지고 약한 팀은 더욱 약해진다. 좋은 선수가 몰리는 학교에는 다시 좋은 선수가 찾아가고, 선수를 잃는 지방 학교에는 유망주가 오지 않는다. 그렇게 몇 차례의 계절이 지나면 격차는 단순한 전력 차이를 넘어 육성 기반의 차이로 굳어진다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르는 것은 자연의 섭리다. 그러나 인재가 언제나 지방에서 서울로만 흐르는 것은 자연현상이 아니다. 환경과 기회가 만들어낸 사회현상이다.그래서 국가도 그 흐름을 바꾸려고 하는 것이다. 지역에 대학을 키우고 기업을 유치하고 좋은 일자리를 만드는 것도 "서울로 가지 말라"고 명령하기 위해서가 아니다. 서울에 가지 않아도 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 선택지를 지역에 만들어주기 위해서다.고교야구도 마찬가지다. 청주에서 성장한 선수가 청주에서도 최고의 선수가 될 수 있어야 한다. 광주에서, 부산에서, 대구에서 성장한 선수도 굳이 서울 유니폼으로 갈아입지 않아도 프로의 선택을 받을 수 있어야 한다. 스카우트의 눈이 서울 명문고 운동장에만 머무르지 않고 전국의 야구장을 향해야 한다.이번 일을 서울 B고교의 잘잘못을 따지는 문제로 몰아가서도 안 된다. 그 학교 역시 오랜 전통을 가진 고교야구의 한 축이고 좋은 선수를 육성하고 좋은 팀을 만들 권리가 있다.문제는 특정 학교가 아니라 고교야구의 생태계다. 한 그루의 큰 나무가 숲은 아니다. 아무리 높고 화려한 나무라도 주변의 작은 나무들이 모두 말라버리면 결국 숲 전체가 병든다. 한국 고교야구 역시 서울의 몇몇 명문팀만 강해서는 건강한 생태계라고 할 수 없다.서울도 강하고 청주도 강해야 한다. 광주도, 부산도, 대구도 저마다 강한 팀을 가져야 한다. 전국 곳곳의 학교가 좋은 선수를 발굴하고 길러 서로 겨룰 때 전국대회의 가치도 높아지고 프로야구의 뿌리도 튼튼해진다.이번 사례와 별도로 학생선수의 이동에도 최소한의 원칙은 필요하다. 선수가 스스로 자신의 진로를 고민해 학교를 옮기는 것과, 이미 다른 학교에서 성장해 주전으로 뛰는 유망주를 놓고 학교들이 경쟁적으로 영입에 나서는 문화가 정착하는 것은 구별해서 바라볼 필요가 있다. 특히 시즌 중 선수 이동과 학교 간 접촉에 대해서는 선수의 선택권을 충분히 보장하면서도 기존 학교와 동료선수, 지역의 육성 기반까지 함께 고려할 수 있는 합리적이고 투명한 기준이 필요하다.물론 지방 학교도 자신을 돌아봐야 한다. "우리가 키웠으니 남아야 한다"는 말만으로 선수를 붙잡을 수는 없다. 더 좋은 훈련시설을 만들고 지도 역량을 높이며 학업과 운동을 병행할 수 있는 환경을 갖춰야 한다. 지역사회와 동문도 전국대회에서 우승했을 때만 박수를 보내는 데 그치지 말고 선수들이 성장하는 긴 시간을 함께 책임져야 한다.씨앗을 심는 사람과 열매를 거두는 사람이 언제나 달라진다면, 언젠가는 아무도 씨앗을 심으려 하지 않을 것이다. 이것이 지방 고교야구가 우려하는 지점이다. 그렇다고 지역에서 키운 선수를 지역의 소유물처럼 여겨서는 안 된다. 선수는 학교의 재산도, 지역의 재산도 아니다. 자신의 인생을 선택하는 독립된 주체다. 따라서 해답은 선수의 이동을 막는 데 있는 것이 아니라 어디에서 운동하든 제대로 성장하고 공정하게 평가받을 수 있는 환경을 만드는 데 있다.서울의 야구를 약하게 만들어 지방야구를 살리자는 이야기도 아니다. 서울의 명문은 명문대로 강하고, 지방의 전통 강호도 강해야 한다. 서로 다른 지역에서 서로 다른 방식으로 선수를 키워 전국무대에서 겨루는 것이 스포츠가 가진 경쟁의 가치다. 지역균형발전은 행정과 산업, 대학에만 필요한 철학이 아니다. 스포츠에도 다양성과 균형이 필요하다.운동장에는 베이스가 네 개 있다. 모든 주자가 홈플레이트 하나에만 서 있다면 야구는 시작조차 할 수 없다. 각자의 자리가 살아 있어야 경기가 완성된다.한국 고교야구도 그렇다. 모든 별이 서울에서만 빛날 필요는 없다. 청주의 밤하늘에서도 별은 빛나야 하고, 부산과 광주와 대구의 운동장에서도 새로운 별이 떠올라야 한다. 그리고 그 별이 자신이 자란 곳에서도 충분히 꿈을 이룰 수 있어야 한다.지역에서 심은 꿈이 지역에서도 꽃피고 열매 맺을 수 있는 야구. 그것이 지방 고교야구를 살리는 길이고, 궁극적으로 한국 야구의 숲을 더 크고 울창하게 만드는 길이다.