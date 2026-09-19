노란 도포 입은 아이들이 서울의 가을을 깨웠다

큰사진보기 ▲공연을 앞두고 서울어린이취타대 단원의 전립과 깃털 장식을 꼼꼼히 정리하고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

"얘들아, 떨지 말고 잘해야해!!"

큰사진보기 ▲노란 도포와 전립을 갖춰 입은 서울어린이취타대 단원들이 행진을 앞두고 줄지어 대기하고 있다 ⓒ 이규승 관련사진보기

"잘한다, 잘한다!"

큰사진보기 ▲선두의 인솔에 맞춰 서울숲 산책로를 행진하기 시작한 서울어린이취타대. ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울숲 야외무대를 가득 메운 시민들이 서울어린이취타대의 공연을 지켜보고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울숲 야외무대를 가득 메운 시민들이 서울어린이취타대의 공연을 지켜보고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

"아이고, 잘한다."

"정말 멋있다."

"조금만 더 힘내!"

큰사진보기 ▲서울숲 야외무대를 가득 메운 시민들이 서울어린이취타대의 공연을 지켜보고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울숲 공연을 마친 뒤 찾은 뚝섬한강공원, 한강버스가 강 위를 지나고 있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 밤 뚝섬한강공원 수변무대에서 열린 ‘2026 서울어텀페스타’ 개막 현장. ⓒ 이규승 관련사진보기

"잘한다, 잘한다."

지난 18일 오후 5시쯤, 서울 성동구 서울숲에 길고 힘찬 나팔 소리가 울려 퍼졌다. 노란 도포에 파란 띠를 두르고 전립을 쓴 아이들이 줄을 맞춰 숲길로 들어섰다.나발과 태평소, 타악기가 어우러진 취타 소리가 가까워지자 근처에서 산책하던 시민들이 하나둘 걸음을 멈췄다.아이들이 지나갈 때마다 박수가 쏟아졌다. 특히 손주 또래 아이들을 바라보던 할머니, 할아버지들은 연신 손뼉을 치며 목소리를 높였다. 누가 먼저랄 것도 없이 스마트폰을 꺼내 들었고, 아이들이 움직이면 사람들도 덩달아 움직였다.이날 서울숲 야외무대에서 열린 '서울스테이지 in 어텀'의 시작을 알린 주인공은 유명 배우도, 스타 음악가도 아니었다. 서울에서 보인 초등학생들로 구성된 '서울어린이취타대'였다.그리고 이 작은 행진은 이날 저녁 뚝섬한강공원에서 막을 올린 '2026 서울어텀페스타'로 이어졌다. 앞으로 73일간 서울 곳곳을 예술로 물들일 가을 축제의 첫날, 그 시작을 어린이들이 전통 악기를 들고 시작을 알렸다.공연이 시작되기 전 아이들의 모습은 영락없는 초등학생이었다. 누군가는 전립을 고쳐 쓰고 있었고, 누군가는 긴 악기를 두 손으로 꼭 붙들고 있었다. 어른들은 아이들 곁에서 깃털 장식을 바로 세우고 옷매무새를 살폈다. 긴장한 표정으로 주변을 두리번거리던 아이도 있었다.하지만 행렬이 출발하자 분위기가 달라졌다. 선두에서 길을 열자 노란 도포를 입은 취타대원들이 길게 줄을 지어 서울숲을 가로질렀다. 아이들은 앞사람과 간격을 맞추며 걸었고, 작은 몸으로 기다란 나발을 들어 힘껏 소리를 냈다. 악기 끝에는 '서울어린이취타대'라고 적힌 깃발이 펄럭였다.현장을 더욱 특별하게 만든 것은 시민들이었다. 처음에는 길가에 서서 바라보던 사람들이 어느 순간 아이들의 행렬을 따라 걷기 시작했다. 사진을 찍기 위해 앞쪽으로 뛰어가는 사람도 있었고, 행렬과 나란히 걸으며 영상을 담는 시민도 있었다. 어린아이의 손을 잡은 부모, 산책 나온 어르신, 우연히 지나가던 시민들까지 취타대가 방향을 바꾸면 함께 움직였다.마치 옛 궁중 행차를 따라 사람들이 몰려드는 풍경을 서울 한복판에서 다시 보는 듯했다. 행렬 앞쪽으로 먼저 달려가 자리를 잡았다가 아이들이 지나가면 다시 뒤를 쫓아가는 시민들도 눈에 띄었다. 취타대 주변에는 자연스럽게 또 하나의 행렬이 생겼다.높은 빌딩 숲을 배경으로 노란 도포의 어린이들이 전통 악기를 연주하며 지나가는 풍경은 더욱 선명했다. 수백 년 전 왕의 행차나 국가 의례에서 울렸던 취타 음악이 이제 서울숲의 가족과 시민들 사이에서 울렸다.그때마다 박수가 터졌다.한 어르신은 아이들이 눈앞을 모두 지나갈 때까지 자리를 떠나지 않고 계속 손뼉을 쳤다. 앞줄의 아이가 커다란 악기를 힘껏 불자 여기저기서 탄성과 웃음이 동시에 나왔다. 아이들은 시민들의 반응이 들릴 때마다 조금 긴장한 표정을 지으면서도 흐트러지지 않으려 앞을 바라봤다.취타대원 대부분은 초등학교 4~5학년 또래다. 자신들의 키만큼 긴 악기를 들고 걸으며 연주한다는 것 자체가 쉬운 일은 아니다. 하지만 이날만큼은 이 어린 연주자들이 서울 가을축제의 가장 앞줄을 차지했다.서울어린이취타대는 전통악기를 배우는 데 그치지 않고 합주와 공연을 통해 시민들과 만나는 경험을 이어가고 있다. 연습실 안에서 익힌 음악이 거리와 공원으로 나오고, 교육을 받던 어린이가 어느 순간 무대의 주인공이 되는 것이다.이날 서울숲은 그런 변화가 가장 분명하게 드러난 현장이었다. 한 사람 한 사람의 연주가 얼마나 완벽했는지는 중요해 보이지 않았다. 아이들이 자신이 배운 예술을 들고 세상 앞으로 걸어 나왔다는 사실, 그리고 그 모습을 낯선 시민들이 기다리고 박수쳐 주고 있다는 것이 더 크게 다가왔다.무엇보다 이날 아이들은 '교육받는 어린이'가 아니라 분명한 공연자였다. 자신이 악기를 불면 사람들이 발걸음을 멈추고, 자신들이 움직이면 사람들이 뒤를 따라오고, 연주가 끝날 때마다 박수가 터졌다. 자신이 도시의 축제를 여는 주인공이 돼 보는 경험이었다.서울숲 야외무대에 취타대가 도착하자 객석은 이미 시민들로 가득 차 있었다. 잔디밭과 계단, 주변 산책로에도 사람들이 자리를 잡았다. 노란색 의상의 아이들이 무대 앞에 한데 모이자 푸른 숲 한가운데가 순식간에 공연장이 됐다. 그렇게 서울의 가을축제가 시작됐다.서울숲 공연을 뒤로하고 뚝섬한강공원으로 이동했다. 몇 시간 전 아이들의 나팔 소리가 울렸던 숲길을 벗어나 한강으로 향하자 풍경은 크게 달라졌다. 넓은 강 위로 한강버스가 천천히 지나가고 있었다. 머리 위로는 거대한 교량이 한강을 가로질렀고, 저녁빛이 내려앉기 시작한 강 건너로 빌딩들이 모습을 드러냈다.서울숲에서 시작된 작은 행진이 거대한 도시의 풍경 속으로 연결되는 순간이었다. 그리고 뚝섬한강공원에는 이미 대형 야외무대가 세워져 있었다.밤이 찾아오자 수변무대의 대형 스크린과 조명이 일제히 켜졌다. 객석은 시민들로 채워졌고, 한강의 야경을 배경으로 '2026 서울어텀페스타'의 공식 개막이 이어졌다.이날부터 73일 동안 서울 곳곳에서는 다양한 공연과 축제가 펼쳐진다. 공연장뿐 아니라 거리와 광장, 공원과 한강까지 도시 곳곳이 무대가 된다. 서울의 가을을 하나의 거대한 예술 시즌으로 연결하는 긴 여정이 시작된 것이다.서울숲과 뚝섬한강공원에서 같은 날 펼쳐진 두 장면은 규모부터 달랐다. 한쪽에는 자신의 몸집만 한 악기를 들고 숲길을 걷던 초등학생들이 있었다. 다른 한쪽에는 거대한 스크린과 조명, 수많은 관객을 품은 대형 무대가 자리했다. 하지만 이날 하루를 되짚어보면 오히려 오래 남는 것은 서울숲에서 들었던 시민들의 목소리다.아이들이 다가오면 사람들이 박수를 치고, 행렬이 지나가면 다시 아이들을 따라 걸었다. 조금이라도 더 가까이에서 보기 위해 휴대전화를 높이 들었고, 부모들은 자녀의 모습을 놓칠세라 함께 움직였다. 자신의 아이가 아니어도 시민들은 거리낌 없이 격려를 보냈다.문화예술교육의 성과는 흔히 몇 명이 참여했고, 몇 차례 교육했고, 몇 명의 관객을 만났는지 숫자로 기록된다. 그러나 숫자만으로는 설명하기 어려운 순간도 있다.악기를 배우던 어린이가 어느 날 서울이라는 도시의 큰 축제 맨 앞에 서는 순간이다. 그리고 그 아이를 향해 부모뿐 아니라 이름도 모르는 시민들이 박수를 보내는 순간이다.배움이 공연이 되고, 공연이 다시 한 아이의 기억으로 남는 순간이다. 취타는 본래 행차의 앞에서 길을 열던 음악이었다. 18일 서울에서도 그 역할은 달라지지 않았다.다만 이날 길을 연 사람들은 어린이들이었다. 서울숲을 가로지르며 힘껏 악기를 불었던 아이들의 행렬 뒤로 시민들이 따라 걸었고, 몇 시간 뒤 그 축제의 흐름은 한강변의 거대한 무대로 이어졌다.73일간 계속될 서울의 가을축제. 그 긴 여정의 첫 장면에는 거창한 선언보다 먼저 어린이들의 숨소리가 있었다. 아이들이 힘껏 불어 올린 나팔 소리와 그 뒤를 따라온 시민들의 뜨거운 박수. 서울의 가을은 그렇게 시작됐다.