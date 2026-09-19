"어머님 아버님들, 얼마나 힘드실지..." 눈시울 붉힌 김혜경 여사

"아휴 우리 선생님들, 그리고 우리 어머님 아버님들, 환자분들, 얼마나 힘드실지... 제가 가늠도 못하겠습니다."

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 18일 서울 종로구 서울대학교 치과병원에서 열린 중앙장애인구강진료센터 개원 7주년 기념식에서 축사 중 울먹이고 있다. 2026.9.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사는 18일 서울 종로구 서울대학교 치과병원에서 열린 중앙장애인구강진료센터 개원 7주년 기념식에 참석했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 18일 서울 종로구 서울대학교 치과병원에서 열린 중앙장애인구강진료센터 개원 7주년 기념식 행사를 마친 뒤 시설을 둘러보며 내원객과 대화하고 있다. 2026.9.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사는 18일 서울 종로구 서울대학교 치과병원에서 열린 중앙장애인구강진료센터 개원 7주년 기념식을 마친 뒤 희망 나비 모양 종이에 희망의 메시지를 남겼다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

단상에 선 김혜경 여사가 잠시 머뭇거렸다. 눈시울은 이미 붉어진 상태였다. 그는 목이 멘 채로 18일 오후 서울시 종로구 서울대학교 치과병원 중앙장애인구강진료센터 개원 7주년 기념사를 시작했다. "김성균 서울대학교 치과병원장님, 여인성 장애인치과병원장님을 비롯한 의료진과 직원 여러분, 그리고 오늘 자리를 함께해주신 환자분들과 가족 여러분, 반갑습니다"라면서도 울먹였다.김 여사는 "장애가 있는 분과 그 가족 분들 입장에서 치과 가는 일은 정말로 쉽지 않은 과정"이라며 "진료가 가능한 병원을 찾는 일부터 치료를 마치는 순간까지 여러 번 확인하고, 또 마음을 다잡고 다잡아야 되는 일"이라고 말했다. 이어 "중증 장애인 분들이 마음 놓고 치료받을 수 있도록 지난 7년 동안 정말 많은 애를 써주신 서울대학교 치과병원 중앙장애인구강센터의 의료진과 직원 여러분께 정말 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 가슴에 손을 올렸다.김 여사는 "장애의 정도가 어떻든 어디에 살든 누구나 필요할 때 치료를 받을 수 있어야 한다"며 "오늘 행사의 주제처럼 장애인 한 분 한 분의 건강한 미소가 희망이 되어 나비처럼 더 멀리 퍼져나가기를 바란다"고 말했다. "중앙장애인구강진료센터가 앞으로도 장애인과 가족들에게 든든한 버팀목이 되어주시길 바라며, 저도 절대로 잊지 않고 곁에서 늘 응원하겠다. 특히 우리 부모님들, 정말 진심으로 응원한다"라는 목소리가 떨렸다. 자리에 앉은 그는 손수건으로 눈물을 닦았다.김 여사는 또 가정폭력 피해자와 동반 가족에게 안전한 주거공간과 상담, 자립 지원 등을 제공해 신체·정서적 회복과 안정적인 일상 복귀를 돕는 보호시설도 방문했다. 추석 명절을 앞두고 사회적 약자들을 격려하는 행보다.안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 "이날 방문은 시설 운영의 어려움을 청취하고 가정폭력 피해자 보호와 지원이 이뤄지는 현장을 살펴보기 위해 마련됐다"며 "시설의 보안과 피해자의 사생활 보호를 고려해 비공개로 진행됐다"고 설명했다.한 입소자의 자녀는 몇 년 전 이재명 대통령과 함께 찍은 사진을 간직하고 있었다. 김 여사는 "이런 인연이 다 있네요"라며 반가워했다. 그는 "폭력을 벗어나기 위해 용기를 내 도움을 요청하고 새로운 삶을 시작하는 피해자분들께 위로와 응원의 말씀을 드린다"며 "곁에서 안전을 지키고 회복을 돕는 종사자 여러분께 감사드린다"고 밝혔다. 또 아이들과 기념사진을 촬영하고 입소자들에게 "추석 명절 잘 보내시길 바란다"고 인사했다. 시설장도 "방문과 관심에 너무나 감사하다"고 했다.한편 김 여사는 피해자의 안전을 실질적으로 보장할 수 있는 보호 체계를 마련해야 한다고도 언급했다. 그는 최근 경기 광주에서 가정폭력을 피해 거처를 옮긴 여성이 이혼 소장으로 주소를 알아낸 남편에게 살해된 사건과 관련해 피해자와 유가족에게 깊은 위로를 전했다. 이어 "가해자 격리와 피해자 보호를 강화해 더 이상 피해자가 생명을 잃는 일이 없어야 한다"며 "피해자가 안전한 주거환경에서 일상을 회복하고 자립할 수 있도록 더욱 세심한 관심과 지원이 필요하다"고 강조했다.