"가을 타냐"는 남편 말에 나는 '빨간 맛'을 끓였다

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"당신 가을 타는 거 아냐? 이맘때면 늘 그런 거 같은데."

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"계절은 돌고 돌아오는데

사랑은 돌고 돌아오지 않는지.

가을 타나 봐. 깊은 밤잠은 안 오고

아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 네가 떠올라."

- 바이브 '가을 타나 봐' 중에서.

큰사진보기 ▲묵은지닭찜담근 지 2년 된 묵은지와 갖은 채소를 넣고 닭찜을 만들어 먹고 다시 개그우먼이 되었습니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

'오호, 오늘은 묵은지 닭찜이 당기는데, 그것도 내가 좋아하는 빨간 맛으로.'

"어? 웬 빨간 요리야? 나 빨간 닭은 별로 안 좋아하는 거 알면서…"

"어라? 이거 생각보다 개운하고 괜찮네?"

큰사진보기 ▲묵은지닭찜과 맥주묵은지를 손으로 쭉 찢어 오동통한 닭과 야채를 싸 먹으니 맥주와도 잘 어울립니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"묵은지 돼지고기찜만큼 맛있네. 묵은지 닭찜도 자주 해 먹자."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

요 며칠 기분이 이상야릇했다. 괜스레 말도 하기 싫고 억지로 웃기도 싫었다. 남편이 퇴근해 와도 시큰둥해지고 수다 떨기도 싫어졌다. 그냥 마음을 달래기 위해 주야장천 글만 써댔다. 글 쓰는 시간만큼은 잡생각도 안 나고 오롯이 집중할 수 있어 그것만이 나를 위로하는 방법이었다. 글을 쓰고 나면 기분이 좋아질까 했건만 그것도 아니었다. 입에서 단내가 훅 올라왔다.한동안 한숨만 푹푹 쉬며 웃음기 빠진 무미건조한 얼굴로 집안을 서성였다. 그런 내 모습을 이틀간 눈치만 슬슬 보던 남편이 걱정스레 물었다.남편은 나를 개그우먼이라 부른다. 가끔 몸개그도 하고 수다쟁이인 내가 재미있는가 보다. 그런 마누라가 요 며칠 통 말도 없고 웃지도 않으니 걱정이 되었던 게다.계절이 바뀔 때마다 내가 어떤 마음으로 그 계절을 지나왔는지 잘 알지 못했다. 그냥 열심히 집안 살림을 하고 때론 글로 위안받으며 그럭저럭 평탄하게 살아왔다. 남편의 말을 들으니 그런 것도 같았다. 요즘 어쩐지 부쩍 입가에 맴도는 노래가 있더라니.집안 분위기를 어둡게 하면 안 된다는 마음에 내가 왜 이런가에 대해 골똘히 생각해 봤다. 늘 찬바람이 불어오는 이맘때면 센티해지곤 했는데, 하필 이번 주부터 갑자기 시간이 텅 비어버린 탓이었다.지난 여름, 동화를 공부하느라 10주 동안 밤낮없이 열정을 쏟았다. 매주 합평을 준비하고 글을 쓰느라 시간이 어떻게 가는지 모를 지경이었다. 그렇게 치열했던 10주간의 수업이 지난주에 마무리되었다. 막상 마침표를 찍고 나니 후련할 줄 알았던 마음에 생각지도 못한 헛헛함이 훅 올라왔다. 계절의 변화와 치열했던 일상의 종료가 맞물려 가슴에 구멍이 뚫린 듯 바람이 숭숭 들어왔다. 이런 나를 위로해 줄 사람은 누굴까?나는 주로 남편을 위해 요리하는 편이다. 그의 입맛에 맞게, 그가 원하는 음식을 만든다. 이번엔 누구를 위해서가 아닌 나를 위로하는 음식을 만들어 보기로 했다. 가끔 음식이 위로를 주기도 하니까. 무엇보다 나 가을 타는 여자니까.냉장고를 열어 어떤 재료가 있나 살펴보았다. 김치냉장고엔 닭고기와 돼지고기가 들어 있었다. 며칠 전 장을 봐둔 것들이다. 돼지고기는 점심때 먹었으니 손이 가지 않았다. 일단 닭고기를 노려보았다. 닭볶음탕을 하려고 다리가 두 개나 더 많이 들어 있는 재료를 사다 두었다. 그 옆에는 묵직한 통이 하나 있었으니, 이름하여 2년 전에 담근 묵은지였다.순간 남편의 얼굴이 스쳐 지나갔다. 그는 묵은지 돼지고기찜은 잘 먹으면서도 이상하게 고춧가루가 들어간 닭 요리는 멀리한다. 남편이 안 먹으면 낭패라는 생각이 들었지만, 잠시 신경을 꺼 버렸다. 우리 집에서 주로 해 먹는 닭볶음탕은 간장이 베이스다. 고추장과 고춧가루를 넣지 않는 안동찜닭 같은 걸 남편이 좋아한다. 나는 가끔 빨간 맛이 당기지만 그리 하지 못했다. 얼큰 닭볶음탕을 먹어본 지가 언제인지 생각도 나지 않는다. 이번만큼은 내가 먹고 싶은 빨간 맛을 만들고 싶은 마음이 하늘 끝까지 차올랐다. 혹시라도 남편이 먹지 않겠다면 고기라도 구워줄 계산까지 해 두었으니 망설일 이유가 없었다.자, 이제 묵은지 닭찜을 시작해 보자. 휴대전화로 '가을 타나 봐'를 나지막이 틀어놓고 통에서 김치를 두 쪽 꺼냈다. 묵은지 고유의 시큼하면서도 콤콤한 냄새가 올라오며 입맛을 자극했다. 닭을 펄펄 끓는 물에 데치는 동안 재료를 준비하였다. 감자와 양파 그리고 당근은 듬성듬성 썰고 대파는 길쭉하게 썰어놨다. 다음은 초간단 양념장을 만들 차례다. 대접에 물 4컵을 붓고 진간장 3숟가락, 홍게간장 2숟가락, 설탕 2숟가락을 3:2:2 비율로 넣는다. 설탕은 김치가 푹 익게 하는 일등공신이라 꼭 넣어야 한다. 마늘과 맛술도 2숟가락씩 넣어주면 재료 준비 끝이다. 더 칼칼하게 먹고 싶다면 고춧가루를 넣으면 되지만 묵은지만으로도 빨간 맛을 낼 수 있어서 패스했다.속이 깊은 작은 찜통을 꺼내왔다. 자칫하면 국물이 끓어 넘치기도 하니까 속 깊은 냄비가 제격이다. 찜통에 꼬다리를 자른 묵은지 한쪽을 먼저 깔고 데친 닭을 올린다. 그 위에 준비한 채소를 넣고 양념장을 골고루 부은 후 묵은지를 아기 이불 덮어주듯 살포시 덮어준다. 가스 불을 켜 한소끔 끓어오르면 대파를 넣고 중간 불에서 20~30분 뭉근하게 끓여준다. 마지막으로 물에 불려둔 당면을 넣으면 초간단 묵은지 닭찜이 완성된다.식탁 위에 보글보글 끓는 빨간 닭찜을 내놓자 퇴근한 남편의 눈이 똥그레졌다.남편은 난감한 표정으로 잠시 머뭇거리더니 식탁 가득 풍기는 시큼하고 칼칼한 묵은지 냄새에 슬그머니 젓가락을 들었다. 푹 익은 묵은지를 손으로 길게 쭉 찢어 통통한 닭고기를 싸서 입에 넣는 남편의 눈이 반짝였다.걱정과 달리 남편의 표정에 만족스러운 미소가 번졌다. 시원한 맥주까지 곁들이니 땅속까지 꺼져있던 우울한 마음이 새싹처럼 쏙쏙 돋아났다.예상외로 잘 먹는 남편을 보니 슬며시 웃음이 나왔다. 실컷 먹고도 남은 닭찜은 이튿날 점심 반찬으로 간택되었다. 물을 좀 더 붓고 홍게간장으로 간을 하여 푹 끓였더니 잘 익은 김치찌개 맛이 났다. 전날보다 간이 더 많이 배어서인지 맛도 더 깊었다. 닭은 또 얼마나 부드러운지 입안에 넣기만 하면 저절로 뼈와 살이 분리되었다. 이것이야말로 방송에서 보던 발골인가 싶었다.남을 위해 맞추던 일상에서 벗어나 나를 위해 차린 빨간 맛이, 결국은 우리 둘 모두의 마음을 따뜻하게 채워주었다. 헛헛했던 가을, 텅 빈 마음이 빨갛고 든든하게 메워지는 시간이었다. 따뜻한 온기가 온몸에 도니 꽉 막혔던 마음이 확 풀렸다. 그리고 나는 다시 개그우먼으로 살아났다.혹시 지금 가을을 타고 계신가요? 오늘은 남이 아닌 오롯이 나만을 위해, 마음을 든든하게 채워줄 따뜻한 음식 한 그릇 선물해 보시는 건 어떨까요?