"그게 울 일이야?" 아이에게 던진 말, 도움이라 생각했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲부모와 아이가 함께 배우는 ‘공동조절’교육자이자 작업치료사 Ana Martinez-Quijano가 학부모 워크숍 ‘The Art of Co-Regulation: Raising Emotionally Resilient Children’에서 공동조절과 정서적 회복탄력성에 대해 이야기하고 있다. ⓒ 임선임 관련사진보기

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"Are you a calm parent?" 당신은 차분한 부모인가요?

"Are you resilient?" 당신은 회복탄력성이 있나요?

"Are you okay?" 당신은 지금 괜찮은가요?

"Who needs the feeling to stop?" 이 감정을 빨리 끝내고 싶은 사람은 누구인가?

큰사진보기 ▲아이의 감정을 바라보는 부모의 시간학부모들이 공동조절과 회복탄력성을 주제로 한 워크숍을 듣고 있다. 아이의 감정을 어떻게 다룰 것인가에 앞서 부모 자신의 감정과 반응을 돌아보는 시간이었다. ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲어려움을 지나 다시 시도하는 힘워크숍에서 소개된 ‘The Resilience Loop’. 어려움을 겪고 감정을 느끼고 조절한 뒤 반응하고 회복해 다시 시도하는 과정을 통해 회복탄력성이 자라나는 흐름을 설명하고 있다. ⓒ 임선임 관련사진보기