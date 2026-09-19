"그게 울 일이야?" 아이에게 던진 말, 도움이라 생각했다

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둘째 아이가 반장선거에서 떨어졌다. 자기 연설이 꽤 괜찮았다며 결과를 기대하던 아이였다. 그런데 결과를 듣고는 금방이라도 울 것 같은 얼굴이 됐다. 평소 감정을 잘 드러내지 않는 아이라 나도 조금 놀랐다.
처음에는 "괜찮아"라고 달랬다. 그러다 아이를 뽑지 않은 친구들이 괜히 야속해져 "걔네가 참 사람 보는 눈이 없다"고도 말했다. 외국인으로 학교를 다니는 데서 오는 불리함 때문이라고 애써 이유를 밖에서 찾기도 했다.
그 다음엔 "너도 학교생활을 한번 돌아봐야 하지 않을까"라고 말했다. 이번에는 이유를 아이에게서 찾았다. 다음에는 어떻게 하면 좋을지 알려주고 싶었다.
그러다 결국 "그게 울기까지 할 일이야?"라고 해버렸다. 그때 나는 아이를 도와주고 싶었다. 아니, 도와주고 있다고 생각했다. 이유를 찾아주고, 문제를 분석하고, 다음에는 어떻게 하면 좋을지 말해주면 아이가 조금이라도 빨리 괜찮아질 거라 여겼다.
당신은 차분한 부모인가요?
며칠 뒤 학교에서 학부모 워크숍이 열렸다. 교육자이자 작업치료사인 Ana Martinez-Quijano가 진행한 강연의 제목은 'The Art of Co-Regulation: Raising Emotionally Resilient Children', 정서적 회복탄력성을 키우는 공동조절의 기술이었다. 강연 초반, 화면에는 몇 가지 질문이 차례로 등장했다.
"Are you a calm parent?" 당신은 차분한 부모인가요?
"Are you resilient?" 당신은 회복탄력성이 있나요?
"Are you okay?" 당신은 지금 괜찮은가요?
아이의 감정을 다루는 법을 듣는 자리였지만, 질문은 오히려 부모인 나를 향했다.
"Who needs the feeling to stop?" 이 감정을 빨리 끝내고 싶은 사람은 누구인가?
아이가 정말 그 감정을 견디기 힘든 걸까. 아니면 아이가 힘들어하는 모습을 보고 있는 내가 더 견디기 힘든 걸까. 반장선거 날의 내가 떠올랐다. "Not control. Regulate." 감정을 통제하려 하지 말고 조절하도록 돕는 것. "Connect before you correct." 바로잡기 전에 먼저 연결하는 것. 아이가 화나고 실망한 순간, 그 감정을 얼른 없애려 하지 않고 곁에 있어주는 것. 훈계나 해결책은 그다음이어도 늦지 않는다는 것이었다.
돌이켜보니 나는 그 순서를 거의 거꾸로 밟았다. "괜찮아"라고 했다가 친구들을 탓했고, 곧 이유를 찾기 시작했다. 그러다 아이에게 학교생활을 돌아보라고 했고, 마지막에는 아이가 느끼는 감정의 크기까지 내가 정해버렸다. "그게 울기까지 할 일이야?" 아이가 충분히 속상해할 틈도 주지 않고 어떻게든 빨리 괜찮아지게 하려 했다.
미국 보건복지부 산하 아동가족청(ACF)의 자료<Adolescent Self-Regulation>은 공동조절(co-regulation)을 한 사람이 자신의 안정된 상태를 바탕으로 다른 사람이 조절된 상태에 이르도록 돕는 과정으로 설명한다. 질문은 다시 나에게 돌아왔다. 아이가 흔들릴 때 나는 차분한 어른이었나?
해결해주지 않고도 도울 수 있을까?
"Can I support without solving?" 강연의 또 다른 질문이었다. 워크숍 바로 전날 저녁에도 그랬다. 아이 학교에는 HAD라는 활동일이 있다. 전교생이 네 개 팀으로 나뉘어 스포츠나 별도의 활동 프로그램에 참여하는, 한국 학교의 운동회와 비슷한 날이다.
둘째 아이는 이번 HAD에서 꼭 스포츠 경기에 참여하고 싶어 했다. 그런데 스포츠 신청은 10명 선착순이었고, 아이가 구글폼을 제출했을 때는 11번째였다. 결국 원하지 않는 다른 활동을 해야 했다. 나는 큰 아이를 통해 상황을 어느 정도 알고 있었다. 하지만 둘째 아이는 저녁 내내 말이 없었다. 정말 HAD 때문인지, 다른 일이 있는지 궁금했고, 이유를 알면 방법을 같이 찾아주고 싶었다.
하지만 침울한 표정의 아이는 이유를 말할 것 같지 않았다. "말하고 싶지 않으면 말하지 않아도 돼. 그런데 이건 네가 혼자 감당할 수 있는 일이야?" 재차 물어도 아이는 끝내 이유를 말하지 않았다. 나도 더 묻지 않았다. 잘 기다려줘야겠다는 원칙이 있어서라기보다는, 지금은 말하지 않겠다는 게 느껴졌기 때문이었다.
다음 날 강연에서 '해결하지 않고도 도울 수 있을까'라는 질문을 만났다. 전날에는 그저 더 묻지 못했지만, 생각해보면 꼭 이유를 알아내고 해결책까지 찾아줘야 하는 것은 아닐 수도 있었다. 필요할 때 내가 곁에 있다는 것만 알려주고 기다리는 것. 그것도 아이를 돕는 한 방법일 수 있었다.
며칠 뒤 아이가 신이 나서 말했다. "엄마, 나 그 스포츠 할 수 있게 됐어." 알고 보니 이미 스포츠를 신청한 다른 학년 학생에게 사정을 이야기해 서로 활동을 바꾸기로 했다고 했다. 평소 먼저 다가가 말을 걸거나 부탁하는 일을 어려워하는 내향적인 아이라 더 놀랐다. 내가 방법을 알려준 것도, 대신 누군가에게 부탁해준 것도 아니었다. 아이가 원하는 스포츠를 하게 된 것도 기뻤지만, 다른 학년 학생을 직접 찾아가 말을 걸고 부탁했다는 이야기가 더 반가웠다. 평소의 아이를 생각하면 꽤 큰 용기였기 때문이다.
하버드대 아동발달센터의 <회복력을 위한 안내(A Guide to Resilience)>는 회복탄력성을 키우는 데 모든 스트레스를 피하는 것이 능사는 아니라고 설명한다. 아이가 지지해주는 어른과 함께 감당할 수 있는 수준의 어려움에 대처해보는 경험도 필요하다는 것이다. 기다리고, 지고, '안 돼'라는 말을 듣고, 실수하고, 때로는 선택받지 못하고, 실망한 뒤 다시 해보는 일. 강연에서는 이런 경험을 감당할 수 있는 어려움(Manageable struggle)이라고 했다. 부모가 그런 모든 순간을 미리 없애주기보다, 아이가 감당할 수 있는 만큼 직접 겪어볼 기회도 필요했다.
어른 눈에는 작은 일이었다. 스포츠 신청에서 한 자리 밀린 것뿐이었다. 하지만 아이에게는 원하던 것을 놓친 속상함을 견디고, 친구들과 상의하고, 평소라면 쉽게 하지 못했을 부탁을 다른 학년 학생에게 직접 해보고, 결국 자기 방법을 찾아낸 일이었다. 그날 아이가 해낸 건 단순히 스포츠 자리를 바꾼 일만은 아니었다.
회복탄력성은 꼭 거창한 고난을 이겨내면서만 자라는 것은 아닐 것이다. 원하는 것을 얻지 못해 속상해하고, 그 감정을 지나고, 누군가에게 말을 걸어보고, 자기 방식으로 문제를 풀어보는 일. 그런 작은 경험이 쌓이면서 아이는 감정을 다루는 법도, 사람과 관계 맺는 법도, 문제를 풀어가는 법도 배워간다. 부모에게 더 어려운 건 그 과정을 지켜보는 일인지도 모른다.
도와주고 싶어도 잠시 기다리고, 답을 알고 있어도 먼저 아이가 해보게 두는 것. 넘어질 것 같을 때 바로 손을 내미는 대신, 아직은 자기 힘으로 해볼 수 있는지 지켜보는 것. 공동조절에서 자기조절로 가는 과정도 그랬다. "I need you"(도움이 필요해)에서 시작해 "Help me do it"(같이 해줘), "Let me try"(내가 해볼게), 그리고 "I know what I need"(이제 내게 무엇이 필요한지 알아)로 옮겨간다. 어른이 사라지는 것이 아니라, 아이가 맡는 몫이 조금씩 커지는 과정이었다.
이 감정을 빨리 끝내고 싶은 사람은 누구인가?
이런 장면이 꼭 부모와 아이 사이에만 있는 건 아니다. 누군가 힘들다고 말할 때 나도 얼마나 자주 "그렇게 생각하지 마.", "별일 아니야", "그냥 이렇게 하면 되잖아"라고 말했던가. 도와주고 싶어서였지만, 어쩌면 상대가 속상한 마음을 다 꺼내놓기도 전에 내가 먼저 그 불편한 감정을 빨리 끝내고 싶었던 건지도 모른다. 꼭 답을 주거나 문제를 해결하지 않아도, 그 사람이 자기 감정을 지나가는 동안 곁에 있을 수 있다. 공감은 어쩌면 그런 일에 더 가까울지도 모른다.
물론 안다고 해서 매번 잘할 수 있는 건 아니다. 일상에서 '그게 울기까지 할 일이야?'와 크게 다르지 않은 말을 또 할 것이다. "Model repair, not perfection." 완벽한 모습을 보여주려 하기보다 실수한 뒤 관계를 회복하는 모습을 보여주는 것. 부모도 말을 잘못할 수 있다. 인정하고, 필요하면 사과하고, 다시 연결하면 된다. 이미 해버린 말을 되돌릴 수는 없어도, 다음 장면은 남아 있다. 다음번에도 아이가 속상한 얼굴로 돌아오면 이유가 궁금할 것이다. 또 해결해주고 싶을 것이다. 그래도 답부터 찾기 전에 먼저 나에게 물어볼 수 있을 것 같다.
나는 지금 괜찮은가? 나는 충분히 차분한가?
그리고 하나 더. 이 감정을 빨리 끝내고 싶은 사람은 누구일까?