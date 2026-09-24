[추석 밥상 정치인] '교언영색'의 달인

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 15일 국회 의원회관 로비에서 김승원 법무부 장관 후보자의 해명과 김민석 더불어민주당 대표의 SNS 메시지에 대해 반박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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목련이 피는 봄이 오면 김포는 서울이 될 수 있을 겁니다. 동료 시민이 원하시면 저는, 국민의힘은, 합니다.

큰사진보기 ▲한동훈 법무부 장관이 출입국·이민 정책과 관련한 협력체계를 갖추기 위한 7일 오전 인천공항을 통해 유럽 출장을 가고 있다. 한 장관이 출국장으로 향하며 손에 든 빨간색 책은 2500여 년 전 그리스 역사가 투키디데스가 쓴 펠로폰네소스 전쟁사이다. 2023.3.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 2주간 무소속 한동훈 의원의 페이스북은 그야말로 가관이었다. <뉴데일리>가 한 의원의 페이스북을 전수 확인한 결과 지난 2일부터 16일까지 15일간 게시물은 모두 641건이었다. 하루 평균 42.7건이다.날짜별로는 2일 15건, 3일 31건, 4일 33건, 5일 30건, 6일 32건, 7일 39건, 8일 52건, 9일 50건이었다. 10일에는 60건으로 늘었고 11일에는 88건을 기록했다. 이후 12일 42건, 13일 36건, 14일 43건, 15일 46건, 16일 44건을 올렸다. 게시물 수는 김승원 법무부 장관 후보자 의혹을 집중 제기하면서 급증했다.가장 많이 올린 11일의 88건은 잠자는 시간 8시간을 빼면 매시간 평균 16개씩 올린 셈이다. 박은정 의원의 "관종도 아니고 이 정도면 스토킹 수준"이라는 말이 실감이 날 지경이다. 그런데 이 지점에서 묘한 기시감이 드는 게 바로 한동훈 의원과 관련한 '당원 게시판'사건이다.2024년 11월 국민의힘 익명 당원게시판에 한 전 대표와 그 일가족 명의로 윤석열 전 대통령 부부와 친윤계 인사들을 비방하는 글이 대거 작성되었다는 의혹이 있었고 이 때문에 결국 국민의힘에서 그는 제명됐다. 당시 국민의힘은 한동훈 명의의 글이 161건이고 그의 가족 5명 명의의 글이 907건이라고 발표했다. 한 의원은 자기 명의는 도용된 것이라고 했고, 가족의 글은 사실을 인정하며 사과했다.공자가 가장 싫어하는 것이 교묘한 말과 꾸민 표정이었다. <논어>에 세 번이나 나오는 공자의 말이 있다.교언영색 선의인(巧言令色 鮮矣仁, 교묘한 말과 꾸민 표정에는 인이 드물다)교묘한 말은 듣기 좋게 꾸며내거나, 과장하거나, 근거가 없는 말이다. 꾸민 표정이란 잘 보이기 위해서 만들어 낸 본래의 마음과 다른 얼굴을 뜻한다. 공자는 또한 "인한 사람은 입이 무거워 함부로 말하지 않는다"라고 하며, 진실하지 못한 사람은 말과 표정이 가볍다고 하였다.국민의힘 비상대책위원장 자리에 있던 현 무소속 한동훈 의원은 2024년 2월 3일, 김포 시민단체가 주최한 시민대회 연단에 올라서 이렇게 말했다. 하지만 그 후 목련이 두 번을 피었지만 김포가 서울이 될 기미는 전혀 보이지 않고 있다. 실현 가능성이 희박한 공약을 '목련'이라는 시적 어휘와 '동료시민'이라는 신조어를 동원하여 과장하여 멋들어지게 발언하였다.반면 최근 한 의원은 자신을 비판하는 김민석 민주당 대표를 향해 "이빨을 다 뽑아드리겠다", "못 물 거면 짖지 마라", "김민새 9억 뒷돈" 등의 거친 발언을 하더니, 마침내 한 라디오 방송에 나와서는 "9억 2천만 원을 처먹었다"라고까지 말했다. 그간 그가 멋을 부리며 대중 앞에서 구사하던 언어들은 교묘하게 꾸민 교언이었단 말인가?<펠로폰네소스 전쟁사>(2500여 년 전 그리스 역사가 투키디데스 저). - 그가 법무부 장관 시절이던 2023년 3월 출입국·이민 정책과 관련한 협력 체계를 갖추기 위해 인천공항을 통해 유럽 출장을 가면서 기자들의 눈에 잘 띄게 한쪽 팔에 들고 있던 빨간색 책이었다. 지적 허영심을 위한 연출로 의심되었지만, 오래된 고전을 읽겠다는데 누구도 시비 걸 사람은 없을 것이다.'목련'과 '펠로폰네소스 전쟁사'는 윤석열에 의해 검사에서 일약 법무부 장관으로 발탁되고, 그 후 '정권의 황태자'로서 정치인으로 변신한 한동훈이라는 사람을 드러내는 대표적 두 장면이다. 요컨대 멋있는 말과 독특한 꾸밈으로 남들의 선망과 시선을 끌어모으는 데 진심인 사람이라는 것이다. 물론 정치인으로서 이런 자질은 필요하기도 하다. 하지만 너무 지나친 것이 문제다.한동훈 의원에게는 독특한 화법이 있다. 질문이나 지적을 받으면 그에 대한 대답은 제쳐두고, 상대의 '단어 선택'이나 '태도'를 문제 삼아 물고 늘어진다. 이번 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싸고도 '오빠', '룸살롱', '쥐약', '독약' 등 근거가 불충분하고 자극적인 단어를 동원해 대중들의 호기심과 관심을 끄는 데만 매진해 왔다.최근 이재명 대통령의 기자회견을 보자마자 "6·29 선언이 아니라 전두환 4·13 호헌 선언의 길을 선택했다"라고 비판했다. 하지만 윤석열의 비상계엄 직후인 2024년 12월 8일 당시 국민의힘 대표였던 한동훈과 한덕수 국무총리는 공동 기자회견에서 윤석열 대통령의 질서 있는 조기 퇴진을 전제로 당과 정부가 협력해 국정을 운영하겠다는 구상을 발표했다.국민이 국정운영의 권한을 준 적이 없는데도, 자신들이 대통령의 권한을 나누고 윤석열을 살려주겠다는 '내란 옹호의 길'에 앞장선 것이다. 이것이야말로 오히려 '전두환의 길'이 아닌가? 같이 그 자리에 섰던 한덕수는 내란 우두머리 방조 등 혐의로 2심에서 징역 15년을 선고받았다.오히려 한동훈 의원이 신뢰를 얻을 때는 말이 극히 적을 때였다. 2024년 7월 열린 국민의힘 대표 후보 토론회에서 한동훈 후보가 "나경원 후보는 개인 차원으로 (패스트트랙 사건 공소 취소를) 요구한 것"이라고 하자, 나 후보가 계속 그게 개인 차원이었냐고 따져 묻는데도 네 번이나 "네"라고 짧게 답변하기만 했다. 이때만큼 신뢰감을 심어주는 순간은 없었다. 하지만 그는 하루 만에 국민의힘 내부의 반발에 떠밀려 "신중하지 못했던 점 죄송하게 생각한다"라고 사과함으로써 신뢰감을 스스로 무너뜨렸다.공자는 진실하지 못한 사람은 말과 표정이 가볍다고 하였다. 그는 오늘도 여전히 한없이 가벼운 말의 홍수를 쏟아내면서 언론과 대중에게 자신을 꾸미기에 여념이 없다. '교언영색'의 유혹을 버릴 수가 없는 모양이다. 그것이 자신을 망치게 하는 것은 어쩔 수 없는 노릇이지만, 정치판을 혐오와 불신의 언어로 오염시키고 정치 혐오를 확산하는 현실이 안타깝다. 그가 책임져야 할 때가 올 것이다.